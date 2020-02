Barcelone vs Eibar, La Liga: Score final 5-0, Lionel Messi brille alors que le Barça domine au Camp Nou

Barcelone sera en tête du classement de la Liga pendant au moins quelques heures grâce à une très bonne victoire 5-0 sur Eibar au Camp Nou samedi après-midi sous le soleil de la Catalogne. Lionel Messi a mis fin à sa sécheresse avec une performance spectaculaire et quatre buts, et le reste de l’équipe a également été très bon pour la majeure partie du match alors que le Barça entame une semaine gigantesque de matches de Ligue des Champions et d’El Clásico avec beaucoup de confiance.

PREMIÈRE MOITIÉ

Après un peu de mal à briser la presse d’Eibar dans les deux premières minutes, le Barça a rapidement établi la domination de la possession dans la moitié de terrain adverse et a créé beaucoup de bonnes chances grâce à des passes intelligentes et à la fuite du ballon, et les trois premiers de Lionel Messi, Antoine Griezmann et Arturo Vidal avaient l’air très bien et échangeaient constamment pour créer des opportunités.

Lionel Messi a regardé de bonne humeur pour briser sa sécheresse de score, et l’a fait avec style: après une belle séquence de possession, le capitaine a reçu le ballon près de la surface, a musclé un défenseur et a trouvé le corner pour marquer un bel ouvreur. Le Barça a continué à dominer, et quelques minutes avant la mi-temps, ils ont marqué deux autres buts: d’abord un excellent doublé suivi d’une belle finition de Messi, puis une bonne pression d’Ivan Rakitic a donné à Messi le ballon dans la surface, et après une déviation chanceuse, Leo a de nouveau marqué pour terminer son tour du chapeau.

À la mi-temps, un Barça dominant avait une avance de trois buts qu’il méritait.

DEUXIÈME PARTIE

Avec une grosse avance contre une équipe qui ne menaçait pas du tout et un match de Ligue des champions en trois jours, le Barça avait un but en deuxième mi-temps: garder le ballon, ne pas prendre de risques, et peut-être même reposer quelques joueurs clés pour le voyage à Naples. Le plan n’a pas tout à fait fonctionné pour garder le ballon et ne pas prendre de risques, car Eibar avait plus de ballon et a créé quelques bonnes chances, et ils avaient un but refusé au début qui aurait rendu les choses très intéressantes.

Le plan des joueurs clés au repos a fonctionné, Piqué et Busquets bénéficiant d’une demi-heure de repos supplémentaire, et Martin Braithwaite a eu la chance de faire ses débuts avec 20 minutes à jouer. La nouvelle signature a été fortement impliquée dans les deux derniers buts du match: d’abord son centre dans la surface a trouvé Messi qui a marqué son quatrième but, et quelques minutes plus tard, son tir a été sauvé par le gardien et a mené au premier d’Arthur et au cinquième du Barça.

Le coup de sifflet final est venu mettre fin à une très bonne victoire pour le Barça, avec cinq buts et une performance magique de Messi. L’équipe a encore besoin de travail et la deuxième mi-temps en est la preuve, mais c’est très amusant de revoir le Barça et cela fait un moment que nous n’avons pas pu le dire.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué (Umtiti 67 ’), Lenglet, Firpo; Rakitic, Busquets (De Jong 58 ’), Arthur; Messi, Griezmann (Braithwaite 71 ’), Vidal

Buts: Messi (14 ’, 37’, 39 ’, 87’), Arthur (89 ’)

Eibar: Dmitrovic; Tejero, Burgos, Arbilla, Côte; Pape Diop, Expósito (Cristóforo 82 ’); Orellana, Escalante, Inui (De Blasis 65 ’); Enrichir (Quique 65 ’)

Buts: Aucun