Barcelone vs Eibar LIVE Hora, Canal, Où regarder Jornada 25 Liga Española 2019-2020

Un grand match nous attend ce samedi 22 février le 25ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Barcelone Cherchez à profiter de leur statut local pour ajouter une victoire qui leur permet de prendre la tête de la compétition, mais ils devront recevoir un Eibar qui va essayer de laisser sa visite vivante à Camp Nou.

Siège: Camp Nou Stadium, Barcelone, Espagne

Heure: 16h00 depuis l’Espagne. 9h00 du Mexique et d’Amérique centrale. 10h00 depuis la Colombie, l’Équateur, le Panama et le Pérou. 12h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 7h00 PT / 10h00 HE aux États-Unis.

Chaîne: beIN LaLiga en Espagne. SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. BeIN Sports aux États-Unis.

L’image de Barcelone Il a eu une bonne campagne en général bien qu’il n’ait pas montré de football spectaculaire, mais ils restent dans la course au titre après avoir ajouté 16 victoires, 4 nuls et ont été battus 4 fois.

Les Blaugranas ils viennent d’une grande victoire le jour dernier quand ils ont reçu le Getafe souffre pour les plier 2-1 avec des objectifs de Antoine Griezmann et Sergi Roberto.

De son côté, le Eibar Il a eu un tournoi compliqué en combattant au bas du tableau en essayant de ne pas tomber dans la zone de relégation. Ils ajoutent 4 victoires, 9 nuls et 11 pauses.

Les Armuriers Ils n’ont eu aucune activité la semaine dernière car leur duel contre la Royal Society a dû être reporté en raison de la pollution de la région. Son dernier affrontement a eu lieu le 7 février quand ils ont perdu 2-1 lors de sa visite à Alavés.

Les deux Barcelone comme lui Eibar ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons la Blaugranas en tant que sous-leader avec 52 points, tandis que les Armeros sont en 16e place avec 24 unités dans ce Ligue espagnole. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Barcelone vs Eibar.

