Barcelone vs Getafe: buts et meilleurs moments du match | Ligue d’Espagne

Barcelone en a eu assez avec une bonne première mi-temps, quand il a marqué les deux buts du match, pour ajouter les trois points (2-1) contre un Getafe compétitif, qui s’est battu jusqu’au bout pour tenter de marquer un point au Camp Nou.

La blessure de Jordi Alba est survenue peu de temps après que Leo Messi ne se soit pas prononcé lors d’une action face à face contre David Soria; et Jorge Molina avait le but à portée de main après une erreur de Busquets rectifiée par Umtiti.

Dans l’action suivante, il y a eu un tournant dans le match. A la sortie d’un corner, Nyom s’est débarrassé d’Umtiti, son tir a été repoussé par Ter Stegen et le rejet a permis au Cameroun de marquer 0-1 à 23. Mais l’arbitre, à la demande du VAR, a revu le jeu et Il a vu une faute sur l’attaque de Nyom. Le but annulé a autant blessé Getafe que l’air a frappé le Barça.

L’équipe du Barça en a profité avant la pause avec les buts. Une touche délicate de Griezmann ouvrit le mur de Getafe. C’était son huitième but dans cette ligue. Le Français a reçu une grande aide de Messi, son sixième consécutif lors des quatre derniers matchs, pour le 1-0 et en six minutes Barcelone a établi le match avec un but de Sergi Roberto

Mais, au redémarrage, Getafe est de nouveau entré dans le match avec le but d’Angel Rodriguez à la 66e minute.Malgré les chances que les deux équipes appréciaient, le résultat n’a pas bougé.

Après cette victoire, Barcelone compte 53 points, comme le Real Madrid, leader de la différence de buts et avec un match de moins que les Catalans, tandis que Getafe reste troisième avec 42 points.