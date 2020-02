Barcelone vs Getafe en direct: composition, heure du coup d’envoi, programmes télévisés, comment regarder la Liga en ligne

BIENVENUE AU CAMP NOU !!! Le plus grand stade du monde accueille aujourd’hui ce qui devrait être l’un des matchs à domicile les plus difficiles de Barcelone cette saison: Getafe arrive en ville en tant qu’équipe la plus chaude de la Liga et prêt à donner au Barça tout ce qu’il peut gérer en essayant de faire pression sur les dirigeants Le Real Madrid avec une victoire. Cela devrait être un jeu incroyable, et vous êtes invités à nous rejoindre pour commenter et suivre toute l’action. LET’S LIVE BLOG !!!

(Remarque: les commentaires ne seront ouverts que lorsque les nouvelles de l’équipe seront publiées, car nos commentateurs adorent commenter et parfois il y a trop de commentaires dans la section commentaires)

INFO MATCH

Compétition / Tour: 2019-20 Liga, 24e journée

Date / heure: Samedi 15 février 2020, 16h00 CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 15h00 GMT (Royaume-Uni), 10h00 ET, 7h00 PT (USA), 20h30 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández

COMMENT REGARDER, STREAM LA LIGA

Comment regarder à la télévision: beIN SPORTS (États-Unis et Canada), SuperSport 7 (Nigéria), non disponible (Royaume-Uni et Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), beIN SPORTS CONNECT (USA & Canada), LaLigaTV (UK), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Règles du fil de la journée

Nous n’avons pas beaucoup de règles ici, mais il y a quelques points à garder à l’esprit lorsque nous rejoignons nos fils de discussion:

Même si l’arbitre suce ou si nous perdons le match, soyez prudent avec le serment. C’est tout simplement inutile. Aussi, ne discutez pas des liens de diffusion illégaux. Ceux qui le font seront avertis et ceux qui publieront des liens seront instantanément bannis. Finalement, soyez gentils les uns envers les autres. C’est une communauté de Barcelone et nous n’avons pas besoin de nous offenser.

Amusez-vous avec le jeu! Pour toujours et à jamais, peu importe la compétition, VISCA EL BARÇA!