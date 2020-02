Barcelone vs Getafe, La Liga: nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (2e, 49pts) vs Getafe CF (3e, 42pts)

Compétition / Tour: 2019-20 Liga, 24e journée

Barcelone Outs & Doubts: Luis Suárez, Ousmane Dembélé (hors – blessure), Clément Lenglet (hors – suspension)

Getafe Outs & Doubts: Damián Suárez (hors suspension), Vitorino Antunes (doute)

Date / heure: Samedi 15 février 2020, 16h00 CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 15h00 GMT (Royaume-Uni), 10h00 ET, 7h00 PT (USA), 20h30 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández

Comment regarder à la télévision: beIN SPORTS (États-Unis et Canada), SuperSport 7 (Nigéria), non disponible (Royaume-Uni et Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), beIN SPORTS CONNECT (USA & Canada), LaLigaTV (UK), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après une semaine complète d’entraînement et de repos après la victoire contre le Real Betis la semaine dernière, Barcelone revient en action en Liga au plus grand stade du monde contre Getafe, un deuxième contre troisième match qui est le meilleur match absolu du football espagnol ce week-end.

Nous pensions tous que Getafe nous avait choqués la saison dernière avec une campagne incroyable et une place en Ligue Europa, mais cette saison, ils ont prouvé qu’ils étaient réels: l’équipe de Madrid est une fois de plus incroyablement difficile à battre et brutalement efficace sur le compteur, et la troisième meilleure équipe à l’extérieur de la Liga est actuellement devant l’Atlético Madrid, Séville, Valence et la Real Sociedad et a de réelles chances d’aller en Ligue des champions.

La continuité de l’effectif et quelques affaires intelligentes en été font de ce match le Barça le plus difficile de la saison à ce jour, certainement parmi ceux qui se sont déroulés au Camp Nou. Getafe est vraiment, vraiment bon et les affronter encore tôt dans l’ère Quique Setién n’est pas exactement idéal quand on considère les problèmes défensifs du Barça contre la contre-attaque la plus brutale du pays en ce moment.

Une victoire dans celui-ci ne doit pas être tenue pour acquise: le Barça doit jouer un très bon match pour battre Getafe, et s’ils le font, cela servira de solide bâton de mesure pour le travail de Setién. Gagnez celui-ci en jouant bien et soyez vraiment encouragé par ce qui vous attend; concéder quelques buts au compteur et lutter contre une défense solide et les choses ne vont pas bien avec El Clásico si proche.

Fille, ça va être bon.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Ansu Fati

Getafe (4-4-2): Soria; Nyom, Etxeita, Djené, Olivera; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Molina

PRÉDICTION

Je suis vraiment, vraiment inquiet à propos de la contre-attaque de Getafe, mais je fais confiance à Quique pour élaborer un bon plan et aux joueurs attaquants pour ne pas donner de balles bon marché et jouer un jeu global solide: 2-0 Barça.