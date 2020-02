Barcelone vs Getafe, La Liga: Score final 2-1, le Barça survit à un gros test, gagne à domicile

Barcelone a maintenant remporté trois matchs consécutifs en Liga grâce à une victoire acharnée 2-1 contre Getafe, troisième place, au Camp Nou. Les Blaugrana n’ont jamais eu le plein contrôle et ont parfois tenté leur chance, mais les buts d’Antoine Griezmann et Sergi Roberto en première mi-temps ont suffi pour leur donner trois gros points contre un adversaire de qualité.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a eu beaucoup de mal à démarrer le match, grâce à un plan défensif de haute presse très efficace de Getafe qui a rendu presque impossible pour les Blaugrana de sortir de leur propre moitié. Marc-André ter Stegen n’avait pas d’options courtes mais a réussi à trouver l’avant vers le haut avec quelques longues balles intelligentes qui ont forcé lentement mais sûrement Getafe à battre en retraite.

Malheureusement, le Barça n’a pas pu créer d’occasions au début et est devenu un peu bâclé avec sa passe, et Getafe a saisi le ballon et est devenu vraiment dangereux avec au moins trois très bonnes passes diagonales pour ramasser des coureurs derrière la défense du Barça, et sans quelques tacles incroyables de Gerard Piqué et Samuel Umtiti, les visiteurs auraient pu marquer un but précoce.

Ils ont en effet trouvé le fond du filet grâce à Allan Nyom, mais après un examen de la vidéo, l’arbitre a exclu le but pour une faute nette de Nyom sur Umtiti, et le Barça a eu une grosse pause. Ils se sont également améliorés et ont commencé à passer le ballon davantage dans le dernier tiers, et après plus d’une demi-heure, ils ont eu leur première longue séquence de possession dans la moitié de terrain adverse. Cela a mené à un but alors que Lionel Messi a trouvé une passe décisive et Antoine Griezmann a ébréché le gardien pour le premier match.

Il n’a pas fallu longtemps au Barça pour augmenter son avance après un autre mouvement d’équipe sympa, une aide d’arrière latéral de Junior Firpo et un but d’arrière latéral de Sergi Roberto, qui a effectué une course tardive au deuxième poteau et a trouvé le dos du filet. Getafe a clairement ressenti le changement soudain des événements et n’a pas pu presser ou troubler le Barça à l’arrière, et à la mi-temps, le Blaugrana avait fait preuve de résilience pour survivre à un départ difficile et avait pris une avance de deux buts dans le deuxième but.

DEUXIÈME PARTIE

Getafe avait besoin d’un premier but pour revenir dans le match et a augmenté la pression avec plus de joueurs qui avançaient et plus de centres dans la surface dans les 10 premières minutes. Le Barça a essayé de contrôler le jeu et de ne laisser aucune grande chance, et après 20 minutes, il avait surmonté la tempête et avait l’air bien pour la victoire.

Puis Getafe est venu avec un grand but sorti de nulle part: un bon centre de Jaime Mata et une volée sensationnelle du Barça ciblant Ángel. Juste après avoir marqué, Getafe a eu une autre grande chance avec un coup franc dans la surface, et Ter Stegen a effectué un arrêt magique pour éviter l’égalisation. Juste après cette chance, le Barça a lancé une énorme contre-attaque et Griezmann s’est retrouvé seul devant le but, mais a envoyé son tir dans le ciel et a raté une chance en or.

A 15 minutes de la fin, le Barça était sous pression et très mal à l’aise, et ils ont désespérément besoin d’un tiers pour tuer le match. Malheureusement, cela n’est pas venu grâce à deux énormes ratés de Griezmann avec son pied droit, mais le coup de sifflet final est finalement venu et le Barça est au niveau des points avec le Real Madrid pour les prochaines 24 heures. C’était dur et laid, mais Getafe le fera pour vous, et bien que le Barça n’ait pas passé le test avec brio, il l’a quand même réussi.

Barcelone: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba (Firpo 21 ’); De Jong, Busquets, Arthur (Rakitic 74 ’); Messi, Griezmann, Ansu Fati (Vidal 84 ’)

Buts: Griezmann (33 ’), Roberto (39’)

Getafe: Soria; Nyom, Djené, Etxeita, Olivera (Kenedy 51 ’); Etebo (Amath 67 ’), Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Molina (Ángel 51 ’), Mata

Objectif: Ángel (66 ’)