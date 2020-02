Barcelone vs Getafe LIVE: hommage à Ousmane Dembélé des joueurs de l’excursion | Ligue de Santander 2020 | VIDEO Espagne

Mis à jour le 15/02/2020 à 10:19

Les joueurs de FC Barcelona ils ont eu un geste de soutien pour Ousmane Dembélé dans le Aperçu du match contre Getafe par date 24 de LaLiga Santander. Le Français ne jouera pas dans les six prochains mois en raison d’une blessure et ses coéquipiers lui ont montré sa solidarité.

Quelques minutes avant de sauter sur le terrain pour affronter ceux de Bordalás, Lionel Messi, Jordi Alba, Gérard Piqué et tous les Catalans portaient des maillots Dembélé avec leur numéro habituel 11. Tout cela avec le dos sur la poitrine des joueurs catalans.

Dembélé a une nouvelle fois subi la même blessure qui l’a retiré du terrain cinq mois en 2017 lors de sa première saison avec le club du Barça, désormais contraint de signer après y avoir renoncé sur le marché de janvier.

L’entraîneur du Barça, Quique Setién, avait mis ses espoirs sur le retour de Dembélé, assurant que ce serait “notre signature hivernale”.

Sans Luis Suarez, absent jusqu’à la mi-mai après une opération au genou, et sans la fin française, Setién n’a que Antoine Griezmann et Leo Messi devant, soutenu par l’émergence d’Ansu Fati, lorsque la partie la plus exigeante de la saison arrive.

