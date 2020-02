Barcelone vs Getafe LIVE Hora, Canal, Où regarder la ronde 24 de la Ligue espagnole 2019-2020

Un match très attractif nous attend ce samedi 15 février le 24ème jour de la Ligue espagnole 2019-2020, quand il Barcelone chercher à ajouter une nouvelle victoire qui leur permet de rester dans la course au titre, ils savent qu’ils ne peuvent pas échouer lorsqu’ils reçoivent le Getafe qui vient motivé prêt à surprendre lors de votre visite à Camp Nou.

Comment les équipes arrivent

L’image de Barcelone Il a eu une bonne campagne en termes généraux en restant dans la lutte pour le leadership, mais c’est une réalité que son football ne convainc pas et a beaucoup à améliorer. En 23 jours, ils ont ajouté 15 victoires, 4 nuls et ont été battus 4 fois.

Les Blaugranas ils proviennent d’une souffrance et controversée victoire le dernier jour lors de leur visite au Betis revenir à quelques reprises pour finalement remporter la victoire 2-3 avec les buts de Frenkie de Jong, Sergio Busquets et Clément Lenglet.

De son côté, le Getafe Il a connu une excellente saison comme l’une des révélations lorsqu’il s’est battu pour une place dans la prochaine Ligue des champions, mais il ne peut pas se détendre. En 23 dates, ils ont ajouté 12 victoires, 6 nuls et 5 matchs perdus.

Les Azulones ils viennent d’un grand triomphe le jour dernier quand ils ont reçu Valence donnant un coup d’autorité en les écrasant 3-0 avec un double de Jorge Molina et un de plus de Jaime Mata.

Les deux Barcelone comme lui Getafe ils connaissent l’importance de ce match puisque les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de faire un grand pas dans la lutte pour leurs objectifs; dans le tableau général, nous trouvons les Blaugranas comme subliders avec 49 points, tandis que les Azulones marchent en troisième position avec 42 unités dans ce Ligue espagnole.

Ces deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois le 28 septembre au premier tour de la campagne au Colisée Alfonso Pérez. Dans ce choc, le Blaugranas ils ont remporté la victoire 0-2 avec des buts de Luis Suarez et Junior Firpo.

Time and Channel Barcelona vs Getafe

Le jeu entre Barcelona vs Getafe il sera joué à 16h00, 16h00, depuis l’Espagne; aux États-Unis, il commencera à 7 h 00 dans le Pacifique et à 10 h 00 dans l’est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 9h00

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 10h00

Bolivie et Venezuela: 11h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 12h00

Diffusion de la fête Getafe vs Barcelona LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement sur la chaîne beIN LaLiga En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera par SKY Sports, en Amérique du Sud par ESPNaux États-Unis, vous pouvez le voir en beIN Sports. En ligne vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et via le site internet La Ligue qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Barcelona vs Getafe LIVE

La table est donc servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes qui arrivent dans une bonne victoire déterminée à donner un coup d’autorité. Dans les prévisions, Blaugranas ils sont les favoris d’être à la maison et ont une équipe plus puissante, cependant Azulones ils arrivent motivés et essaieront de partir, au moins, avec la cravate. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Barcelone vs Getafe.

Barcelone vs Getafe LIVE Hora, Canal, Où regarder la ronde 24 de la Ligue espagnole 2019-2020