Barcelone vs Grenade, La Liga: nouvelles de l’équipe, aperçu du match

Compétition / Tour: 2019-20 La Liga, Journée 20

Barcelone Outs & Doubts: Marc-André ter Stegen (doute), Arthur (doute), Ousmane Dembélé (sortie), Luis Suarez (sortie), Frenkie de Jong (suspendu)

Granda Outs & Doubts: Neyder Lozano, Fede Vico, Yangel Herrera, Quini, Neva.

Date / heure: Dimanche 19 janvier 2019, 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (UK), 15h EST, 12h PST (USA), 1h30 (lun) IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Diffusion en direct / Infos TV: beIN SPORTS (USA, Canada, Espagne), Premier Sports (UK), autres

Dimanche voit une nouvelle ère à Barcelone avec Quique Setien qui prend la direction du club pour la première fois après avoir remplacé Ernesto Valverde comme manager. Le nouveau patron a dit toutes les bonnes choses cette semaine, a excité tout le monde en appelant Riqui Puig pour une formation en équipe première et il est maintenant temps de voir ce que l’équipe peut faire sur le terrain sous la barre des 61 ans.

Grenade a été largement ignorée dans la préparation de ce match en raison des changements au Camp Nou, mais a battu le Barça 2-0 en septembre et fait face à une équipe visiteuse sans joueurs clés tels que Luis Suarez, Ousmane Dembele et Frenkie de Jong.

Pourtant, Barcelone est assez formidable à domicile et devrait avoir plus qu’assez de qualité pour prendre les trois points de son premier match à domicile de 2020.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, Arthur; Messi Suarez, Fati

Grenade (3-4-3): Silva; Sanchez, Duarte, Martinez; Diaz, Herrera, Gonalons, Neva; Puertas, Soldado, Machis

PRÉDICTION

L’arrivée de Setien à Barcelone a été une bouffée d’air frais et a ramené le facteur de bien-être aux champions. Une approche offensive et créative est attendue et devrait déboucher sur de nombreux buts pour les hôtes: 4-1 Barça.