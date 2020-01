Barcelone vs Grenade: un début gagnant pour Setién?

En tant qu’ancien entraîneur de clubs tels que le Real Betis, Las Palmas et le Racing Santander, ainsi que joueur du Racing Santander et de l’Atletico Madrid, Quique Setién n’est pas étranger aux hauts et aux bas de la Liga. Bien que sa nomination en tant que nouveau manager du Barca ait été une surprise, il cherchera sans aucun doute à élever sa carrière vers de nouveaux sommets et à restaurer la gloire européenne du Camp Nou. Son premier match en charge se joue contre Grenade, une équipe réputée pour avoir provoqué des bouleversements. Mais quelle est la probabilité d’une victoire du Barça alors que Setién & Co accueille le sud de l’Espagne?

Assis à la 10e place du classement, Grenade a connu ce que l’on pourrait appeler une saison équilibrée. L’équipe de milieu de table a gagné et perdu huit matchs et marqué et encaissé 25 buts. Leurs cinq derniers matchs se sont soldés par trois défaites et deux victoires, avec des points forts lors de leur victoire 3-0 sur Alaves et leur victoire 1-0 sur Majorque. Malheureusement, ces bons résultats ont été éclipsés par une défaite 3-0 contre Eibar, une défaite 2-0 contre l’Athletic Bilbao et une défaite 2-1 à domicile contre Levante.

Comme on peut le voir sur leurs derniers matchs, Grenade a un air d’imprévisibilité – le résultat de chaque match dépend fortement de la sélection de Grenade le jour. Il est important de se rappeler, cependant, que la plupart des équipes jouées récemment par Grenade sont des tables de bas en bas. Alors, à quel point le club andalou a-t-il réussi contre les meilleurs chiens de la Liga?

Le match à l’extérieur des Blaugranes contre Grenade cette saison a pris fin, les hôtes repartant avec une victoire 2-0. Bien qu’il ne conserve que 24% de possession, Grenade a réussi à sceller la victoire avec un premier match de deuxième minute de Ramon Azeez et une pénalité de 66e minute qui a été convertie par Álvaro Vadillo. La défense de Grenade est restée solide tout au long du combat, ne permettant aux Blaugranes qu’un seul tir cadré pendant les 90 minutes.

Le match de Grenade contre le Real Madrid trois semaines plus tard n’a pas donné le même succès, les outsiders perdant 4-2 au Santiago Bernabéu. Malgré son départ avec une perte, ce match a montré la détermination et le grain de Grenade. Los Blancos devançant de trois buts à la 61e minute, le match semblait terminé et dépoussiéré aux yeux des spectateurs. Bien qu’ils se soient trouvés dans une situation aussi sinistre, les outsiders ont commencé à frapper bien au-dessus de leur poids et sont rapidement revenus au combat avec une pénalité de Darwin Machis à la 69e minute et une volée à courte distance de Domingos Duarte à la 77e minute. Avec un seul but séparant les deux équipes, le combat est resté serré jusqu’à la 92e minute, lorsque James Rodriguez a scellé la victoire avec le quatrième but des Galacticos.

Avance rapide de deux mois et Grenade devait accueillir l’Atletico Madrid. Le match serré est resté vierge jusqu’à la 60e minute, lorsque Renan Lodi de l’Atletico a tiré le côté opposé devant. Grenade a répondu quelques minutes plus tard en égalisant le score avec un but de Germán Sánchez Barahona. Le match s’est terminé par un point chacun, tandis que Grenade a encore une fois fait pression sur ses adversaires jusqu’au coup de sifflet final.

Même si tous les résultats ne se sont pas concrétisés, Grenade s’est avérée être une équipe qui ne lâche jamais le pied. Alors que le Barça a un avantage à domicile ainsi qu’une équipe plus forte sur le papier, les Blaugranes ne peuvent pas se permettre de baisser la garde même un instant. Bien qu’une victoire au Barça soit attendue, trois points contre une équipe aussi motivée constitueront néanmoins un bon début pour la carrière de Quique Setién au Barça.