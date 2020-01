Barcelone vs Ibiza, Copa del Rey 2020 résultat, détails et objectifs | Ligue d’Espagne

Barcelone s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey en battant Ibiza mercredi 1-2 avec un doublé du Français Antoine Griezmann qui a culminé dans le temps additionnel et quand il semblait que le match au stade municipal de Can Misses allait direct à l’extension.

L’équipe d’Ibiza, de Segund Division B, a touché avec leurs doigts l’exploit de faire l’histoire en éliminant leur puissant rival, a ouvert le score grâce à Javi Pérez en première mi-temps et a eu des chances imbattables de prononcer la cravate. Mais il a succombé aux gallons d’un Barça qui ont dû être soigneusement appliqués pour éviter une élimination prématurée, comme cela s’est produit dans la Copa del Rey il y a des années également pour un seul match et contre des équipes de deuxième B comme Figueres, Novelda et Gramanet. À peine neuf minutes avaient été jouées et Ibiza a allumé Can Misses avec un but de Javi Pérez dans la première approche des locaux vers la zone du Barça.

L’attaquant madrilène, ancien joueur des filiales d’Almeria et Valladolid, devance Riqui Puig dans la zone et marque sans que Neto ne fasse quoi que ce soit pour l’éviter. Le Barça a été surpris par l’intensité de l’équipe de Pablo Alfaro, qui a soulevé un match typique de la catégorie dans laquelle il milite: bien possédé derrière, mordant dans tous les domaines du terrain et toujours attentif aux pots-de-vin. Ainsi arriverait un deuxième but d’Ibiza (min. 16), le travail de Rodado, que l’arbitre a annulé en raison d’une faute précédente sur Lenglet. Il était clair que les plans de l’actuel leader de la Liga ne fonctionnaient pas sur l’île de Pitiusa. Quique Setién est sorti avec un 3-4-3 et une seule défense centrale pure, le français Clément Lenglet, aidé dans les groupes par Semedo et Junior. Il a placé Sergi Roberto, Frankie de Jong, Iván Rakitic et Riqui Puig au centre du peloton, et au-dessus d’Ansu Fati, Antoine Griezmann et Carles Pérez. A Barcelone, Messi, Piqué et Busquets sont restés par décision technique, et Luis Suárez et Dembelé, blessés.

Le terrain, petit gazon artificiel, gênait les transitions du jeu de visite. Il n’y avait pas de nouvelles des stars du Barça et le public a passé un bon moment à chanter “oui vous pouvez” et “ce bateau peut manquer”. Ibiza a suivi la sienne et était sur le point d’augmenter son avantage à la 38e minute après un tir sur un bâton du Brésilien Raí. Le rebond fut pris par Ángel Rodado et Neto prit une main salvatrice pour envoyer le ballon dans le coin. Cette action, qui peut être décisive, est le reflet fidèle de ce qui s’est passé dans la première partie.

Le Barça a été à la merci de son rival, n’a à aucun moment frappé à la porte et a commis de graves erreurs de défense. Le temps a commencé à jouer contre les intérêts de l’équipe Quique Setién dans la reprise. L’entraîneur cantabrique a cherché à donner plus de verticalité à son équipe en donnant accès à Jordi Alba de Carles Pérez, mais tous les efforts de ses joueurs se sont écrasés dans un mur de chemises bleu clair. Rakitic (min. 67) a testé le but Germán Parreño avec un tir lâche et concentré, dans le premier tir entre les trois clubs des Catalans. C’était le préambule du but décisif du Barça, par Griezmann après une passe décisive de Frankie de Jong.

L’équipe catalane a affronté le dernier quart d’heure avec le Brésilien Arthur Melo et le Chilien Arturo Vidal, qui ont respectivement remplacé Riqui Puig et Rakitic, dans un match qui semblait destiné à prolonger, jusqu’à ce qu’Antoine Griezmann apparaisse pour la deuxième fois pour marquer. but de la victoire à la 94e minute. L’attaquant français a culminé le retour “in extremis” des Catalans avec un doublé qui a renversé tout l’effort remarquable des Ibicencos pour tenir tête à leur tout-puissant rival, qu’il avait contre cordes pendant de nombreuses étapes de la cravate.