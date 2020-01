Barcelone vs Leganés, Copa del Rey: nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

Compétition / Tour: Copa del Rey 2019-20, huitièmes de finale

Barcelone Outs & Doubts: Luis Suárez (sortie), Ousmane Dembélé, Neto (doute)

Leganés Outs & Doubts: Alexander Szymanowski (sorti)

Date / heure: Jeudi 30 janvier 2020, 19h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 18h GMT (Royaume-Uni), 13h HE, 10h PT (USA), 23h30 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Guillermo Cuadra Fernández

Comment regarder à la télévision: StarTimes World Football (Nigeria), non disponible (USA, UK, Inde), autres

Comment diffuser: ESPN + (USA), DAZN (Espagne), autres

Après une douloureuse défaite à Valence qui leur a coûté la première place de la Liga et a révélé quelques gros problèmes dans le système du nouveau manager, Barcelone essaie de retrouver les voies gagnantes en accueillant Leganés au Camp Nou pour les 16es de Copa del Rey.

Le nouveau format de la Coupe d’Espagne en fait un match unique qui ne permet pas beaucoup d’expérimentation et la possibilité de tester les joueurs et peut-être avoir un mauvais résultat avant le match retour, qui a failli coûter le Barça contre Ibiza dans la manche sur 32. Quique Setién a probablement appris cette leçon et devrait partir avec une équipe très forte jeudi, ce qui fait du Barça les grands favoris à domicile.

Le départ de Setién a été rempli de points positifs mais aussi de gros points négatifs comme trop de passes et très peu de chances, mais le style est clairement là et il rappelle aux fans du Barça les bons moments. Quique n’a entraîné cette équipe que pendant 12 jours et nous ne pouvons pas nous attendre à ce qu’il défasse 30 mois de Valverde en moins de deux semaines, mais il doit y avoir de bons signes et plus d’objectifs dans celui-ci.

Faisons-le, Barça. Gagnons gros et prenons confiance. S’il vous plaît.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (3-5-2): Ter Stegen; Semedo, Ronald, Lenglet; Ansu Fati, Vidal, De Jong, Rakitic, Firpo; Messi, Griezmann

Leganés (5-4-1): Cuéllar; Rosales, Tarín, Siovas, Awaziem, Silva; Pérez, Recio, Óscar, Rodrigues; Braithwaite

PRÉDICTION

Je crois en Quique et je crois que ce match nous montrera pourquoi: 5-1 Barça.