Barcelone vs Leganés LIVE Hora, Canal, Où regarder les huitièmes de finale Copa del Rey 2019-2020

Grand match que nous aurons ce jeudi 30 janvier dans la huitième finale de la Copa del Rey 2019-2020, quand il Barcelone Cherchez à profiter de votre statut local et à imposer votre hiérarchie pour continuer votre chemin dans la compétition, vous ne pouvez pas échouer lorsque vous recevez un Leganés qui va essayer de donner la cloche lors de sa visite Stade Camp Nou.

Comment les équipes arrivent

L’image de Barcelone a une bonne campagne “sèche” en Liga où ils continuent de se battre pour le titre, mais ils viennent de perdre la tête samedi dernier quand ils ont dû visiter le Valence s’impose 2-0, ce qui signifiait un coup dur.

Les Blaugranas ils ont souffert lors du dernier tour de la Coupe quand ils ont visité Ibiza dans un duel dans lequel juste à la minute 9 ils sont tombés et ont dû beaucoup se battre, c’était Antoine Griezmann qui a fini par s’habiller en héros quand à 72 il a mis la cravate et à 90 + 4 il a réussi à revenir pour éviter les heures supplémentaires.

De son côté, le Leganés est d’avoir un tournoi compliqué, bien que de la main de Javier Aguirre Ils semblent s’améliorer et un échantillon a été le grand match dimanche dernier lors de leur visite à l’Atlético de Madrid malgré la pression pour un dernier 0-0, bien qu’ils restent dans la zone de relégation.

Les Cornichons Ils ont également souffert la semaine dernière lors de la 16e de finale lorsqu’ils ont visité l’Ebre dans un affrontement serré, qu’ils ont réussi à définir en leur faveur grâce au score solitaire de Jonathan Silva.

Les deux Barcelone comme lui Leganés Ils connaissent l’importance de ce jeu puisque les deux clubs veulent obtenir la victoire qui leur permet de signer leur passe pour le tour suivant, il n’y a pas de marge d’erreur, le vainqueur avancera et le perdant sera hors du Copa del Rey.

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois le 23 novembre en Liga dans la municipalité de Butarque. Dans ce choc Youssef En-Nesyri mettre l’avant Cornichons, cependant Blaugranas ils ont réalisé un retour 1-2 souffert avec des buts de Luis Suarez et Arturo Vidal.

Time and Channel Barcelona vs Leganés

Le jeu entre Barcelona vs Leganés il sera joué à 19h00, 19h00, heure locale en Espagne; aux États-Unis, il commencera à 10 h 00 dans le Pacifique et à 13 h 00 dans l’Est. Les autres horaires sont:

Mexique Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador: 12h00

Colombie, Panama, Pérou et Equateur: 13h00

Bolivie et Venezuela: 14h00

Argentine, Uruguay, Chili, Paraguay et Brésil: 15h00

Diffusion de la fête Leganés vs Barcelona LIVE pour la télévision, ce sera exclusivement pour DAZN En Espagne; au Mexique et en Amérique centrale, ce sera pour SKY Sports, en Amérique du Sud par DirecTV Sports, tandis qu’aux États-Unis, vous pouvez le voir par ESPN +. En ligne vous pouvez suivre la couverture en direct minute par minute qui se fera sur les réseaux sociaux des deux clubs et via le site internet RFEF qui nous mettra à jour avec les buts, les passes décisives et le score final.

Barcelona vs Leganés LIVE

Donc, la table est servie pour profiter de cet excellent match entre deux équipes de haute qualité qui arrivent déterminées à obtenir la victoire qui leur permet de signer leur billet pour les quarts de finale, il n’y a pas de marge d’erreur, bien que le Blaugranas Ce sont de grands favoris pour aller de l’avant. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Barcelone vs Leganés.

Barcelone vs Leganés LIVE Hora, Canal, Où regarder les huitièmes de finale Copa del Rey 2019-2020