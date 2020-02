Barcelone vs Levante, La Liga: nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

FC Barcelone (2e, 43pts) vs Levante UD (13e, 26pts) *

* Points et positions au moment de la rédaction du samedi

Compétition / Tour: 2019-20 La Liga, Journée 22

Barcelone Outs & Doubts: Luis Suárez, Neto, Ousmane Dembélé (sortie), Arturo Vidal (doute)

Levante Outs & Doubts: Rober Pier, Iván López (sortie), Nemanja Radoja, Oier Olazábal, Enis Bardhi (doute)

Date / heure: Dimanche 2 février 2020, 21h CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 20h GMT (UK), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, lundi)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Comment regarder à la télévision: beIN SPORTS (USA & Canada), LaLigaTV (UK), SuperSport 7 (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (Inde), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), beIN SPORTS CONNECT (USA & Canada), Premier Player (UK), Movistar + (Inde), Facebook Live (Inde), autres

Après une forte victoire de la Copa del Rey sur Leganés pour atteindre les quarts de finale de la Coupe d’Espagne, Barcelone est de retour en action en Liga avec ce qui promet d’être un match difficile contre Levante au plus grand stade du monde. La fenêtre de transfert d’hiver est fermée et le Barça n’a pas fait de grosse affaire, et avec de jeunes joueurs qui quittent l’équipe est plus petit mais rempli de grands noms et de bonnes options pour Quique Setién.

Le défi est maintenant de rendre cette équipe aussi solide et créative que possible avant les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Naples, qui approche à grands pas, mais en même temps, les Blaugrana doivent suivre le rythme d’une équipe du Real Madrid qui s’améliore rapidement et qui vient a remporté le Derby de Madrid contre l’Atlético et semble très fort en ce moment.

Cela n’a pas besoin d’être une saison perdue. Cette équipe est trop talentueuse et le nouvel entraîneur est assez bon pour en faire des favoris pour tout, donc chaque match doit désormais être un grand pas en avant. Levante est un très bon test, et une forte victoire donnera à l’équipe et aux fans de bonnes raisons d’être optimistes.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, De Jong, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati

Levante (3-4-1-2): Aitor; Cabaco, Postigo, Vezo; Miramón, Radoja, Campaña, Toño; Rochina; Morales, Martí

PRÉDICTION

Levante est toujours difficile et compliqué, mais le Barça réussira deux victoires consécutives pour terminer la semaine: 3-0 pour les bons.