Barcelone vs Levante, La Liga: Score final 2-1, Ansu Fati brille alors que le Barça gagne au Camp Nou

Barcelone terminera le week-end trois points derrière le Real Madrid, leader de la Liga, grâce à une victoire 2-1 sur Levante au plus grand stade du monde. Le Blaugrana a de nouveau réussi une bonne partie du ballon, mais a montré une intention plus offensive que les premiers matchs sous Quique Setién, et le jeune phénomène Ansu Fati a marqué deux buts importants pour décrocher la victoire et donner au Barça trois gros points.

PREMIÈRE MOITIÉ

Il a fallu un certain temps au Barça pour reprendre le rythme tôt car Levante avait l’air solide et bien organisé avec son bloc bas, mais après 15 minutes, les Blaugrana ont commencé à trouver des espaces et ont transformé toute leur possession en de nombreuses occasions, avec les trois attaquants bouger et se chercher et beaucoup de coups de feu tirés au but.

Pour Lionel Messi, il était difficile de trouver des espaces près de la boîte pour se créer des chances, alors il a décidé de fournir des passes décisives: son premier était un ballon magistral à travers la ligne médiane pour trouver Ansu Fati, et le jeune a frappé le ballon après le défenseur avant de marquer un très bon match d’ouverture. Une minute plus tard, Messi a obtenu une autre aide, et Ansu Fati était à nouveau sur le côté récepteur avant d’utiliser son pied gauche pour marquer le deuxième but.

Levante a commencé à appuyer plus haut sur le terrain pour essayer de voler le ballon près du but du Barça alors qu’ils cherchaient une réponse avant la mi-temps, mais le Barça a continué à bien passer le ballon et deux autres grandes occasions avec Semedo et Griezmann, mais aucun des deux hommes n’a pu trouver l’arrière du filet.

À la mi-temps, les hôtes avaient tout le ballon et jouaient bien, et il semblait que le résultat allait encore s’améliorer dans la dernière période.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça a commencé la seconde mi-temps en créant de bonnes occasions mais également une possession très bâclée, ce qui a donné à Levante au moins deux occasions très dangereuses sur le comptoir qui ont appelé Ter Stegen en action majeure. Quique Setién a essayé de résoudre le problème en mettant Sergi Roberto à la place d’un pauvre Antoine Griezmann en tant que large milieu de terrain pour garder le ballon mieux et pendant de plus longues périodes, et les choses se sont stabilisées lorsque nous sommes entrés dans les 20 dernières minutes.

Le reste du match consistait en deux choses pour le Barça: aider Ansu Fati à terminer son tour du chapeau et aider Messi à figurer sur la feuille de match. Le capitaine n’a tout simplement pas trouvé de moyen de tirer sans un ou deux corps de l’opposition plongeant devant, tandis qu’Ansu semblait un peu deux anxieux de marquer son troisième but et a perdu quelques bons moments dans la surface.

Le Barça était satisfait de la victoire et vient de terminer le chronomètre avec plus de passes, mais il était encore temps pour Levante de marquer un but via Rochina, mais il était trop tard et le coup de sifflet final est venu mettre fin à une solide victoire pour les champions. C’est encore loin d’être idéal et la défense est toujours mauvaise, peu importe qui est l’entraîneur, mais c’est une bonne victoire. Mention spéciale à Nélson Semedo, qui était génial ce soir.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; De Jong (Arthur 79 ’), Busquets, Rakitic; Messi, Griezmann (Roberto 71 ’), Ansu Fati (Puig 86’)

Buts: Ansu Fati (30 ’, 31’)

Levante: Aitor; Miramón, Postigo, Vezo, Toño; Rochina, Melero (Hernani 59 ’), Vukcevic (Bardhi 79’), Campaña; Morales (Mayoral 59 ’), Martí

But: Rochina (90 ’+ 2)