La Liga est suspendue pour le moment. Jouons donc le match de Barcelone contre Majorque dans la FIFA.

C’est une période étrange dans le monde pour des raisons évidentes. Donc, jouer la saison de Barcelone dans la FIFA est une petite idée que je devais parler des rumeurs de transfert amusantes et des choses plus sérieuses dans un contexte différent. Recherchez un podcast plus tard cette semaine et plus de contenu. Espérons que vous apprécierez.