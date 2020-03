Barcelone vs Real Sociedad, La Liga: nouvelles de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

* Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition / Tour: 2019-20 La Liga, Journée 27

Barcelone Outs & Doubts: Luis Suárez, Arthur, Sergi Roberto, Ousmane Dembélé (sortie)

Sorties et doutes de la vraie société: Asier Illarramendi (sorti)

Date / heure: Samedi 7 mars 2020, 18h30 CET / WAT (Barcelone et Nigéria), 17h30 GMT (UK), 12h30 HE, 9h30 PT (USA), 23h00 IST (Inde)

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Catalogne, Espagne

Arbitre: Juan Martínez Munuera

Après une douloureuse défaite à El Clásico et une semaine d’entraînement et de repos, Barcelone revient en action en Liga ce samedi en accueillant la Real Sociedad au plus grand stade de la planète. Et cela promet d’être vraiment difficile.

Le Barça n’a pas gagné ses deux derniers matchs tandis que La Real entre en feu: six victoires consécutives toutes compétitions confondues, trois en championnat et trois en Copa del Rey, dont une victoire classique au Bernabéu et deux semi -des victoires finales sur Mirandés pour mettre en place ce qui promet d’être une finale de Copa tout basque incroyable contre l’Athletic Bilbao.

Martin Odegaard ne peut cesser de marquer et d’aider, Mikel Oyarzabal est l’un des meilleurs ailiers d’Espagne et Alexander Isak est enfin à la hauteur du battage médiatique comme l’un des attaquants les plus prometteurs du monde. La Sociedad est aussi bonne sans le ballon qu’avec elle, mais tout n’est pas parfait: ils n’ont pas encore remporté un match à l’extérieur en Liga en 2020, et n’ont qu’une seule victoire en près de quatre mois sur la route.

Si la version routière incohérente de la Sociedad se présente contre l’équipe à domicile la plus dominante d’Espagne, alors le Barça est un grand favori. Si le vrai La Real vient au Camp Nou, alors nous sommes dans 90 minutes très difficiles. Ça devrait être bien.

ÉQUIPEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Griezmann, Fati

Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Zaldúa, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubeldía; Portu, Odegaard, Merino, Oyarzabal; Isak

PRÉDICTION

La Real n’est pas aussi bon sur la route, et je compte sur le Barça pour donner une forte réponse après la semaine dernière: 3-1 à l’équipe à domicile.