Barcelone vs Real Sociedad, La Liga: Score final 1-0, Lionel Messi remporte une bataille serrée et disputée au Camp Nou

Barcelone est de retour dans la voie de la victoire et sera en tête du classement jusqu’au coup d’envoi du Real Madrid et du Real Betis dimanche grâce à une victoire 1-0 durement disputée contre la Real Sociedad au Camp Nou. Le Blaugrana a dû endurer des étirements difficiles contre une très bonne équipe de La Real, mais le Barça a eu une solide performance et Lionel Messi a remporté le match avec une pénalité tardive pour donner aux Catalans trois points massifs.

PREMIÈRE MOITIÉ

Les deux équipes jouent des styles similaires, comme appuyer en haut du terrain pour provoquer des erreurs et essayer de créer des chances grâce à des passes courtes et de bons mouvements, il n’est donc pas surprenant que la première mi-temps ait été très uniforme, avec peu d’espaces et d’erreurs et de possession patiente. des deux côtés chaque fois qu’ils avaient le ballon.

Sur l’équilibre du jeu, le Barça était légèrement meilleur quand il s’agissait de créer des occasions: Martin Braithwaite était le joueur le plus dangereux sur le terrain dans la première demi-heure avec sa vitesse et ses pistes intelligentes derrière, et le Danois avait deux tirs cadrés qui a forcé Remiro à travailler. Lionel Messi a élevé son niveau alors que nous approchions de la mi-temps, manquant à deux grosses chances dans la surface et cherchant constamment à rejoindre Braithwaite dans la zone.

À la mi-temps, les deux équipes jouaient bien, le Barça a regardé de plus près un but, et la seconde mi-temps s’est avérée bonne.

DEUXIÈME PARTIE

La deuxième mi-temps a commencé comme la première mi-temps terminée, avec le Barça au sommet et créant de grandes chances grâce à un bon pressage et un bon travail avec le ballon, et Messi et Rakitic sont venus très près de trouver le fond du filet uniquement pour Remiro et un grand bloc de Diego Llorente pour les arrêter.

Ensuite, Mikel Oyarzabal est venu pour La Real et le jeu a changé: les visiteurs ont changé de formation et ont commencé à gagner la bataille du milieu de terrain, et il y avait quelques chances dangereuses gaspillées par une mauvaise finition et une mauvaise prise de décision.

Alors que nous approchions des 10 dernières minutes, le match semblait destiné à un match nul et vierge, mais après que VAR a alerté l’arbitre d’un handball clair par Le Normand à l’intérieur de la surface, le Barça s’est vu infliger une pénalité qui pourrait leur permettre de gagner le match. Messi a enterré le coup de pied de coin et le Blaugrana a pris une avance tardive.

La Sociedad a eu peu de temps pour essayer d’égaliser et a amené le grand Willian José pour envoyer des balles dans la surface et voir ce qui s’est passé, mais le Barça a réussi à éviter tout problème réel et a même marqué un deuxième but via Jordi Alba lors du dernier match du match. , mais le but a été refusé pour hors-jeu et le match s’est terminé 1-0.

C’était aussi difficile que prévu et le Barça a joué deux mi-temps solides contre une bonne équipe et aurait pu gagner plus parce que les chances étaient là. Ce n’est pas un grand progrès, mais c’est un progrès.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic (Vidal 73 ’), Busquets, De Jong; Griezmann (Ansu Fati 85 ’), Messi, Braithwaite (Firpo 89’)

But: Messi (81 ’)

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Le Normand, Llorente (Zubeldia 70 ’), Monreal; Guevara, Merino; Portu, Odegaard, Barrenetxea (Oyarzabal 57 ’); Isak (Willian José 84 ’)

Buts: Aucun