Barcelone vs Real Sociedad: résultat, buts, controverse sur les pénalités avec VAR Messi 2020 | Ligue d’Espagne

Un penalty transformé par Leo Messi à la 81e minute, après l’intervention du VAR, a sauvé Barcelone, qui a repris la tête après avoir battu la Royal Society, après un exercice peu convaincant de ceux de Quique Setién, qui a re-signé un action chaude. Les joueurs de Barcelone, désespérément besoin de victoire, ont eu leurs meilleures minutes dans le premier quart de la seconde contre un rival venu pour se qualifier pour la finale de la Coupe et qui avait beaucoup de contrôle sur le match, mais sans chances claires.

PENAL BARCELONA: Un mouvement similaire à celui de Kelvin Osorio il y a quelques jours dans le classique de Bogota. Il finit par rejeter avec le bras, il peut être punissable. Calculer mal, c’est un risque que prend le défenseur, même pas de chance là-bas. #LigaSantander pic.twitter.com/h8qBp1NwG2

– Le Var Central 🖥 (@ElVarCentral) 7 mars 2020

Le match a été décidé après que Martínez Munuera a été informé de la salle d’arbitrage vidéo d’une éventuelle sanction. L’arbitre s’est tourné vers le moniteur et a confirmé une main de Le Normand à un centre d’Arturo Vidal. Messi a transformé la pénalité. Le Barça est saturé. Son football n’a plus donné confiance depuis longtemps. Parfois, il semble qu’il veuille et ne puisse pas, l’équipe de Quique Setién manque de confiance et lorsque l’on mesure des équipes avec de la personnalité, il souffre, il souffre trop.

La Real Sociedad de Imanol Alguacil, un tout nouveau finaliste de la Coupe, a soulevé un match ouvert, l’approche que de nombreuses équipes répètent cette année au Camp Nou qui, avec un peu d’audace et beaucoup de pression, a de quoi mettre les Catalans en difficulté. Aujourd’hui n’a pas fait exception.

La meilleure nouvelle pour le Barça est qu’il a enfin un joueur qui va dans l’espace, c’est Martin Braithwaite, une bouteille d’oxygène pour Leo Messi, avec qui on l’a compris dès la première minute du match. De l’aile gauche, ce sont les Danois qui ont remué son équipe. Il a essayé le tête-à-tête, a cherché la profondeur et a toujours eu l’objectif de Remiro entre les sourcils et les sourcils. C’était la première fois, dans un tir à la 10e minute, et aussi la deuxième (m.15) et la troisième (m.16). Au-delà de Braithwaite, le Barça ne disposait pas de beaucoup plus de ressources. Il a eu du mal à sortir avec le ballon joué par derrière, où Marc André ter Stegen a trop souffert; Il n’allait pas bien dans la création Rakitic et le Barça a trop souffert dans les transitions, dans lesquelles le Real s’est facilement planté avant le but local, oui, avec peu de danger.

Dans une explosion de fierté à une demi-heure, un vol de Messi à Llorente était sur le point d’être 1-0, bien que la meilleure chance du Barça ne soit venue qu’à la 40e minute, quand une combinaison entre Braithwaite, De Jong et Messi n’a pas réussi Il a été utilisé par l’Argentine. La Real, visait plus que tiré, et sa meilleure option a été générée par une grande passe Barrenetxea que Portu ne pouvait pas contrôler. Au repos, comme cela s’est déjà produit plusieurs fois dans ce parcours au Camp Nou, 0-0 était le symptôme de ce qui s’est passé. Les meilleures minutes du Barça ont été vécues au premier quart de la seconde moitié. Messi avait plus de présence en attaque et les Catalans avaient jusqu’à cinq fois pour décider du match. L’Argentin a pu dépasser son équipe en 54 et 60, mais le plus clair a été un tir rapproché de Rakitic qui a sauvé Remiro (m.65).

Piqué, une minute plus tard, et une pièce collective dans laquelle Alba ne réussit pas dans la dernière passe ont été les actions les plus marquantes de celles de Setién, qui dès la 70e minute et avec Oyarzabal et Zubeldia sur le terrain, ont vu comment Le Real a pris le contrôle. Isak et Monreal, celui-ci en transition, ont serré le Barça jusqu’à ce que le VAR apparaisse, dans une clairance de Le Normand après un centre d’Arturo Vidal en 79. Ils ont averti l’arbitre, l’ont vu sur le moniteur et ont souligné une pénalité que Messi a transformée en 81. Une victoire qui vaut au Barça pour reprendre la tête.