Barcelone vs Valence: résultat et meilleurs moments du match | Ligue d’Espagne

Valence a retrouvé sa meilleure version pour vaincre Barcelone 2-0 et mettre fin à une sécheresse de treize ans sans gagner l’équipe catalane de Mestalla, qui pourrait perdre la tête ce jour au profit du Real Madrid.

Le début de Barcelone fut un monologue, avec des possessions aussi éternelles que stériles. Valence était derrière le ballon avec deux lignes de quatre rapprochées qui ne laissaient aucune échappatoire pour filtrer une passe.

Ceux d’Albert Celades ont attendu patiemment cette opportunité et elle est arrivée à dix minutes après une action personnelle de Gayà qui a été abattue par Piqué. Le palier réclame le rouge et le penalty, mais Gil Manzano n’accorde que le maximum et le jaune. En l’absence de Parejo, Maxi Gómez a pris la responsabilité du lancement mais Ter Stegen l’a arrêté et a commencé son exposition particulière. Et c’est que le but allemand est devenu le principal protagoniste de son équipe en première mi-temps.

Valence est arrivée peu mais très clairement. Après la pénalité, le but allemand a évité un but à la porte de Piqué et plus tard, avec l’aide de la barre transversale, a de nouveau refusé le but à Maxi Gomez en premier, et dans un deuxième tir à Gameiro. Devant une Barcelone sans idées ni profondeur, Valence allait de plus en plus, avec beaucoup de rythme et de rapidité dans ses actions. Ter Stegen a gardé son équipe solvable et a empêché l’équipe locale de se reposer avec un avantage mérité.

A la reprise, le jeune Ansu Fati a eu le premier pour Barcelone dès la reprise du match, mais la réponse de Valence a été franche. La troisième fois a été le charme de Maxi Gómez dont le tir, après avoir joué à Jordi Alba, s’est terminé dans le but.

Le Valencien a tous deux stimulé Barcelone, amélioré après l’entrée d’Arturo Vidal, qui a encerclé le but de Doménech. Un excellent Gabriel Paulista a évité le but de Messi. L’Argentin a chargé l’équipe derrière son dos et peu de temps après son tir est sorti du poteau. Celades a donné à Rodrigo, le désir de Barcelone dans ce marché d’hiver, d’essayer de faire pencher Barcelone contre un.

Le jeu monta en intensité. Messi a capitalisé tout le flux offensif de son équipe, mais ni son génie ni son direct direct n’ont remporté cette fois un prix. Mais Valence a attendu son occasion et dans un contre a condamné le choc. Une belle action de Ferran par la bande de droite, s’est terminée par une assistance intelligente du jeune joueur à Maxi Gómez, qui a calmement placé le second dans le casier local. Barcelone était grogui.

Ferrán a pardonné les 3-0 secondes plus tard et Gil Manzano et le VAR ont armé un bloc après un but de Gabriel Paulista, qui après l’annulation a pris un corner en faveur de Valence, un jeu qui nécessitait plusieurs explications du juge central .. Mais le jeu était Vu pour la condamnation et Barcelone s’est plié le genou à Mestalla.

La synthèse

Valence: Doménech, Wass, Garay, Paulista, Gayà; Coquelin, Kondogbia, Carlos Soler (Sobrino, m.89), Ferrán; Gameiro (Rodrigo, m.59) et Maxi Gómez (Jaume Costa, m.80).

Barcelone: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Arthur (Arturo Vidal, m.56), Bisquets, De Jong (Rakitic, m.85); Ansu Fati (Collado, m.85), Messi et Griezmann.

Buts: 1-0, m.47: Jordi Alba, dans sa propre porte. 2-0, m.77: Maxi Gómez.