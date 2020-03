Barco a averti qu’il reviendrait à Rojo à une condition: “Si Agüero m’appelle, je reviendrai à Independiente”

En 2018, Ezequiel Barco a décidé de quitter Independiente où il était l’une des grandes promesses de la première équipe. Le joueur s’est rendu à Atlanta United dans la MLS où il est actuellement l’une des figures, bien qu’il n’oublie pas ses racines.

Barco a de nouveau évoqué son passé dans le Red et n’a pas caché son désir de revenir. Cependant, pour que cela se produise, une condition assez compliquée doit être remplie: “Si Agüero m’appelle, je retourne à Independiente.”

Le joueur est en quarantaine aux États-Unis. et a parlé au journaliste Gastón Edul à travers une communication sur les réseaux sociaux. “Je m’entraîne comme je peux dans le département. La situation ici est pire qu’en Argentine en raison du nombre de personnes infectées.”

Sur cette pénalité rappelée que Barco a pris pour donner à Red la Coupe d’Amérique du Sud 2017 contre Flamengo dans le Maracanã, le joueur a déclaré qu’il n’avait pas hésité à prendre le ballon. “J’ai demandé à Meza. Elle a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre à cause du bruit des gens. Nous n’avons même pas écouté Holan. Avant de l’accueillir au point pénal, je l’ai embrassée et lui ai demandé d’entrer. Je savais déjà que j’allais la croiser C’est à ce moment-là que j’ai appris que nous allions devenir champions. “

En outre, il a admis que “j’ai toujours dit que je voulais retourner chez les rouges. Je veux d’abord traverser l’Europe, car je n’ai que 20 ans. J’ai déjà promis de revenir”. Pour que cela se produise avant, selon ce qu’il a dit, il devrait l’appeler Agüero et “je reviendrai d’un.”

Enfin, il a souligné qu’il lui manquait Independiente et a déclaré: “Je me suis toujours senti comme un barbare à Villa Domínico. Depuis que j’étais à la pension, j’ai été infecté par le monde indépendant. Je veux dire aux fans qu’ils me manquent beaucoup.”