Bari, l’embuscade pour les fans de Lecce coûte le voyage pour le grand match à Terni

Pour le quart de semaine de Groupe C de Serie C, l’interdiction de voyager a été imposée pour le match à haute altitude entre Ternana et Bari, prévue mercredi à 20h45.

La décision intervient après l’embuscade lâche organisée dimanche contre certains partisans du Lecce (Cliquez ici pour les détails), tombant ainsi inévitablement sur les nombreux partisans des coqs qui n’ont rien à voir avec les délinquants protagonistes du triste épisode. Ci-dessous, l’annonce officielle du club rouge et blanc:

En référence à la course Ternana-Bari, prévue le mercredi 26 février à 20h45, au stade Libero Liberati, préfecture de Terni, compte tenu des déterminations de l’Observatoire des événements sportifs et du comité d’analyse pour la sécurité des événements Sportive, ainsi que la note du siège de la police de Terni, ordonnent que, pour des raisons de sécurité, l’interdiction de vente de coupons aux résidents de la région des Pouilles soit imposée, avec annulation et remboursement de ceux déjà émis.