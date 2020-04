Barnes insiste sur le fait que le renversement du congé n’est possible que dans le Liverpool socialiste

Date de publication: jeudi 9 avril 2020 7:12

John Barnes dit Liverpool méritent le «respect» d’avoir annulé leur décision de mettre leur personnel en congé, insistant sur le fait que cela n’a été rendu possible que par la pression que les fans de Liverpool ont exercée sur les propriétaires FSG.

La légende du club prétend que cela ne se serait tout simplement pas produit dans d’autres clubs, en raison des antécédents de Liverpool en tant que ville socialiste.

Il a déclaré à bonuscodebets: «La décision de Liverpool de faire cela (de ne pas utiliser le programme de congé du gouvernement) est due au fait que le club a subi de réelles pressions de la part des fans. Vous devez comprendre Liverpool comme une ville dans un aspect culturel, par rapport à Londres. C’est tellement différent. Je n’imagine pas que d’autres clubs le feront (renverser la décision à cause de la pression des fans).

«Cela me rappelle quand Liverpool est allé et a augmenté le prix de son abonnement, puis avec la pression des fans, ils ont décidé de ne pas le faire. Si vous regardez les prix des billets à Londres, ils sont beaucoup plus chers que Liverpool. Les fans des autres clubs ne mettraient pas les propriétaires et le conseil sous pression comme vous le verriez.

“Liverpool est une ville socialiste, les fans laissent savoir s’il y a quelque chose qu’ils ne veulent pas que leur club suive. Vous devez respecter Liverpool en écoutant les fans, la plupart des clubs ne se soucient pas de ce que les fans disent à tout.”

Liverpool a initialement annoncé son intention de retirer du personnel non-joueur samedi, mais a renversé sa décision lundi, après que le club ait été critiqué.

Mais Barnes affirme que le club était «bien dans ses droits» d’utiliser le régime gouvernemental.

«Nous pouvons tous parler de principes et de moralité, mais le gouvernement a proposé ce régime, et il n’enlève rien à quiconque souhaite y participer. Il n’y a pas de quota fixe, donc Liverpool est bien en droit de prendre le congé », a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que le club ait tort de considérer cela comme une option car nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer. Les clubs de football vont devoir laisser leur personnel partir de façon permanente, peut-être que le personnel en congé signifie maintenant que trois ou quatre mois plus tard sont plus judicieux que d’avoir à licencier du personnel plus tard.

“Nous ne savons pas qui a tort ou raison actuellement, je ne vais pas juger Tottenham ou quiconque qui fait du personnel en congé car ils ne prennent pas d’argent de la poche de quelqu’un d’autre.”

Des footballeurs de tout le pays ont annoncé leur intention de se regrouper pour soutenir le NHS et la lutte contre les coronavirus mercredi soir.

Elle est intervenue après que les footballeurs ont été pris pour cible par le secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui leur a dit de “prendre une baisse de salaire, jouer leur rôle”.

Barnes a ajouté: «Les footballeurs prenant une réduction de salaire ne vont pas aider le NHS, si quoi que ce soit, cela va être contre-productif car cela signifie que deux cent millions de livres de taxes ne seront pas versées dans le financement gouvernemental, ce qui n’aidera pas le NHS.

“Il en a toujours été ainsi (les footballeurs sont utilisés comme boucs émissaires). Vous regardez le racisme, tout le tacle contre le racisme est étiqueté contre le football et vous voyez que le football doit faire plus pour le combattre. C’est un problème de société et c’est la vérité. La vie et la société se dégagent de leurs responsabilités car nous faisons beaucoup et nous sommes occupés.

«Nous regardons d’autres pays comme la Serbie-et-Monténégro et pensons que nous devons les interdire des compétitions plutôt que de nous regarder nous-mêmes. C’est pareil maintenant.

Il a ajouté: “Pourquoi les gens ne regardent-ils pas les multimillionnaires, les grandes entreprises et les grandes entreprises en disant:” Ils doivent faire des dons là-bas. “Non… ce sont encore des footballeurs parce qu’ils sont une cible facile. Ce sont des garçons de la classe ouvrière qui ont réussi et ils devraient être punis pour cela.

“Peu importe ces multimillionnaires de la classe moyenne, nous ne nous attendons pas à ce qu’ils le fassent, choisissons les garçons de la classe ouvrière qui ont bien fait. C’est la société jalouse dans laquelle nous vivons. Pourquoi pas les joueurs de cricket, les joueurs de rugby et tout le monde? 90% des footballeurs ne gagnent pas beaucoup d’argent, la plupart touchent 500 £ par semaine et ne peuvent pas payer leur hypothèque, mais on nous dit toujours que “les footballeurs gagnent beaucoup d’argent et doivent en faire plus”. “