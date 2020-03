Barnet prend la décision «déchirante» de licencier du personnel non joueur

Date de publication: Mardi 17 mars 2020 5:45

Barnet n’appartenant pas à la ligue a avisé tout le personnel non joueur de licenciement en raison du coronavirus.

La Ligue nationale a annoncé lundi que ses trois divisions seraient suspendues jusqu’au début avril en raison de la pandémie de COVID-19, après avoir permis à des matches de jouer ce week-end.

Le voyage de Barnet à Yeovil faisait partie des matchs qui n’ont pas eu lieu en raison des problèmes persistants et la 11e place du classement de la Ligue nationale a décidé de réduire les coûts.

Une soixantaine de non-joueurs sont licenciés dans des «décisions difficiles» qui, selon le président de Bees, Tony Kleanthous, étaient importantes pour s’assurer que le club «continue de survivre et reste financièrement stable».

“Je dois être ouvert et honnête avec le personnel et cela a été difficile ces derniers jours de devoir annoncer la mauvaise nouvelle, mais c’est quelque chose qui devait être fait”, a déclaré Kleanthous.

«Je n’ai pas encore eu le temps de penser aux plans pour la saison prochaine, mais nous devrons trouver un moyen d’aller de l’avant en fonction de la fréquentation actuelle de la foule, car les règles existantes de la Ligue nationale limitent toutes les signatures que nous pouvons faire ou les salaires des joueurs que nous pouvons engager. pour aller de l’avant.

«Les effets d’entraînement sont bien sûr déchirants pour moi personnellement, car je suis pleinement conscient de l’impact que cela aura sur mon équipe phénoménale de personnel de soutien acharné à travers le groupe.»

Barnet a été relégué de la Ligue deux en 2018, ce qui signifie que le financement du parachute du jeu professionnel pour l’académie cessera bientôt.

Une déclaration du club disait: «Au cours des derniers jours, nous avons pris des mesures d’urgence pour préserver le club et assurer sa pérennité.

«Depuis la relégation, nous avons constaté une baisse générale de la fréquentation de la foule de 50%, tandis que les frais généraux ont augmenté, entraînant des pertes opérationnelles d’environ 100 000 £ par mois.

«Le club a budgété ce coût dans l’espoir d’une promotion, mais bien sûr, fin avril, tout notre financement pour le parachute cessera et nous devons donc faire des économies en conséquence.

«En plus de ces défis, nous devons considérer le plus grand défi de l’impact que COVID-19 aura dans le futur immédiat et à long terme.

«Afin de relever les défis qui nous attendent, nous devrons démanteler notre structure de coûts existante et chercher à reconstruire pour la saison prochaine avec une base de coûts beaucoup plus allégée.

«Nous avons donc pris la décision difficile de mettre tout le personnel du Barnet FC en demeure. Cela doit inclure tout le personnel d’entraîneurs et de backroom de la première équipe, la Barnet FC Academy et de nombreux membres du personnel opérationnel dans tous les domaines du club.

«Ayant annoncé précédemment que tous les financements de l’académie que le club reçoit de l’EFL prend fin à la fin de cette saison, le personnel de l’académie avait déjà été informé de la situation.

«Les supporters voudront naturellement savoir comment cette situation affecte notre entraîneur-chef, Darren Currie.

“Darren a un long préavis dans son contrat et en tant que tel, si la saison reprend, il restera en charge jusqu’à au moins la fin de la saison et éventuellement au-delà.”