Barnsley condamné à une amende pour avoir chanté un sectaire contre James McClean

STOKE ON TRENT, ANGLETERRE – 08 FÉVRIER: James McClean de Stoke City célèbre marquant le premier but lors du match de championnat Sky Bet entre Stoke City et Charlton Athletic au stade Bet365 le 08 février 2020 à Stoke on Trent, en Angleterre. (Photo de Gareth Copley / .)

Barnsley a été condamné à une amende de 20 000 £ après avoir été reconnu coupable de chants sectaires envers l’ailier de Stoke City, James McClean.

Barnsley reçoit une accusation de FA pour le chant sectaire

Destiné à James McClean

Les Tykes ont été condamnés à une amende après une enquête sur des chants discriminatoires

L’accusation portée contre Barnsley se rapporte à un match qui a précédé le dimanche du Souvenir.

Barnsley a par la suite été accusé d’une infraction à la règle E20 de la FA.

Un communiqué de la FA a déclaré: «Le Barnsley FC a reconnu ne pas avoir veillé à ce que ses spectateurs, et toutes les personnes prétendant être ses partisans ou ses partisans, se conduisent de manière ordonnée et s’abstiennent d’utiliser des mots injurieux et / ou insultants incluant une référence, qu’elles soient explicites ou implicites, à la nationalité et / ou à la religion et / ou aux convictions lors de la participation à la rencontre. »

Les Tykes ont publié leur propre déclaration, déclarant: «Le Club donnera suite aux conclusions de l’affaire et continuera de travailler en étroite collaboration avec la FA et Kick It Out.

“Quiconque est impliqué dans une forme quelconque de comportement discriminatoire lorsqu’il représente le Barnsley Football Club risque d’être interdit de participer aux matches.”

Barnsley a également été chargé de mettre en œuvre un plan d’action pour limiter la récidive des infractions.

Ce n’est pas la première fois pour James McClean

McClean fait souvent l’objet d’abus ciblés en raison de son refus de porter un coquelicot sur sa chemise.

McClean choisit de ne pas porter le symbole du coquelicot en raison de son expérience en tant qu’Irlandais du Nord né à Derry.

La ville d’Irlande du Nord a été soumise au massacre de Bloody Sunday en 1972.

C’est à ce moment que des soldats britanniques ont tiré sur des civils, tuant 14 personnes et en blessant d’autres.

L’ailier considère le coquelicot comme un symbole honorant les militaires britanniques qui ont combattu dans tous les conflits impliquant les Britanniques.

Il n’est pas disposé à porter le symbole en raison d’interprétations potentielles.

Il prétend qu’il est considéré comme irrespectueux envers le peuple irlandais qui s’est opposé aux Britanniques.

McClean a adopté cette position chaque année depuis qu’il a commencé à jouer en Angleterre en 2011.

Photo principale

Intégrer à partir de .