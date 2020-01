Barovero a ouvert la porte à son retour

Depuis qu’il a quitté River, Marcelo Barovero Il a laissé la tige haute dans l’arche du club des millionnaires. L’arrivée de Franco Armani a pu consolider une position difficile mais la mémoire de Trapito chez les fans a marqué fort.

Bien que le gardien de but se trouve dans le football mexicain il y a des années, il a laissé aujourd’hui des déclarations qui pourraient ouvrir la porte à son retour en Argentine. “Ce sont des choses difficiles à savoir. Aujourd’hui, je suis ici. J’ai un contrat jusqu’en juin. Tout peut arriver. Je n’exclus rien. Les choses vont bien. Vous devez regarder vers l’avenir, mais je n’exclus rien”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que “là (en Argentine) j’ai bien fait. River ou les grands clubs vous marquent. J’ai eu la chance d’être dans un très bon moment de l’équipe. Tout ça fait revenir des souvenirs. A partir de là, on verra ce qui se passe ce semestre”. Le footballeur de Monterrey a également fait l’éloge de Armani: “C’est ce dont j’avais besoin. Il avait tout pour être à la hauteur de cette arche. Pour quelque chose tous les résultats ont été donnés. C’est une position clé. “

Enfin, dans une interview avec First and Second Time de FM 94.7, le gardien de but a parlé des entraîneurs qu’il avait dans sa carrière et a déclaré que “C’était mon tour d’avoir peu de techniciens. Chacun a ses affaires. Marcelo était le premier de la nouvelle portée. C’était très différent. Il est difficile de comparer ou de se superposer. J’avais Gareca, Ramón, Diego Alonso. touché d’être avec peu de techniciens mais très bon “. Reviendra-t-il?

