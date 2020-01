Barry Ferguson pense que le trio des Rangers devrait partir mais a exhorté quelqu’un à rester après un moment «fou» – HITC

Jordan Jones a été en marge de la majorité de cette saison, mais l’ailier des Rangers est maintenant de retour sur le terrain d’entraînement.

Barry Ferguson pense que le trio des Rangers, Jamie Murphy, Glenn Middleton et Greg Docherty devraient quitter les Rangers ce mois-ci, mais il a exhorté Jordan Jones à rester au club malgré son incident “fou” dans la vieille entreprise en septembre.

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, a récemment déclaré qu’il n’y avait aucune offre sur la table pour Jones, avec une multitude de clubs de championnat anglais désireux de le prendre à bord, comme l’a rapporté The Daily Record.

En septembre, Jones a été expulsé pour un tacle d’horreur contre le Moritz Bauer du Celtic, et cet incident a eu un prix car il l’a rendu inactif pendant plusieurs mois.

S’adressant à PLZ Soccer, l’ancien milieu de terrain des Rangers, Ferguson, a été demandé si Murphy, Middleton et Docherty devaient partir pour que Gerrard libère les salaires et fasse venir certains de ses joueurs.

“Je pense que Gerrard a clairement fait savoir trois ou quatre semaines avant l’ouverture de la fenêtre que ces joueurs n’avaient pas d’avenir et qu’ils devaient commencer à jouer au football”, a déclaré Ferguson à PLZ Soccer.

“Et je pense que si ces joueurs [who are on the fringes/not playing much] allez-y, cela libérera des salaires pour aller chercher quelqu’un, que ce soit un prêt, mais je pense que le meilleur moment pour toujours se renforcer est quand vous êtes au sommet et cela ajoute beaucoup de confiance.

“Oui il est [Jones] un joueur que j’ai toujours aimé à Kilmarnock quand il est arrivé dans sa carrière de Rangers n’a pas pris le meilleur départ et, évidemment, ce défi fou contre le Celtic, mais j’espère qu’il est parti et qu’il y a réfléchi longuement et sérieusement. Je pense que Steven Gerrard en a parlé et il le considère comme un joueur, alors maintenant c’est à lui de se lancer un défi pour essayer de se lancer dans ce onze de départ. »

Cet incident dans la vieille entreprise a sans aucun doute rattrapé Jones et il sera très désireux de rattraper le temps perdu et de prouver sa valeur à son manager.

Au cours de cette seconde moitié de la campagne, il pourrait être comme une nouvelle signature pour Gerrard et quelqu’un qui peut fournir cette bouchée supplémentaire sur les flancs.

Quant à l’autre trio mentionné, il semble qu’ils se dirigeront vers la porte de sortie d’Ibrox ce mois-ci, Murphy étant pressenti pour passer à la Ligue 1, Burton Albion, selon The Daily Record.