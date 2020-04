Bartra et Casillas se souviennent de l’action de Bale en Coupe 2014

Iker Casillas et Marc Bartra ont rappelé lors d’une réunion dans les réseaux la finale de la Copa del Rey il y a six ans, le 16 avril 2014, le Real Madrid a battu Barcelone grâce à une décision du Gallois Gareth Bale ça ne pouvait pas s’arrêter Bartra qui a avoué que ce qu’il vivait “c’était dur“

16/04/2020 à 21:21

CEST

EFE

“J’ai vu les rappels mais je ne vais pas aborder de sujet car ce n’est pas très agréable et très fatigant. La blague va bien et elle a beaucoup circulé. Tu as certaines caractéristiques et Gareth d ‘autres, c’est une finale et un jeu dans les dernières minutes “, a – t – il commencé. Casillas.

Mais Bartra il ne s’est pas caché et a parlé d’une action qu’il n’avait pas traitée depuis longtemps. “Pour moi, c’était dur comme l’enfer, j’étais un enfant qui s’est levé du fond et a joué pour la première fois contre le Real Madrid. Iker Casillas a marqué un but et je suis passé de la gloire à la merde en quelques minutes. C’était très difficile “, a-t-il avoué.

“J’aime en parler parce que depuis je ne l’ai pas fait et je me souviens qu’après le match tu es venu et m’a encouragé. J’ai réalisé que les Casillas étaient de bonnes personnes. Avec tout ce qu’il avait gagné, il est venu embrasser un pipiolo et m’a donné de la force“at-il ajouté.

Action rapide collée à la bande Bale à Mestalla à cinq minutes de la fin, ce qu’il n’a pas pu arrêter Bartra n’essayant même pas d’être nécessaire, se souvint Casillas. “Vous apprenez des erreurs, mais je ne vois pas ce jeu comme une erreur, c’est plus au mérite de Gareth. Tout autre joueur aurait abandonné cette balle ou se serait jeté au sol et aurait demandé une faute parce que vous ne le laisseriez pas courir. Il a décidé de continuer.” C’est un crédit à votre capacité“il a dit.

Bartra Il a révélé une autre anecdote selon laquelle cette finale de la Copa del Rey était dirigée par l’arbitre Mateu Lahoz. “Ils viennent de marquer le but pour moi, j’étais sur l’herbe brisée et j’ai entendu ‘viens Bartra se lever tu es une machine, lève toi’ et quand je me suis retourné j’ai vu que Mateu était celui qui me disait”.

“Ils m’avaient dit que Del Bosque regardait le match dans les gradins et m’avait fixé l’objectif d’aller en équipe nationale.. J’ai fini par penser que tout allait chier mais le plus dur à la fin a un prix. En quelques mois, je suis allé en équipe nationale “, a-t-il assuré.