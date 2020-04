BATE Borisov inaugure sa boîte de victoire

BATE Borisov a ajouté sa première victoire dans la Ligue biélorusse, le seul championnat actif en Europe, après avoir remporté ce samedi 1-0 contre Rukh Brest. Le reste des compétitions européennes sont stoppées par la pandémie de coronavirus.

04/04/2020 à 21:34

CEST

Sport.es

Un seul but du milieu de terrain Stanislav Dragun après 7 minutes de jeu a permis à BATE Borisov, qui a joué jusqu’à quatre fois en phase de groupes de la Ligue des champions entre 2011 et 2016, flambant neuf leur casier de victoire, après avoir chuté le premier jour 3-1 contre Energetik-BGU et le deuxième jour 2-1 contre Slavia Mozyr.

L’équipe de Mozyr est montée à la quatrième place du championnat, dirigée par le FC Minsk, après avoir enchaîné sa deuxième victoire consécutive, quand il s’est imposé ce samedi par 1-2 lors de sa visite sur le terrain de Brest, grâce aux buts en seconde période d’Andrey Chukhley, qui a ouvert le score à 64 minutes du penalty, et Aleksandr Kotlyarov, qui a établi quatorze minutes plus tard, à la minute 78, le momentané 0-2.

Pour sa part, Le Shakhtyor Soligorsk, sixième, n’a pas pu passer le match nul 0-0 à domicile contre Neman, septin