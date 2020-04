BATE Borisov retrouve la victoire

L’efficacité du milieu de terrain vétéran Stanislav Dragun facilité les retrouvailles avec la victoire du BATE Borisov, parti avec trois points du stade Gorodeja (0-2) lors de la sixième journée de la Ligue biélorusse

25/04/2020 à 20:28

CEST

EFE

Les deux Dragun qui a rompu l’équilibre lors de la réunion a ouvert la tâche de l’ensemble des Kirill Alshervky, qui est revenu pour gagner après la cravate récoltée dans son domaine lors de la visite de la torpille Zhodino.

Le Gorodeja, qui avec la victoire se serait installé comme chef provisoire aux dépens de la réunion de Slutsk dimanche, a résisté à la domination des visiteurs.

Le changement apporté par Alshervky un quart d’heure après la fin. Le technicien s’est retiré du terrain de jeu Evgeni Yablonski et a donné accès à Dragun, qui a marqué sur la première balle qu’il a touchée.

BATE n’a pu condamner la victoire avant le temps additionnel, avec un objectif de Anton Saroka dans la dernière action du match.

Cette victoire place BATE au deuxième rang avec les mêmes points, dix, que le leader, Slutsk, qui accueille la Belshina dimanche.

Auparavant, le FC Minsk avait enterré sa séquence de défaites sur le terrain de Slavia Mozyr, où il avait dominé 1-3.

En une demi-heure, l’équipe visiteuse est revenue sur la bonne voie pour sa deuxième victoire de la saison avec un but de Roman Gribovski. Il a élargi son avantage dès le début de la seconde mi-temps grâce à Yaroslav Yarotski, bien que Slavia ait repris le pouls à la 79e minute en Vladislav Zhuk.

C’était trois plus tard quand Artyom Vasilyev condamné la victoire de Minsk, qui a connu trois défaites d’affilée, et qui a accentué la crise de son rival, qui cumule un nul et deux défaites dans ses récents engagements.

Enfin, le Shakhter Soligorsk s’est échappé des positions de relégation, que le Dinamo Brest a approché après avoir remporté le duel entre les deux.

Un objectif propre pour Maksim Vitus Il était en bonne voie pour la deuxième victoire du parcours de l’équipe à l’extérieur, qui a assuré les trois points à la 67e minute grâce à Vitali Lisakovich.

Dimanche, la sixième journée de la compétition biélorusse se terminera avec les trois matches restants. Celui du leader, le Slutsk, qui reçoit la Belshina, celui de la Torpedo Zhodino contre le Rukh Brest et celui de l’Isloch Minsk contre le Vitebsk.