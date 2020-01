Batshuayi et Tomori marquent alors que Chelsea progresse en FA Cup après une frayeur tardive

Date de publication: samedi 25 janvier 2020 7:22

Les buts de Michy Batshuayi et Fikayo Tomori ont suffi pour faire passer Chelsea au cinquième tour de la FA Cup aux dépens de Hull City, mais les hommes de Frank Lampard ne l’ont pas fait à leur guise.

Après la dernière défaite du week-end dernier à Newcastle, aggravée par un niveleur d’Arsenal mardi dernier, Frank Lampard Les Bleus ont évité une semaine frustrante de s’aggraver aux espoirs des éliminatoires du Sky Bet Championship.

coque paraissaient parfois brillants devant leur première foule à guichets fermés depuis l’abandon de la Premier League en 2017, mais Chelsea a manqué 2-1 victoires alors que l’ouvreur dévié de Michy Batshuayi et une tête de Tomori se sont avérés suffisants malgré le but tardif de Kamil Grosicki sur coup franc.

City n’avait remporté aucune de leurs 10 précédentes rencontres de Coupe d’Angleterre avec les Bleus et faisait face à une bataille difficile à partir de la sixième minute, lorsque la frappe de Batshuayi avait frappé Ryan Tafazolli alors que l’équipe de Lampard avait pris un départ bâclé derrière eux.

De superbes arrêts du gardien George Long ont gardé les espoirs de Hull en vie à la mi-temps et Jarrod Bowen, très bien noté, a frôlé le niveau de tirage lors d’un bon début de deuxième période par les hommes de Grant McCann.

Mais Tomori, qui a passé la campagne 2017-2018 en prêt au stade KCOM, a mis fin à cette période d’ascendance pour l’équipe de McCann en marquant de la tête à bout portant, Chelsea creusant profondément après que le coup franc dévié du remplaçant Grosicki ait frappé Mateo Kovacic.

Le milieu de terrain croate était l’un des trois joueurs de Chelsea à conserver une place de départ après le match nul 2-2 avec Arsenal et a joué un rôle clé dans le premier match.

Le côté beaucoup changé de Lampard avait commencé bâclement contre un côté de Hull soutenu par un stade complet du KCOM, où la passe diagonale de Kovacic a trouvé Cesar Azpilicueta large à droite.

Mason Mount a été bloqué lorsqu’il a été trouvé par le premier centre du skipper de Chelsea, mais Batshuayi a récupéré la balle lâche et a tiré à la maison via une déviation au large de Tafazolli.

Voyez comment toute l’action s’est déroulée minute par minute avec le centre de score TEAMtalk ici.

C’était un coup de poing qui laissa Hull sous le choc.

Outre un centre Mallik Wilks sur lequel Willy Caballero a battu, Chelsea était sur le pied avant alors qu’ils changeaient de jeu et cherchaient à exposer la vulnérabilité des hôtes à l’arrière.

Long a couru hors de sa ligne pour nier Ross Barkley avant que l’international anglais ne traîne loin, le gardien de Hull produisant un autre arrêt fin lorsque Mount a tenté de dinker le ballon sur lui.

Le volume à l’intérieur du stade KCOM a augmenté après cette sauvegarde, Bowen et Tom Eaves ayant eu des tentatives sans enthousiasme avant la fin de la première mi-temps avec une autre belle sauvegarde longue tandis qu’Azpilicueta a échappé un coup d’arrêt féroce.

Hull a eu la chance d’entrer dans la pause juste un but plus bas, mais l’équipe de McCann a commencé la deuxième période de façon positive et a poussé pour un niveleur.

Bowen s’est rapproché le plus des Tigres, soulignant la qualité qui a conduit à de nombreux regards admiratifs. Il a éclaté en avant et a forcé la défense de Chelsea à revenir, avant de prendre une frappe qui a survolé juste le but de Caballero.

Grosicki a été amené en tant que sang parfumé par Hull, mais ils seraient pris au froid à la 64e minute.

Barkley a lancé un coup franc de la droite et Tomori a trop facilement détourné l’attention de George Honeyman pour rentrer chez lui devant le support visiteur.

Chelsea est passé près d’un tiers lorsque le match est entré dans les 20 dernières minutes alors que Pedro a frappé un effort du pied gauche sur la face du but, l’Espagnol se rapprochant de nouveau après que Batshuayi et Tomori eurent des tentatives.

Ces occasions manquées donnaient de l’espoir à Hull et Grosicki apportait une fin nerveuse, frappant un coup franc de 20 mètres qui trouva le coin supérieur grâce à une déviation énorme au large de Kovacic.

Le remplaçant de Chelsea, Billy Gilmour, a été refusé à distance et Marcos Alonso s’est précipité lorsque le jeu s’est étiré, Hull poussant pour un égaliseur de choc.

Grosicki s’est élargi alors que Hull a tout jeté à Chelsea tard, mais le camp de Lampard a tenu le coup.