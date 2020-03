Bavarian FIFA Works – Back in the Win Column & Transfer Special

Quand j’ai commencé cette série FIFA du Bayern Munich, je pensais que la chose la plus douloureuse serait de perdre un bon joueur, de perdre près de Der Klassiker ou de se faire éliminer de diverses compétitions.

Je ne pensais pas que ce serait mon Wi-Fi craquer et arrêter le flux Twitch.

En conséquence, nous avons deux vidéos ici. Le haut avec les 45 premiers pouces et le bas avec les 45 derniers pouces:

Match de Bundesliga Jour 3 – Bayern contre Mayence 05



Après une défaite écrasante contre Schalke 04 lors du dernier match, cette équipe du Bayern était prête à sortir et à trouver une performance dominante pour les catapulter en avant. Ce que nous avons obtenu était une première mi-temps définie par l’attaque implacable du Bayern et une seconde mi-temps définie par la défense retardée fatiguée du Bayern qui a été sauvée au dernier moment possible.

BUT 4 ‘de Leroy Sané (FCB 1: 0 M05)

Notre troisième but de la saison est venu sous la même forme que les deux premiers: un joueur attaquant (cette fois, Sané) se précipite dans un espace vide dans la surface pour recevoir une passe de Robert Lewandowski et le tire. Le tir de Sané ne semblait jamais manquer, et le Bayern avait un excellent moyen de tirer parti d’une avance rapide.

Le reste de la première mi-temps du Bayern a été constitué de tirs incessants, dont beaucoup ont été dégagés par le gardien Florian Müller. Mais, la sauvegarde de la mi-temps devait être faite par Ronaël Pierre-Gabriel de Mayence qui a réussi à dégager un coup de pied de demi-vélo de Thomas Müller juste avant la fin de la mi-temps.

Triple substitution de 63 ’: Philippe Coutinho pour Leroy Sané / Alphonso Davies pour David Alaba / Timo Werner pour Kingsley Coman

Toutes ces substitutions ont été faites parce que les gens étaient épuisés, en particulier sur l’aile gauche. Coutinho arrive et a eu une performance de passe décente pendant le match. Alphonso Davies n’était pas un facteur dans son temps sur le terrain. Werner a failli briser l’aile à quelques reprises, mais ils ont tous été vains. Bref, trois remplaçants qui n’ont pas fait aussi bien qu’ils auraient pu.

77 ‘BUT de Danny Latza (FCB 1: 1 M05)

C’était difficile à regarder. Un Mayence contre-attaquant a été en mesure d’exposer complètement nos arrières centraux; en particulier Niklas Süle, qui semblait impuissant à essayer de couvrir sa position. Un ballon passant à Latza a été facilement envoyé après Manuel Neuer pour égaliser le match dans les phases finales. Il fallait une performance d’attaque incessante du Bayern.

90 + 1 ’BUT de Robert Lewandowski (FCB 2: 1 M05)

Juste au moment où nous pensions que les choses étaient terminées, l’homme principal lui-même a pu intervenir et enterrer un coup de feu chez lui. Tout ce dont il avait besoin était d’un peu de temps pour dribbler autour du haut de la boîte, faire de la place pour lui-même et le tirer devant le gardien dans le coin droit.

Échange de maillots: Danny Latza et Florian Müller

Considérez ceci comme un échange de maillot et demi. Müller a effectué plusieurs arrêts magnifiques tout au long de sa journée entre les postes de Mayence, malheureusement pour lui, il n’a tout simplement pas pu sauver les deux qui comptaient le plus. Pendant ce temps, Latza était un milieu de terrain défensif central agissant comme un pivot entre une ligne arrière solide de Mayence et une attaque peu brillante. Mais le but de Latza a fait monter la pression et a rendu ce match plus proche qu’il ne le devrait sans doute.

Astuce du chapeau: Thomas Müller

Il était le troisième joueur le mieux classé de l’équipe derrière les deux buteurs, mais il atterrit plus loin ici. Malgré ses meilleures tentatives, l’impact de Müller sur le jeu a été vu, mais n’a jamais vraiment été ressenti. Il a mis de très bons tirs sur la cible, mais rien de positif ne s’est jamais concrétisé. Son passage a été bon comme toujours, mais n’a jamais mené à une passe décisive. Ce fut une très bonne performance de sa part, mais après ses deux derniers matchs, nous avons peut-être été gâtés.

Coup de golf: Manuel Neuer

Le Mur a réalisé une bonne performance au but aujourd’hui, malgré celui qu’il a concédé. Mais, encore une fois, sa défense était surtout à blâmer pour celle-là. À la fin de celui-ci, Neuer a effectué cinq arrêts, dont beaucoup venaient dans les 30 dernières minutes, pour garder le Bayern dans ce match et leur donner la chance de sortir et de le gagner.

Ovation debout: Leroy Sané

Il ne lui a fallu que quatre matchs (y compris la Supercoupe) pour apporter sa première contribution à la feuille de match du Bayern. En dehors de son objectif, l’ailier de 23 ans a vraiment brillé là-bas, se répartissant bien, effectuant des passes incisives et brisant pour de grandes courses sur les ailes. Sa capacité à traverser a encore besoin de travail, mais c’était un grand sentiment de voir Sané faire sa fête pour Die Roten.

Maître du match: Robert Lewandowski

Avec un seul but et une seule passe, aurait-il pu être vraiment quelqu’un d’autre? Je suis choqué qu’il lui ait fallu si longtemps pour pouvoir ouvrir son compte de buteur en Bundesliga, mais il est maintenant le leader de la ligue en termes de passes décisives. Il doit vraiment vouloir que Timo Werner reste sur le banc parce qu’après de telles performances, il n’y a guère d’incitation à le mettre sur la touche.

