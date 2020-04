Bavarian FIFA Works – Celui où nous parlons des groupes New Wave

Préparez-vous pour toutes les références alternatives des années 80.

Virtual Bayern Munich arrivait à la fin de leur première Englische Woche de la saison avec le dernier match de l’UCL et ce prochain match contre le TSG 1899 Hoffenheim.

Et juste au moment où nous nous préparions à commencer, Chuck Smith dit qu’il a décidé d’arrêter de jouer sa liste de lecture alternative des années 80 qui avait été transformée en «Hold Me Now» par les Thompson Twins.

Maintenant, en tant qu’enfant de deux enfants des années 80, j’ai grandi en écoutant les années 80 et New Wave Alt que je l’utilise maintenant pour étudier la musique car cela m’aide à me concentrer. Cela a conduit à une moitié entière où j’ai demandé au public de citer les noms des groupes des années 80 et New Wave Alternative pour que je réagisse.

Ceci est important pour deux raisons: 1) Je continue de parler des groupes des années 80 au début du match et le public n’a peut-être pas vu où cela a commencé.

Et 2) en conséquence, Hoffenheim a marqué le premier.

BuLi MD 7 – Bayern Munich contre Hoffenheim

Bayern Munich (4-2-3-1)

Werner

Sané – Müller – Gnabry

Thiago – Goretzka

Alaba – Hernandez – Süle – Kimmich

Neuer

La plupart de nos partants reviennent, étant donné qu’ils ont la pause internationale à venir après ce match.

TSG 1899 Hoffenheim (4-3-3)

Cabral – Belfodil – Villalba

Grillitsch – Samassékou – Rudy

Brenet – Hübner – Bičkačić – Kaderábek

Pentke

Une équipe manquant de puissance de feu après le départ de Kramarić souffre beaucoup cette saison, occupant actuellement le 17e rang.

Le match commence donc! Ça ne me semble pas vraiment, parce que tout ce que je fais c’est nommer les groupes New Wave que j’aime et tout le monde dans le chat en parle. Cela devient un peu trop distrayant parce que …

BUT 35 ‘de Jovane Cabral (FCB 0: 1 TSG)

Comme je l’ai dit, la contre-attaque de Villalba était une situation de 3 contre 2 où tous nos défenseurs ont un peu ralenti en haut de la surface. Le centre de Villalba est long pour Cabral qui passe proprement Manuel Neuer pour donner la tête à Hoffenheim. Cela me fait juste me demander … Qu’est-ce que j’ai, qu’ai-je, qu’ai-je fait pour mériter cela.

Nous sommes donc entrés dans la mi-temps pour résoudre deux choses: 1) la situation avec la programmation 2) Je devais terminer ma liste des 5 meilleurs groupes New Wave préférés pour pouvoir me concentrer

Donc, j’ai fait une liste, puis après le match, j’ai apporté des modifications à la liste. Que puis-je dire? Le jeu a assombri ma conscience.

Jake’s Definitive 80’s Alt Band List

Mentions honorables: Les B-52, Simple Minds, Men at Work, Devo

5. Tears For Fears / Depeche Mode

4. Echo et les lapins

3. Têtes parlantes

2. Joy Division / New Order (essentiellement le même groupe R.I.P. Ian Curtis)

1. Les Smith

Alors maintenant, c’est fait et réglé. Retour au footy.

Remplacement à la mi-temps: Robert Lewandowski pour Thiago Alcantara

Nous avions besoin d’une étincelle offensive et Thiago était un peu trop fatigué. Donc, Lewy monte tout en haut avec Timo juste derrière lui et Müller prend la relève pour le rôle de milieu de terrain de Thiago. Ce n’est pas joli, mais nous n’avons presque pas de milieu de terrain central de sauvegarde à ce stade. Mais, nous avons vraiment besoin d’offenser, et quand nous en avons besoin, Lewandowski est toujours … The Cure.

BUT 52 ‘de Timo Werner (FCB 1: 1 TSG)

Une belle passe de liaison de Goretzka trouve Lewandowski en haut de la surface. Il le dépose sur un Werner courant dans l’espace à droite, Timo le tire à travers le but et il dribble un peu sur la ligne. Pas joli, mais … je pense que c’est juste ce dont j’avais besoin (juste ce dont j’avais besoin).

SUBSTITUTION 66 ‘: Alphonso Davies pour Thomas Muller

Alaba prend le relais en défense centrale pour un Müller épuisé, tandis que Davies vient aider notre défense. Müller ne l’a peut-être pas aimé, mais il ne s’en plaindra pas, parce que … les garçons ne pleurent pas.

BUT 75 ‘de Leroy Sané (FCB 2: 1 TSG)

Un Werner à travers la balle du cercle central trouve son chemin vers Sané brisant les ailes. Il a pu pénétrer à l’intérieur et se placer devant le but pour un tir dévié par un défenseur de Hoffenheim. Le rebond est tombé devant lui et il a pu le pousser à la maison. Il est resté calme, calme et recueilli; et Leroy … C’est ce que j’aime chez vous.

Hoffenheim a eu quelques chances de plus après cela, mais aucune ne s’est concrétisée et nous avons récolté trois points.

Récompenses de match

Échange de maillots – Jovane Cabral

L’attaquant capverdien a fait un excellent travail en marquant ce but. Il a également fait un jeu décent en dehors de cela, complétant 70% de ses dribbles et 78% de ses passes. Un excellent travail, mais son objectif de marquer des points avec son visage devant tout l’appareil photo est obsédant.

Pointe du chapeau – David Alaba



Il a été joué hors de position pendant la majorité de la seconde moitié, mais il a relevé le défi. Alaba a complété les 17 tentatives de passes et est allé 16/17 en dribble.

Coup de golf – Robert Lewandowski

Le seul inconvénient de son jeu est qu’il n’a enregistré aucun tir. Sinon, il a mis en sac et aidé et a terminé avec 5/5 de passes. Une bonne sortie, mais pas exceptionnelle pour le plus ancien homme d’État polonais de cette équipe.

Ovation debout – Leroy Sané

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu le nom de Sané sur la feuille de but, et c’est un grand spectacle à voir. La passe de 8/9 est excellente, mais la marque de dribble 9/12 a besoin de quelques efforts.

«Ce charmant» homme du match – Timo Werner

J’ai dû entrer dans une référence Smiths.

Timo fait encore une fois des choses incroyables, poussant son nom plus loin dans la conversation de départ. Il s’est emparé d’un but et d’une passe douteuse (la FIFA le crédite, mais si le tir initial a été enregistré, ce n’est pas une passe décisive) pour sortir avec une note de 9,3. Son tir de 5/6 sur la cote de but n’était pas trop minable non plus. Ajoutez à cela 100% pour les passes et 78% pour les dribbles, et il mérite son prix d’homme du match.

Et c’est tout! J’espère que les références des années 80 ne vous ont pas trop tué. Nous diffusons le jeudi à 11 h 00 HE, alors nous vous verrons alors!