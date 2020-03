Bavarian FIFA Works – Des nuits européennes ennuyeuses?

Photo de Martin Rose / Bongarts / .

Le Bayern joue une équipe roumaine et les démolit.

Je vais juste sauter directement dans celui-ci. Virtual Bayern Munich est une force dominante et a rarement besoin d’une introduction, en particulier contre des camps comme celui-ci.

Match de phase de groupes UCL 2 – Bayern Munich vs. Astra Giurgiu

Bayern Munich (4-2-3-1)

Lewandowski

Coman – Müller – Werner

Thiago – Goretzka

Davies – Hernandez – Upamecano – Kimmich

Neuer

Étant donné que nous avons un prochain match contre Hoffenheim, je veux que tout le monde soit en aussi bonne santé que possible. Ainsi, Sané, Alaba, Süle et Gnabry s’assoient ce match.

Astra Giurgiu (4-4-1-1)

Alibec

Fatai

Râdut – Budescu – Crepulja – Bègue

Radunović – Tamaş – Graovac – Bruno

Lazar

Si vous dites que vous pouvez nommer une personne dans cette équipe, vous mentez.

13 ‘BUT de Thomas Muller (FCB 1: 0 AST)

Je suppose que le mieux qu’Astra puisse faire du point de vue de la défense a été de mettre tout le monde dans son équipe dans l’espoir que rien n’en soit sorti. Müller avait juste besoin de dribbler environ la moitié de ses hommes dans la surface pour trouver le tir ouvert et le mettre dans le filet.

39 ‘BUT de Robert Lewandowski (FCB 2: 0 AST)

Lewandowski a essayé d’être son moi habituel et a passé le ballon à Müller, mais il s’est éloigné du Ramdeuter, mais pas assez loin pour que Lewy ne puisse pas l’obtenir. Il prend le ballon, dribble un peu, puis tire un coup dans le filet du côté droit.

Cela conduit à la mi-temps de ce snoozefest.

63 ‘BUT de Robert Lewandowski (FCB 3: 0 AST)

C’était un drôle de petit objectif. Après une tentative inefficace de Timo, Goretzka passa à Müller qui réussit à amener Lewandowski à l’écart. Lewy a réussi à faire un virage et a tenté de tirer mais la jambe du défenseur a attrapé celle du tireur et le ballon a coulé juste devant lui. En désespoir de cause, Lewy a écopé à moitié de ce but devant le gardien pour l’un des buts les plus étranges que j’ai jamais marqués.

63 ‘SUBSTITUTION: Jann-Fiete Arp pour Kingsley Coman (FCB 3: 0 AST)

L’Arp Train fait son premier arrêt cette saison et c’est triste qu’il n’en ait rien fait. Pour le reste du jeu, nous avons continué à essayer de le nourrir et rien ne s’est jamais concrétisé. Il aura une autre chance plus tard dans la campagne.

71 ’SUBSTITUTION: David Alaba pour Alphonso Davies (FCB 3: 0 AST)

Rien de plus que de retirer des jambes fatiguées du terrain.

Et c’était la dernière chose importante à se produire ce match.

Récompenses de match

Swap de Jersey: le bus de l’équipe Astra

Parce qu’il semble que ce soit la seule chose qui soit apparue dans ce jeu.

Astuce du cap: Alphonso Davies

Du point de vue des cotes, la cote de match de 7,6 de Davies vous fait vous demander pourquoi il est ici. Mais, son taux de dribble de 15/16 et son taux de réussite à 100% ont fait de lui l’un des artistes les plus remarquables sur le terrain aujourd’hui. Son manque de plaquage réussi laisse place à amélioration, mais néanmoins, un excellent résultat de la part du jeune Canadien.

Coup de golf: Leon Goretzka



Une des ancres de notre milieu de terrain a encore une fois réussi le passe parfait. Son taux de dribble de 13/14 lui a permis de monter haut sur le terrain et de contribuer beaucoup à la feuille de match de l’équipe, remportant deux passes décisives. Dans mon esprit, il est difficile de choisir entre Goretzka et Thiago Alcantara pour le meilleur milieu de terrain et je pense que cela ne deviendra pas plus facile de si tôt.

Ovation debout: Thomas Müller

Après sa performance légèrement faible lors du dernier match, Müller est sorti en force cette fois-ci. Il a considérablement amélioré son taux de dribble, affichant une note de 84% dans ce jeu et son taux de réussite de 94% a également été une amélioration majeure. Il s’est emparé d’un but et d’une passe décisive avec le prix MOTM du jeu.

Maître du match: Robert Lewandowski

13/15 dribble 11/12 passe 2 G

Notre premier buteur à buts multiples en Ligue des champions remporte notre homme du match pour ce match. En plus d’augmenter ses chiffres, il a obtenu un taux de dribble de 87% et son passage presque parfait de 92% n’était que la cerise sur le gâteau d’un excellent sundae.

Alors que ce match n’était pas aussi excitant, le prochain contre Hoffenheim devrait être amusant. Branchez-vous demain à 11 h 00 HE pour le flux. Merci d’avoir regardé!