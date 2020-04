Bavarian FIFA Works – Éviter un «Kovac»

Photo Roland Krivec / DeFodi Images via .

Nous voulons continuer sur notre lancée contre Eintracht

Dieu merci, le Bayern Munich est de retour à l’entraînement! Bientôt, cette série peut se terminer en paix et nous serons tous heureux qu’un coup d’envoi se produise à nouveau.

Mais en attendant, nous avons un match intéressant contre Francfort à venir!

Bundesliga MD 10 – Bayern Munich @ Eintracht Francfort



Eintracht Francfort (4-2-3-1)

Silva

Kostic – Hofmann – Schöpf

Rode – Kohr

Praz – Hinteregger – Ndicka – Chandler

Wiedwald

Filip Kostić est toujours à surveiller et avec Silva en haut, ils devraient produire ce jeu.

Bayern Munich (4-2-3-1)

Lewandowski

Sané – Werner – Gnabry

Cuisance – Goretzka

Alaba – Hernandez – Süle – Kimmich

Neuer

Cuisance obtient son premier départ pour que Thiago se repose.

BUT 19 ‘de Timo Werner (SGE 0: 1 FCB)

Le passage de Lewandowski fait que Timo fait demi-tour autour d’Hinteregger. Trois pas plus tard, il le tire dans le filet.

BUT 24 ‘de Leroy Sané (SGE 0: 2 FCB)

Une merveilleuse balle de Lewy arrive aux pieds de Sané. Il sprinte dans la surface et la place sur le côté gauche pour doubler le score.

27 ‘BUT de Robert Lewandowski (SGE 0: 3 FCB)

Lewy se sentait un peu à l’écart, il était donc temps de rejoindre le parti. Werner lui envoie une balle et encore une fois, Hinteregger est battu par un attaquant. Robert le met via les gardiens à droite et c’est déjà une journée moche pour Francfort.

Substitutions à la mi-temps: Ivan Periśič pour Leroy Sané / Alphonso Davies pour David Alaba

Les deux joueurs étaient fatigués et les deux sont des partants pour nous. Ainsi, ils se reposent avec le plomb fermement sous contrôle.

59 ‘BUT de Serge Gnabry (SGE 0: 4 FCB)

Après qu’un coup franc de Lewandowski ait été renversé sur la barre, le Bayern a gagné un corner. Kimmich l’a envoyé et l’autorisation de la défense de Francfort a été dégagée pour Gnabry. Il a pris son temps avant de lancer absolument un tir dans le coin supérieur droit.

67 ‘Remplacement: Philippe Coutinho pour Timo Werner (SGE 0: 4 FCB)

Celui-ci ne voulait rien dire de plus que Timo se reposer. Coutinho n’a pas fait grand-chose ce jeu, mais après ses dernières performances, il n’a pas besoin d’aller au-delà.

Et c’est la dernière chose notable qui s’est produite dans ce jeu!

Récompenses de match

Échange de maillots: la Commerzbank Arena

Sérieusement, quel bel endroit pour jouer un match de football! Mais en toute honnêteté, la défense de l’Eintracht était poreuse, le gardien de but a laissé presque tout rentrer et l’offensive s’est combinée pour 1 tir cadré, ce qui ne les fait pas gagner à rien.

Astuce du cap: Leroy Sané

6/6 passes, 8/11 dribbles, 2/2 SOG, 1 but

Une bonne performance pour la moitié qu’il était sur le terrain atterrit Sané sur cette liste. Son dribble a besoin d’une légère amélioration, mais la passe parfaite a certainement été un moment fort.

Coup de golf: Serge Gnabry

6/9 passes, 8/8 dribbles, 1/1 SOG, 1 but

Cela a pris du temps, mais Gnabry a finalement obtenu son premier but de la campagne de Bundesliga. Et quelle beauté c’était. Ce n’était pas le meilleur jeu de passes pour lui, mais son taux de dribble parfait combiné à ses 90 minutes de dévouement était quelque chose à voir.

Ovation debout: Timo Werner

11/13 passes, 14/15 dribbles, 3/3 SOG, 1 but, 1 passe décisive

Il était l’homme des jeux du match, et je peux voir pourquoi. Un tir parfait sur les taux cibles combiné avec des dribbles et des passes presque parfaits lui donnent un bon cas pour le meilleur joueur du jeu. Cependant, une personne a juste contribué un point supplémentaire ce match et c’était …

Maître du match: Robert Lewandowski

9/9 passes, 11/16 dribbles, 2/3 SOG, 1 but, 2 passes décisives

Pas la meilleure performance de dribble (un maigre 69% … aussi sympa), mais 100% de passes, 1 but et deux passes le placent au statut MOTM. Il ne figurera peut-être pas dans le prochain jeu, mais c’est à sa récupération de le déterminer.

