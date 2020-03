Bavarian FIFA Works – I Rail On Timo Werner for 90 Minutes

C’est très amusant de faire ces streams Twitch du Bayern Munich. Je peux interagir avec vous tous et répondre à vos commentaires en temps réel, voir ce que vous pensez et vous m’aidez tous à prendre les meilleures décisions possibles.

Donc, je pense que vous pouvez tous être d’accord avec moi que le point culminant de ce dernier match a été quand j’ai donné un coup de pied hors limite exprès, juste pour que je puisse sous-estimer Timo Werner.

En toute honnêteté pour lui, il a fait un bon match, mais il y a eu beaucoup de moments où nous avons tous décidé de nous accrocher collectivement à Timo (et par extension, son plus grand fan, Timo Train Conductor Chuck Smith) pour sa “mauvaise” performance. .

BuLi MD4 – Bayern Munich @ Grass Ball Sport Leipzig (RB Leipzig)

Nous avons donc fait un voyage dans une Red Bull Arena pluvieuse pour affronter une équipe de Leipzig très confuse et désalignée qui manquait clairement à beaucoup de joueurs.

Écoutez de nouveau le spécial de la date limite de transfert que nous avons publié. Au cours de cette seule fenêtre d’août, Leipzig a vendu non seulement Timo Werner, mais la majorité de leurs débutants. En plus de Dayot Upamecano se joindre à nous, ils ont vendu leur capitaine Willi Orban à Watford de tous les endroits, avec Marcel Halstenberg le rejoignant en Angleterre après avoir déménagé à Manchester United. Ajoutez Ibrahima Konaté qui rejoint le VfL Wolfsburg et il est difficile de prédire quelle serait leur composition de départ.

À la fin de la journée, ils ont opté pour un 4-2-2-2 (se comportant comme un 2-2-3-3) avec une ligne de fond de:

Lukas Klostermann – nouvelle signature Rick van Drongelen – Stefan Ilsanker – Nordi Mukiele

Contextualisons cela: un RB jouant au LB à Klostermann, une bonne nouvelle signature à Van Drongelen jumelé avec un milieu de terrain dans la moitié centrale, et un CB jouant à l’arrière droit.

Le Bayern a contré avec cette programmation:

Lewandowski

Sané – Müller – Werner

Thiago – Goretzka

Alaba – Hernandez – Upamecano – Kimmich

Neuer

21 ‘BUT de Leon Goretzka (RBL 0: 1 FCB)

Si au début vous ne réussissez pas, marquez de nouveau le score. Une belle passe de Müller a conduit à un premier tir de Goretzka qui a été bloqué par la ligne arrière de RBL. Mais ils n’ont pas réussi à l’effacer car Leon a continué à se battre pour le ballon. Il l’a gagné et a réussi à le glisser sous Péter Gulásci pour le premier but du match.

40 ‘BUT de Thomas Müller (RBL 0: 2 FCB)

Une bonne manche de Timo Werner ouvre cette chance. Il a fait quelques mouvements d’adresse pour permettre à l’équipe de percer, mais il a envoyé une croix à demi-coeur. Heureusement, Thomas Müller était dans la surface et a mis une bonne tête sur le ballon qui est sorti du poteau intérieur et au-dessus de la ligne.

43 ‘BUT de Robert Lewandowski (RBL 0: 3 FCB)

Une mauvaise passe de CB Stefan Ilsanker a conduit à une superbe course de Leroy Sané dans les coulisses. Il envoie une passe incisive à Müller dans la surface de réparation qui le transfère à Lewandowski devant le but pour une conversion rapide.

C’était la mi-temps, avec Leipzig remplaçant Patrik Schick pour Matheus Cunha avant de revenir.

52 ‘POST HIT de Timo Werner (RBL 0: 3 FCB)

Allez à la marque 13:20 de la vidéo pour regarder cette horrible miss de Werner. Il a reçu une passe de Lewandowski, fait une pause et a la lumière du jour entre lui et Gulásci, mais il la frappe hors du poteau. Cue notre rire. C’est une si mauvaise miss que je dois y faire quelque chose …

67 ’SUBSTITUTION: Alphonso Davies pour Timo Werner (RBL 0: 3 FCB)

La partie la plus drôle à ce sujet est que j’ai demandé à David Alaba de frapper le ballon hors des limites pour le faire. J’allais d’abord faire appel à Serge Gnabry, mais je voulais qu’un arrière gauche fasse mieux à l’ailier que Timo ne faisait que le frotter.

PÉNALITÉ DE 71 ’pour LEIPZIG / Carton jaune à Lucas Hernandez (RBL 0: 3 FCB)

C’était un peu effrayant. Kevin Kampl coupait dans la surface et Hernandez a mal calculé son tacle par un simple cheveu. Choquant qu’il n’ait pas été expulsé.

71 ’PÉNALITÉ SAUVÉE: Manuel Neuer sur Marcel Sabitzer (RBL 0: 3 FCB)

Manu le Mur règne toujours en maître dans le BuLi. Il devine correctement en plongeant à gauche et bloque facilement la tentative de Sabitzer.

76 ‘SUBSTITUTION: Benjamin Pavard pour Lucas Hernandez (RBL 0: 3 FCB)

Je ne peux plus avoir Luca sur le terrain après ce carton jaune car il a fait quelques mouvements plus risqués. Pavard le remplace et fait un travail décent pour le reste du match au milieu du dos.

79 ‘BUT de Alphonso Davies (RBL 0: 4 FCB)

Le jeu de liaison merveilleux entre Davies et Müller se traduit par un donner et aller passer directement dans la surface. Phonzie le fait exploser dans le coin le plus à gauche, un tir que Timo aurait probablement manqué et prolonge l’avance.

85 ‘SUBSTITUTION: Ivan Perisič pour Leroy Sané

Je l’ai fait juste parce que je voulais voir si un autre ailier pouvait faire mieux que Werner. Je n’avais pas besoin de le faire, je voulais juste.

89 ‘BUT de Leon Goretzka (RBL 0: 5 FCB)

ENFIN NOUS AVONS MARQUÉ D’UN COIN! Le centre de Kimmich trouve la tête de van Drongelen qui le pose devant Goretzka. Leon le lance au but, il sort des mains de Gulásci et dans le filet. Un corset pour lui aujourd’hui.

Et c’est tout. Une performance dominante de 5-0 du Bayern les placera devant de nombreuses équipes en termes de différence de buts.

Récompenses de match

Jersey Swap: toute la ligne arrière de Leipzig

Honnêtement, il n’y avait personne dans cette équipe RBL qui a bien fait tout ce match. La seule personne à avoir dépassé une note de 7,5 était Rick van Drongelen qui avait 6 pour 6 aux plaqués dans ce match. Sinon, leur défense poreuse a été exposée toute la journée et a fait un cauchemar de performance.

Astuce du cap: Alphonso Davies et Manuel Neuer

Il y avait 8 joueurs du Bayern qui avaient des notes dans le jeu de 8,0 ou mieux, donc c’était difficile de choisir. Mais je devrai aller avec le remplaçant qui est venu et a marqué 13 minutes après son arrivée et le gardien qui a effectué 6 arrêts, y compris une pénalité, pour garder la deuxième feuille blanche de la saison.

Coup de golf: Robert Lewandowski

La merveille polonaise a de nouveau frappé avec son deuxième but de la saison. Il est le seul derrière Müller en ce moment et semble plus que capable de reprendre sa forme. Il a verrouillé ce point d’attaquant comme le sien et ne l’abandonnera pas de sitôt.

Ovation debout: Thomas Müller

Une performance incroyable du Ramdeuter aujourd’hui le place ici. Il avait la même cote en jeu que notre MOTM, mais son 1 but et 2 passes décisives sont vraiment arrivées aux temps d’embrayage pour l’équipe. Étant donné que la passe initiale pour le premier but de Goretzka est venue de Thomas avant qu’il ne soit bloqué ET que lui et van Drongelen dirigeaient le ballon de la même manière avant que Leon ne marque le corner, il est possible que Tommy ait presque eu quatre passes décisives dans ce match. Incroyable si vous y réfléchissez.

Maître du match: Leon Goretzka

Le premier joueur du Bayern à marquer un doublé cette saison gagne sa place sur la liste. Il a obtenu sa place dans la position de pivot aux côtés de Thiago, chacun étant devenu un formidable passeur. Ses deux objectifs étaient la mise au rebut et la définition de la persévérance. Un travail incroyable pour le jeune Allemand aujourd’hui.

Demain, c’est notre PREMIER MATCH DE LA LIGUE DES CHAMPIONS contre Tottenham Hotspur. Je diffuserai beaucoup plus tôt que d’habitude, à 11h00 HE (8h00 PT / 17h00 CET), alors soyez prêt pour cela. Merci de votre écoute et nous vous verrons demain!