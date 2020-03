Bavarian FIFA Works – Je n’ai personne à blâmer que moi-même

Eh bien, nous ne nous attendions pas à ce que le Bayern Munich soit parfait, mais je m’en veux vraiment à moi-même.

Permettez-moi de vous expliquer: avant notre match MD2 BuLi contre Schalke, nous (et par nous, je veux dire moi) avons décidé de changer nos tactiques offensives avant le début du match. J’ai surestimé les tactiques de Hansi Flick en son temps à la tête de la Bayern First Team. J’aurais dû sélectionner «Balanced» mais, au lieu de cela, j’ai choisi «Fast Build Up» et cela a tué notre équipe de plus de façons que je ne le souhaitais.

Bayern Munich @ Schalke 04 – BuLi MD2



Eh bien, ce changement tactique offensif a fait plus de mal que de bien. Premièrement, bien que le changement nous ait davantage gardés vers la moitié offensive du terrain, il nous a laissés très ouverts aux contre-attaques. La plupart de nos défenseurs, comme David Alaba, Alphonso Davies et Lucas Hernandez, n’ont pu suivre cela que pendant une moitié.

Pendant ce temps, notre gamme a subi une expérimentation, qui, avec le recul, n’aurait pas dû se produire contre une bonne équipe comme Schalke.

Lewandowski

Sané-Müller-Gnabry

Thiago-Kimmich

Davies-Alaba-Süle-Pavard

Neuer

La gamme Schalke n’avait rien de spécial. La formation était légèrement décalée, mais aucun nouveau joueur notable dans l’équipe.

45 ‘DEMI-TEMPS (S04 0: 0 FCB)

Pour être honnête, ce fut une première mi-temps intense. Beaucoup de chances dans notre zone d’attaque, mais Schalke menaçait de contre-attaquer. À ce stade, j’aurais dû réaliser ce qui se passait et changer la tactique. Je ne l’ai pas fait et nous avons continué.

Tout au long de ce match, j’ai dû proposer trois remplacements: Hernandez pour Davies; Coutinho pour Sané; et Werner pour Pavard. Les trois sous-marins ont fourni le rythme nécessaire, mais pas suffisant pour vraiment gagner ce match. Nous semblions destinés à un match nul 0-0.

Jusqu’à…

BUT 90 ‘+ 3’ de Omar Mascarell (S04 1: 0 FCB)

Nous avons essayé SO. DANG. DIFFICILE.

La défense s’est pliée mais n’a pas cassé pendant tout ce match. Neuer était un rocher entre les bâtons.

C’est-à-dire jusqu’à ce qu’une pause tardive de Schalke entraîne un centre dans la surface. Quelques déviations plus tard et Omar Mascarell a envoyé un but devant Manuel Neuer dans la dernière minute de prolongation pour le gagner à la Veltins Arena.

Récompenses de match

Échange de maillots: Alexander Nübel

Le jeune gardien allemand a vraiment fait un travail fantastique pour arrêter les tirs du Bayern. Pour référence, le Bayern Munich avait un total de six tirs cadrés. L’un était un tir rapproché de Lewy hors du poteau, un autre était une chance de Timo Werner qui a quitté le poteau, mais peu importe ce que le Bayern a défié Nübel, le gardien a pu le rencontrer. Il a fait la différence dans ce match.

Astuce du chapeau: Robert Lewandowski



Timo Werner a fait le travail que Lewy a pu terminer en 90 minutes. Son incroyable travail de départ a été le pilier de l’offensive, même s’il n’a pu convertir aucune chance.

Coup de golf: David Alaba

Sa première opportunité pour cette équipe au centre arrière n’a pas déçu. Son rythme était parfois nécessaire, tout comme les capacités de Lucas Hernandez, et il était un ajout utile au milieu défensif du milieu. Ce n’est peut-être pas quelque chose que nous voyons tout le temps, mais Alaba chez CB est une option viable pour cette équipe.

Hurler: Thiago Alcantara



Il était le MOTM de la FIFA, réalisant plus de 80% de ses passes et contribuant à quatre passes clés. Encore une fois, la qualité d’étoile de Thiago a été mise en évidence et sa capacité de dépassement était sans précédent. À mes yeux, pour les jeux à venir, ce n’est pas quelqu’un qui peut être facilement remplacé.

Maître du match: Manuel Neuer

Neuer n’a en quelque sorte reçu que la quatrième meilleure note des équipes avec une note de 7,2 et je suppose que c’est parce que cette simulation ne le considère pas comme l’un des meilleurs gardiens du jeu. Ses six arrêts ont aidé à sauver cette équipe du Bayern de l’anéantissement total, car mon choix de tactiques offensives laissait souvent Neuer seul sur une île. Il mérite tous les accessoires qu’il peut pour garder l’équipe dans ce jeu aussi longtemps qu’il l’a fait.

Sondage du jour

Ainsi, ceux qui ont regardé cette équipe savent qu’il y a un problème majeur le long du backline. Ce problème, c’est que Benjamin Pavard n’est pas un bon arrière droit.

Il y a eu de nombreuses fois au cours des trois premiers matchs de la saison que le Français a été hors de position, ne réussissant pas à défendre correctement les contre-attaques, et étant souvent à bout de souffle lors de la répression des attaquants.

Dans mon esprit, il est clair qu’il ne peut plus occuper ce poste. Il y a deux options devant nous:

Conserver Benjamin Pavard en tant que CB ou RB remplaçant, commencer Kimmich à RB

Pour: Nous avons gagné deux matchs avec Kimmich jouant à l’arrière droit pendant une demie entière. Bien qu’il soit un atout au milieu de terrain, il est encore plus utile dans une position que nous ne pouvons plus considérer comme celle dans laquelle nous avons un grand nombre de talents. De plus, Pavard nous sert dans un rôle de soutien, ce qui signifie que nous pouvons en obtenir l’aide de lui si certains de nos défenseurs tombent.

Inconvénients: Kimmich peut se mettre en colère et exiger un échange (même si cela s’est déjà produit une fois dans une simulation que j’ai courue avec le Bayern), Pavard peut se mettre en colère et désirer de Bavière, et nous perdons toute chance de mettre quelqu’un de bon au RB position

Échangez Benjamin Pavard contre Lukas Klostermann de RB Leipzig

Avantages: Nous obtenons un bon jeune talent allemand à Klostermann, qui peut nous servir dans la position arrière droite pendant des années à venir, tout en se débarrassant d’un joueur comme Pavard, qui, dans cette simulation et dans la vie réelle, n’a pas toujours mis en avant les meilleurs efforts. Cela élimine également les inquiétudes de Kimmich et lui permet de jouer dans la position qu’il souhaite.

Points négatifs: Nous entrons dans le Hindrunde avec seulement 3 défenseurs centraux à notre nom. Nous n’avons pas de CB dans notre académie de jeunes, et après avoir vendu Boateng et Martinez, perdre Pavard nous éclairera en cas de blessure.

Parce que nous avons récemment fait venir Pavard, je doute que nous puissions le vendre à quelqu’un. La seule façon de le renvoyer est de l’échanger. Il y a beaucoup de questions à considérer.

Par conséquent, je garde le sondage ouvert au-delà d’une période de 12 heures. Il ferme le dimanche à 13 h 30 HE.

