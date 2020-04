Bavarian FIFA Works – L’année avec une vision parfaite

Je vais commencer celui-ci avec un peu de rage. Virtual Bayern Munich a obtenu ROBBED dans l’équipe de l’année de l’UEFA pour 2019. Je demande un recomptage:

UEFA TOTY (4-4-2 diamant?)

C. Ronaldo – Messi

De Bruyne

Sergio Busquets – Dybala

Kimmich

Jordi Alba – Piqué – van Dijk – Kyle Walker

Ter Stegen

…

QUI A FAIT CETTE LISTE? JOSEP BARTOMEU?

Le nombre de joueurs de Barcelone sur cette liste est criminel. Comment choisissez-vous Sergio Busquets? Pourquoi Jordi Alba est-il même choisi par Andrew Robertson? POURQUOI KYLE WALKER Y A-T-IL DU TOUT ???

Mais, en fin de compte, c’est peut-être la partie la plus précise de ce jeu: les listes de l’équipe BS de l’année restent.

BuLi MD 18 – Hertha Berlin contre Bayern Munich

Encore une fois, mon wifi n’est pas le plus fiable et malheureusement, il n’y a pas de compte twitch de ce jeu.

Hertha Berlin (4-5-1)

Selke

Grujić – Rekik – Florenzi – Darida – Portillo

Torunarigha – Boyata – Stark – Loup

Jarstein

Une programmation similaire à ce que nous avons vu la dernière fois, cette fois avec Alessandro Florenzi au milieu de terrain.

Bayern Munich (4-2-3-1)

Lewandowski

Werner – Müller – Gnabry

Thiago – Goretzka

Alaba – Hernandez – Süle – Kimmich

Neuer

Nous essayons Werner sur l’aile gauche cette fois, mais sinon, c’est tous nos débutants.

BUT 3 ‘de Thomas Müller (BSC 0-1 FCB)

Un objectif simple et facile? Pas cette fois. Un centre de Timo Werner dans la surface est trop élevé pour Robert Lewandowski. Un Serge Gnabry venant en sens inverse y arrive presque mais un défenseur le dépouille. Cependant, Thomas Muller est là pour ramasser les morceaux et se convertit facilement.

PÉNALITÉ DE 52 ’à Leon Goretzka (BSC 0-1 FCB)

Pas de carton jaune sur cette décision, mais c’est pour le moins discutable. Goretzka se glisse sur un Marius Wolf venant en sens inverse. Par diapositives, je veux vraiment dire qu’il glisse parallèlement à lui. Wolf voit l’erreur, tombe sur Goretzka et tombe dans la surface. L’arbitre désigne le point.

53 ‘BUT BUT de Davie Selke (BSC 1 – 1 FCB)

Selke envoie Manuel Neuer dans le mauvais sens et le met calmement dans le filet du côté droit.

57 ‘Remplacement: Leroy Sané pour Thomas Müller

Thomas est fatigué et sa passe a été bâclée à ce stade du match. Werner glisse vers son rôle normal dans la position n ° 10 et Sané prend le relais sur l’aile gauche.

BUT 60 ‘de Robert Lewandowski (BSC 1 – 2 FCB)

C’était un objectif absolument fou du début à la fin. Werner fait une passe à Leon Goretzka. Le milieu de terrain tente mais Rune Jarstein est là pour effectuer le sauvetage. Faites une course folle dans la surface avec quatre défenseurs de Hertha, Jarstein, Werner, Goretzka et Lewy. Werner met un tir sur le filet qui ressemble plus à une passe à un Lewandowski non marqué. Avec la bouche de but ouverte, il le frappe calmement avec son pied gauche dans le coin droit.

78 ‘Remplacement: Philippe Coutinho pour Timo Werner

Un autre attaquant fatigué sort du terrain. À ce stade, nous essayons de garder Hertha hors de notre moitié et avons besoin de joueurs qui peuvent rapidement entrer dans notre côté offensif pour éloigner le ballon.

BUT 80 ‘de Philippe Coutinho (BSC 1 – 3 FCB)

Le remplaçant fait son effet immédiatement! Lewandowski lui donne bien le ballon et après une touche, Coutinho place un ballon bien frappé dans le coin supérieur gauche pour prolonger l’avance.

Après quelques occasions plus pressantes, le Bayern a scellé la victoire 3-1.

Récompenses de match

Échange de maillots: Davie Selke

10/11 passe, 5/7 dribble, 3/4 SOT, 1 but

Pointe du chapeau: Niklas Süle

2/4 plaqués gagnés, 6/7 passes, 3/3 dribbles

Coup de golf: Thomas Müller

14/14 passes, 14/16 dribbles, 2/2 SOT, 1 but

Ovation debout: Philippe Coutinho

3/3 passes, 3/3 dribbles, 1/1 SOT, 1 but

Maître du match: Robert Lewandowski

10/16 passes, 14/17 dribbles, 1/3 SOT, 1 but, 1 passe décisive

Transfert Talk

Près de 20 jours après le début du mois de janvier, et nous avons déjà d’importants transferts en cours.

12/03/2019 José Maria Giménez de l’Atletico Madrid à Manchester City pour 65 millions d’euros

Cet accord a apparemment été finalisé le 3 décembre 2019, mais il passe par cette fenêtre de transfert. Une équipe déjà effrayante de Manchester City obtient des renforts plus défensifs alors que Pep Guardiola tente de remporter un titre UCL pour son équipe. J’étais curieux de voir comment il serait remplacé, et je trouverais bientôt une réponse.

01/07/2020 Joel Matip de Liverpool à l’Atletico Madrid pour 33.800.000 €

Voilà votre réponse. Je ne sais pas comment Liverpool s’est senti à l’aise de laisser partir son troisième meilleur défenseur central au milieu de la saison, surtout compte tenu de l’histoire des blessures de Fabinho. Mais, Klopp sait généralement ce qu’il fait. L’ancien joueur de Schalke se dirige vers un club Atleti actuellement 3e de la Liga et à cinq points du sommet.

01/09/2020 Marcel Sabitzer de RB Leipzig à SS Lazio pour € 36,300,000

Sabitzer était le meilleur buteur et le meilleur assistant de l’équipe. J’imagine qu’ils tomberont comme un rocher étant donné que personne d’autre n’était proche de sa production. Je ne serais pas surpris s’ils tombaient dans la zone de relégation.

15/01/2020 Troy Deeney de Watford à RB Leipzig pour 6 800 000 €

Oups, je suppose que j’ai parlé trop tôt … Sérieusement? Troy Deeney? Avec le montant d’argent que vous avez obtenu de tous ces transferts?

16/01/2020 Gabriel Paulista (alias Gabi) de Valence à Bayer Leverkusen pour 36100000 €

* crache du café *

Vous dépensez COMBIEN sur Gabi?

16/01/2020 Ángel Correa de l’Atletico Madrid à l’Internazionale Milan pour 47 400 000 €

C’est beaucoup pour l’Inter Milan. Excellent transfert.

19/01/2020 Harry fait un clin d’œil de Tottenham Hotspur à Atalanta B.C. pour 30 millions d’euros

Oh wow, je ne m’y attendais pas du tout. Quelqu’un peut-il me rappeler le dernier Anglais qui a bien fait en Italie? Parce que ça me fait perdre la raison en ce moment. Quoi qu’il en soit, cela semble trop prématuré si vous me demandez. Si c’était la vraie vie, je me plaindrais de ce mouvement.

19/01/2020 Lukas Klostermann de RB Leipzig à Valencia CF pour 20.400.000 €

Et avec cela, le démantèlement des Red Bulls est terminé. Ils vont être un désastre dans les prochains mois. Imaginez plus de milieux de terrain centraux jouant en défense. Maintenant, ils n’ont plus de points et ne défendent pas pour correspondre à leur milieu de terrain mince.

J’ajouterai également quelque chose d’important qui s’est produit. Nous avons été approchés par l’Inter Milan pour David Alaba à hauteur de 36,8 millions d’euros. J’allais le nier immédiatement, mais j’ai décidé de continuer à simuler un peu pour voir ce qui s’était passé. Il s’avère que la réponse n’a pas été suffisamment opportune et Inter s’est retiré.

Oh non. Quelle tristesse.

Heure du sondage

Salutations Fenner,

Manchester United a manifesté son intérêt pour l’achat de Robert Lewandowski pour un montant de 147 500,00 €. Vous pouvez trouver les détails dans votre dossier, ainsi que quelques commentaires de ma part.

Alors … je suppose qu’il est temps de prendre une décision de transfert?

Sondage

Vendons-nous Robert Lewandowski pour 147 millions d’euros?























33%

Oui, nous pouvons aller chercher un autre attaquant

(21 votes)













66%

Non, tu es haut?

(42 voix)















63 votes au total



Votez maintenant

Le scrutin se termine demain à 7h00.

Nous serons demain à 11h30 HE comme d’habitude, alors assurez-vous de nous consulter alors!