Bavarian FIFA Works: le trophée n ° 1 est à nous

Donc, je n’ai jamais fait de récapitulation ou de faits saillants d’après-match majeurs pour ce blog une fois, malgré les nombreuses opportunités que j’ai eues pour couvrir le Bayern Munich. Donc, je ferai de mon mieux pour décrire le match et ensuite décerner des prix.

Bayern vs. Dortmund – DFL Supercup

Eh bien, ce fut une journée amusante et sombre à Sanderson Park (notre Allianz Arena) alors que le Bayern affrontait BVB dans le premier trophée Mickey Mouse de la saison. Le quadruple était lancé alors que notre manager Hernan Crespo / Jake Fenner amenait son équipe sur le terrain. La formation de départ pour nous était un 4-2-3-1 de

Lewandowski

Sané-Müller-Gnabry

Thiago-Kimmich

Alaba-Hernandez-Süle-Pavard

Neuer

Cela a officiellement marqué les débuts de Leroy Sané pour le Bayern Munich.

Pendant ce temps, Dortmund s’est aligné dans une étrange combinaison 3-4-1-2, qui comprenait leurs nouvelles signatures Julian Brandt, Thorgan Hazard, Nico Schulz et Gabriel Jesus.

Contrairement aux éditions précédentes de FIFA, j’ai été obligé de jouer au jeu au lieu de pouvoir les simuler tout en le regardant (plus de détails plus tard), ce qui m’a laissé sans préparation et a donné des résultats choquants.

BUT 5 ‘de Paco Alcacer (FCB 0: 1 BVB)

Eh bien, celui-ci était juste moche de ma part. Niklas “Chonky Boi” Süle a pris une touche trop lourde alors qu’il tentait de courir vers le haut. Jésus intercepté, le fendit à Alcacer qui marqua et mit Dortmund en tête tôt.

Carton jaune 43 ‘à Benjamin Pavard (FCB 0: 1 BVB)

C’était un carton jaune important, car cela m’a obligé à apporter des changements à l’équipe à la volée. Un coup franc de Marco Reus depuis le bord de la surface n’a pas effrayé Manuel Neuer, et quelques minutes plus tard, nous avons frappé à la mi-temps.

45 ’Sub: Leon Goretzka pour Benjamin Pavard (FCB 0: 1 BVB)

Le changement a repoussé Kimmich à la position d’arrière droit et a permis à un deuxième milieu de terrain défensif naturel de rejoindre Thiago dans la répartition des capacités.

74 ’Sub: Timo Werner pour Robert Lewandowski (FCB 0: 1 BVB)

Pour ceux qui ont écouté le livestream, vous vous souviendrez de cette tangente. L’une des rares choses que je n’aime pas vraiment à propos de la FIFA, c’est qu’elles comptent vraiment sur les capacités des joueurs de pacy tout en nuançant absolument les statistiques pour la force. Par exemple, Lewy, qui a une cote de force de 82, a été expulsé du ballon par des joueurs comme Zagadou et Hakimi, qui ne sont pas tous les deux aussi forts. Même lorsque je jouais à FUT, j’ai acheté Adebayo Akinfenwa, le joueur le plus fort du jeu, et il serait toujours poussé par un joueur plus pacifique. Cela n’a aucun sens pour moi. Nous avons donc été obligés de faire le premier #TimoTrain faire son premier arrêt.

83’BUT de Thomas Müller (FCB 1: 1 BVB)

Juste une merveilleuse frappe du Ramdeuter. Les habiletés de passe de Thiago ont été incroyables tout au long du match et cela se voit depuis une superbe balle jusqu’à Werner. Il l’a attribué à Müller qui a frappé un tir près du poteau que Roman Bürki aurait dû facilement sauver. Peu importe, nous avons un match nul.

BUT 90 ‘de Timo Werner (FCB 2: 1 BVB)

TEMPS TIMO À LA MORT. Encore une fois, Thiago a une belle passe dans la surface pour Müller, qui envoie un petit peu une passe à Werner, qui le place tranquillement à la maison et le fait 2-1 Bayern et termine le match là-bas!

Récompenses de match

Échange de maillots – Marco Reus

Je pensais le donner à Paco Alcacer, mais en dehors de son but, il n’a vraiment pas beaucoup aidé Dortmund dans ce match. Si quoi que ce soit, Gabriel Jesus était un buteur plus menaçant et il avait 3 tirs cadrés. Pendant ce temps, Reus a fait sentir sa présence sur tout le terrain, effectuant des pistes de récupération défensive intelligentes et effectuant des passes incisives.

Pointe du chapeau – Joshua Kimmich



Qu’il soit au milieu de terrain ou à RB, Kimmich a fait un travail phénoménal ce match. Il s’est vraiment démarqué pour sa capacité de passe et son jeu de liaison, ainsi que pour garder son sang-froid en faisant en sorte que tous les joueurs du BVB restent sur les ailes. Grande performance globale de sa part

Golf Clap – Leroy Sané

Un grand début pour le joueur de 23 ans qui portait le Bayern rouge pour la première fois de sa carrière. Son travail sur les ailes était incroyable et, parfois, il dérivait vers le centre pour effectuer des passes clés destinées aux buts de Lewandowski. Malheureusement, Lewy n’a pas pu faire quoi que ce soit compte, mais la performance de Sané ne devrait pas passer inaperçue.

Ovation debout – Thiago et Timo Werner

C’était un peu difficile pour moi de prendre une décision sur celui-ci. D’un côté, Werner est entré à 75 ‘et a pu ajouter un but et une passe en 15 minutes pour aider le Bayern à remporter sa première victoire de la saison. De l’autre, Thiago a contribué six passes clés dans un étonnant spectacle de technique et de brillance. On pourrait faire valoir que sans son travail, aucun des objectifs du Bayern ne se serait concrétisé. C’est peut-être un copout, mais bon, ça devra faire pour l’instant.

Monsieur du match – Thomas Müller

Tant la FIFA que le choix des téléspectateurs pour Meister of the Match, le Ramdeuter a montré que sa forme pendant la saison 2018-19 ne ralentirait pas. Son total d’un but et d’une passe a été complété par quatre passes clés dans une performance dominante au milieu de terrain qui a vraiment montré qu’il appartenait à ce rôle de milieu de terrain offensif central.

Développement choquant de la journée

Celui-ci est choquant pour une bonne raison. Juste après la fin du match, nous avons reçu une offre de prêt du 1. FC Union Berlin, qui souhaitait emmener Mickaël Cuisance dans la capitale pendant une année entière.

Bien que l’offre ait semblé excellente au début, nous devions tous réaliser que Cuisance est une pièce de grande profondeur qui est évaluée à 72 au total dans le jeu à partir de maintenant. Nous avons donc contré avec un accord à court terme et ils ont accepté. Donc, Cuisance aura un bon temps d’entraînement et de temps de jeu, et peut-être qu’il pourra nous revenir en janvier avec une note globale de 74.

Sondages du jour

Donc, avant, quand j’ai dit que je devais jouer à ce jeu:

Dans les éditions précédentes de FIFA, vous aviez la possibilité en mode Manager Career de regarder un jeu neutre simulé sous vos yeux sans y jouer. Malheureusement, ce n’est plus une option, et cela nous présente deux arguments

Jouer aux jeux

Avantages: Cela rendrait les livestreams réellement intéressants. Vous verriez les matchs se dérouler devant vous sur Twitch, vous vous moqueriez de mes erreurs, PLUS: nous aurions en fait le contrôle des substitutions et des changements de composition.

Inconvénients: contrairement à la simulation, nous ne serions pas la simulation la plus réaliste possible. En ajoutant l’élément joueur humain, nous mettons essentiellement un pouce sur la balance et avons un impact majeur sur la table. Nous gagnerions probablement plus souvent, mais ce ne serait pas à quoi les jeux ressembleraient dans la vraie vie, c’est ce que j’ai essayé de vous apporter dans cette série. De plus, cette série durerait beaucoup plus longtemps. De plus, nous ne devions jouer qu’un seul match par jour. Si nous pouvions les simuler, mon espoir était de terminer un mois de jeux avec chaque livestream. Étant donné que le dernier épisode a pris 50 minutes à réaliser, je ne sais pas si cela est possible. De plus, je ne suis pas le meilleur à ce jeu, donc je pourrais me mettre dans l’embarras.

Simuler les jeux

Pour: c’est le moyen le plus précis de savoir à quoi ressemble une vraie saison. En réalité, le Bayern ne gagnerait pas tous les matchs, les équipes joueraient comme elles le devraient, et nous en subissons les conséquences comme nous le ferions dans la vraie vie. De plus, nous pouvons obtenir plus de jeux à l’écart dans un livestream. Nous pouvons toujours contrôler les files d’attente, les transferts, la formation et d’autres aspects.

Inconvénients: nous ne pourrions pas voir les jeux en cours. Au lieu de cela, nous verrions un graphique des deux équipes commençant les alignements, puis cinq secondes plus tard, nous verrions le score final. Nous ne saurions pas ce qui s’est passé, nous ne verrions pas les objectifs, nous ne serions pas en mesure de contrôler les substitutions. Dans l’ensemble, bien que nous puissions obtenir plus de jeux, ce serait juste d’une manière moins amusante.

Donc, je laisse cette décision aux Nerds, qui, je l’aime un peu comme un surnom pour vous tous dans cette série.

Sondage

Simulons-nous les jeux ou les jouons-nous?























50%

Jake les joue, nous pouvons voir l’action et étirer cette série.

(21 votes)













50%

Jake les simule, traverse les jeux beaucoup plus rapidement et nous gagnons les trophées plus tôt.

(21 votes)















42 votes au total



Votez maintenant

Quel que soit le résultat, il y aura une autre diffusion en direct de notre premier match de Bundesliga contre le Hertha Berlin demain à la même heure de midi, heure de l’Est. Merci à tous d’avoir regardé ce dernier match! Laissez vos réflexions sur le jeu et qui vous voulez voir dans la prochaine programmation dans les commentaires ci-dessous. N’oubliez pas de dire à tous les fans du Bayern Munich que vous connaissez de nous suivre sur Twitch ici, et nous vous verrons plus tard!