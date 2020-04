Bavarian FIFA Works – Les deux derniers doubles

Donc, vu que j’ai beaucoup de simulations à faire dans notre dernier mois de Hindrunde pour le Bayern Munich virtuel, c’est la semaine des double-têtes où nous passons à travers neuf matchs avec facilité.

Pour ce faire, nous condenserons les récapitulatifs des matchs et les récompenses des quatre matchs en résumés de base de ce qui s’est passé. Pas de files d’attente de départ, pas de paragraphes individuels dans les récompenses de match.

C’est juste ce qui doit être fait pour que je ne perde pas la tête ou que je resserre mes doigts en tapant plus de 1700 mots par article double. J’espère donc que vous apprécierez. Commençons.

Partie 1

Partie 2

Phase de groupes de la Ligue des champions: Bayern Munich 2 – 1 Tottenham Hotspur



31 ’Müller, 45 ‘Kane, 53’ RED CARD Walker-Peters, 56 ’Coman

Un match beaucoup plus serré que prévu, mais néanmoins, nous avons obtenu le résultat que nous voulions.

Thomas Muller nous a donné le coup d’envoi à la 31e minute en pénétrant dans la surface, en touchant le ballon autour d’un défenseur et en claquant patiemment le ballon dans le filet du côté droit.

Nous pensions qu’une avance de 1-0 allait être un excellent moyen de terminer la première mi-temps, mais Tottenham avait une pression élevée sur nous alors que le temps se terminait. Mickaël Cuisance a bloqué un centre de Moussa Sissoko dans la surface, près de la ligne de fond. Alors qu’il rebondissait sur son corps et semblait destiné à passer au-dessus de la ligne, il était assez intelligent pour essayer de le dégager pour empêcher le virage. Malheureusement, ce n’était pas du tout un bon dégagement et Sissoko était juste là pour passer le ballon à Harry Kane qui l’a tapé entre les jambes de Manuel Neuer. 1-1 dans la moitié de terrain.

Les choses ont changé lorsque Kyle Walker-Peters, qui était déjà sur un carton jaune pour une faute contre Leroy Sané, a lancé un tacle dur sur David Alaba. L’arbitre est allé dans sa poche pour un deuxième jaune et les Spurs ont dû jouer avec 10 hommes pour le reste du match. Kingsley Coman a sauté sur l’occasion juste trois minutes plus tard, et c’était tout ce dont le Bayern avait besoin pour décrocher la 1ère place du groupe.

MOTM: Müller / SO: Coman / GC: Timo Werner / Astuce: Niklas Süle / JS: Harry Kane

BuLi MD 13: Bayern Munich 3-0 Bayer Leverkusen



3 ’Müller, 22’ Müller, 32 ’Sané

Pour être honnête, je ne me souviens pas comment Müller a marqué son premier but, et les images sont glitchy. Donc, je suppose qu’il a reçu un laissez-passer de Leon Goretzka, est allé dans la boîte et l’a envoyé juste devant Lukas Hradecky. Le but était tellement agréable que son but de 22 ‘était la même chose.

Le troisième but était un excellent travail de Coman qui a effectué une course phénoménale de l’aile droite, a coupé pour faire de la place et a ensuite servi une balle à Leroy Sané sur un plateau d’argent. Il avait juste besoin de taper dessus pour prolonger l’avance.

MOTM: Müller / SO: Sané / GC: Coman / Astuce: Goretzka / JS: Jonathan Tah

DFB Pokal Round of 16: VfL Wolfsburg 0-1 Bayern Munich

17 ’Perišić

Ce fut un match court et doux, ce que j’espérais voir en mettant quatre partants en préparation pour un prochain match intéressant.

Ivan Perišić est arrivé et a bien performé ce match. Son premier but est venu quand il a dribblé dans la surface, a fait un 360 autour d’un défenseur et l’a placé dans le filet du côté gauche. En dehors de cela, un effort défensif vraiment dominant de Manuel Neuer a été la clé de ce match.

Nous jouons à Wolfsburg lors de notre dernier match de Bundesliga de 2019.

MOTM: Perišić / SO: Neuer / GC: Goretzka / Astuce: Benjamin Pavard / JS: Joshua Guilavogui

BuLi MD 14: Borussia Mönchengladbach 1 – 5 Bayern Munich

12 ’Lewandowski, 18’ Müller, 24 ’Lewandowski, 42’ Müller, 65 ’Arp, 85 ’Boufal

Une merveilleuse passe de lob de Coman était tout ce dont Lewandowski avait besoin pour marquer son premier but alors que l’international polonais bondit et dirige le ballon pour battre Yann Sommer. Son deuxième but était une balle parfaitement lestée de Müller dans la surface et tout ce que Lewy avait à faire était de faire un demi-coup sur le ballon pour le voir ruisseler devant le gardien.

Le premier but de Müller a été un joli dribble dans la surface et un simple tir devant Sommer. Son deuxième, comme celui de Lewy, provenait également d’une balle traversante et d’une course dans la surface. Cependant, Müller a dû repousser un défenseur et l’a jeté dans le filet.

Jann-Fiete Arp avait un merveilleux objectif et a montré à quel point il est devenu mature dans cette équipe. Il a pris celui-ci avec patience et équilibre et l’a enroulé dans le filet du côté gauche.

BMG n’a eu qu’une seule contribution à la feuille de match dans les dernières étapes du jeu et elle aurait dû être effacée. Sofiane Boufal a réussi à repousser Pavard du ballon en se penchant en lui, puis a récupéré à temps pour le pousser dans le filet.

En dehors du but, Manuel Neuer a réalisé l’une de ses meilleures performances en carrière ce match. Il a accumulé 6 arrêts, y compris une double chance de sauvegarde à la 53 ‘minute sur deux très bonnes et proches occasions.

MOTM: Müller / SO: Lewandowski / GC: Neuer / Astuce: Arp / JS: Patrick Herrmann

Nous avons quatre autres matchs à venir au cours des prochains jours, alors assurez-vous de vous connecter à 11h30 HE jeudi et vendredi pour regarder l’action!