Bavarian FIFA Works – Les garçons rebondissent

Désolé d’avoir complètement sauté un match virtuel du Bayern Munich, mais je ne vais pas écrire de message à ce sujet maintenant que cela fait quelques jours.

Pour faire court: le gardien d’Augsbourg a effectué 6 arrêts, nous n’avons pas pu convertir nos tirs et nous avons perdu 1-0. C’était ennuyeux et frustrant, mais la principale raison pour laquelle nous avons perdu aurait pu être parce que nous avons placé 8 de nos partants pour un match plus important. Nous nous sommes retrouvés avec peu d’options d’attaque afin de reposer nos joueurs pour l’incroyable gantelet de matchs à venir qui nous voit jouer 9 matchs entre les pauses internationales. Autant cette perte peut avoir piqué, c’est peut-être aussi exactement ce dont nous avions besoin pour avancer et monter.

Vendredi dernier, nous avions un énorme double avantage, avec notre troisième match de phase de groupes de la Ligue des champions et un match de Bundesliga contre le 1. FC Union Berlin en quatre jours.

Phase de groupes UCL Match 3 – Bayern Munich vs.Olympiacos CFP

C’était une autre vidéo en deux parties grâce à une mauvaise connexion WiFi.

Bayern Munich (4-2-3-1)

Werner

Sané – Müller – Coman

Thiago – Goretzka

Alaba – Hernandez – Süle – Kimmich

Neuer

Plus de joueurs reviennent de notre dernier affrontement contre Augsbourg, dans l’espoir que nous puissions tirer les joueurs les plus fatigués avec une avance rapide dans ce match.

Olympiacos CFP (4-5-1)

El Arabi

Masouras – Bouchalakis – Camara – Guilherme – Podence

Torosidis – Semedo – Cissé – Gaspar

Jose Sá

J’ai été choqué de constater que seulement trois joueurs grecs étaient dans la rotation de départ pour l’Olympiacos. Soupir, la mondialisation du football fait une autre victime.

BUT 4 ‘de Timo Werner (FCB 1: 0 OLY)

Nous espérions un objectif précoce, et le voici! Werner se retrouve avec le ballon et beaucoup de place. Il coupe dans la boîte et la place devant le côté droit du gardien. Je suis bref car il y aura beaucoup de ces objectifs.

BUT 17 ‘de Thomas Muller (FCB 2: 0 OLY)

Une belle accumulation du Bayern a été supprimée, mais il y avait suffisamment de joueurs dans la surface pour nettoyer de mauvais dégagements. Goretzka passe le ballon à Müller qui le prend autour de deux défenseurs et bat Jose Sá.

BUT 29 ‘de Thomas Muller (FCB 3: 0 OLY)

Muller aurait pu facilement transférer cette balle à Timo Werner, mais qui peut lui reprocher d’être égoïste? Ruben Semedo n’est pas en mesure de suivre le dribble de Muller alors que le Ramdeuter tire un coup hors du poteau et à l’intérieur.

BUT 34 ‘de Youssef El Arabi (FCB 3: 1 OLY)

On ne pouvait pas vraiment blâmer Manu ou le backline pour celui-ci, c’était juste un objectif chanceux. Le tir de Camara est facilement paré par Neuer, mais sa déviation atterrit juste devant El Arabi qui est capable de sauter dessus plus rapidement que Süle.

BUT 45 ‘HAT-TRICK de Thomas Muller (FCB 4: 1 OLY)

Un autre grand but de dribble de Muller. Après avoir reçu un ballon de l’aile droite, Muller dribble patiemment tout autour de la surface. Il obtient enfin un peu d’espace et encaisse.

Remplacement à la mi-temps: Philippe Coutinho pour Thomas Muller

Je sais ce que beaucoup d’entre vous pensent, mais Coutinho est un excellent joueur pour ce match. Il est compétent et pacy, ce qui signifie qu’il peut faire beaucoup. Muller a une des pires endurance de cette équipe. Si vous êtes venu ici détester Couts, préparez-vous à un tourbillon.

Suppléant 61 ‘: Jann-Fiete Arp pour Timo Werner

Timo a réussi quelques gros plans à la fin, mais il est aussi un partant, nous devons nous reposer. Lewy obtient essentiellement la soirée alors que le jeune Arp cherche son premier but du Bayern.

69 ‘(joli) BUT de Philippe Coutinho (FCB 5: 1 OLY)

Un merveilleux jeu de jambes sur l’aide et le but. Arp dribble devant quelques défenseurs avant de jouer un ballon pour le Brésilien qui danse et enterre le ballon dans le coin supérieur droit.

BUT 74 ‘de Philippe Coutinho (FCB 6: 1 OLY) [not shown on video]

Arp retrouve Coutinho qui le place calmement avec son pied gauche dans le coin opposé du filet.

BUT 80 ‘de Jann-Fiete Arp (FCB 7: 1 OLY)

C’était un objectif absolument incroyable. Il a reçu une passe de Sané à environ 38 mètres, a utilisé des dribbles qualifiés pour dépasser deux défenseurs sur son chemin pour claquer un but à la maison dans le coin supérieur gauche. C’est son premier but au FC Bayern Munich.

85 ‘HAT-TRICK GOAL de Philippe Coutinho (FCB 8: 1 OLY)

La passe d’Arp à Coutinho est venue juste à l’intérieur du milieu de terrain. Coutinho s’est cassé pour environ 50 mètres de large espace ouvert intact pour le claquer dans le côté gauche. Absolument magnifique.

BUT 90 + 3 ’de Jann-Fiete Arp (FCB 9: 1 OLY)

Plus grande habileté du jeune après une alimentation de Coutinho. Il simule Semedo dans un sens et fait une pause de 38 yards dans l’autre sens et le place à nouveau à l’arrière du filet.

C’est ça. 9-1. En Ligue des champions.

Récompenses de match

Échange de maillots: Youssef El Arabi

86% Passing, 100% dribble, 1/3 SOG, 1 But

Le seul but de l’Olympiacos a été un peu chanceux, mais l’attaquant de 33 ans l’a néanmoins nettoyé. Il était le seul point brillant dans une équipe qui ne se présentait pas vraiment sur la défensive alors que leur ligne arrière fatiguée continuait de laisser les attaquants du Bayern trouver de la place dans leurs rangs.

Astuce du cap: Leon Goretzka



94% réussissant, 92% dribblant, 2 passes décisives

L’assassin silencieux frappe à nouveau. Les deux passes décisives de Leon étaient exactement ce que le médecin avait ordonné, car je peux maintenant croire qu’il est le milieu de terrain le plus dominant avec la belle séquence de points qu’il a pour lui-même, pour emprunter un terme au hockey.

Coup de golf: Timo Werner

100% Passe, 73% dribble 3/4 SOG, 1 But

Pas une mauvaise journée pour l’attaquant allemand. Il a fait des choses fantastiques jusqu’à présent cette saison, et le but qu’il a marqué pour ouvrir l’assaut était parfait pour lui et nous.

Ovation debout: Thomas Muller

89% Passe, 82% dribble 3/3 SOG, 3 buts

Je me suis aussi demandé pourquoi un marqueur de coup du chapeau ne serait que le troisième meilleur joueur de cette équipe. Eh bien, dans un match qui a abouti à 9 buts, ces choses vont arriver.

Meisters of the Match: Philippe Coutinho & Jann-Fiete Arp

PC: 88% passes, 91% dribbles, 3 buts, 1 passe décisive

J-FA: 100% passes, 100% dribbles, 2/3 SOG, 2 buts, 3 passes décisives

C’était si difficile de choisir entre ces deux-là. D’une part, le tour du chapeau de Coutinho a été un accomplissement remarquable, arrivant à la mi-temps et ne prenant que 16 minutes pour marquer les trois buts.

De l’autre, Arp a marqué cinq points, empochant la passe décisive et deux buts incroyables.

Comme ils ont tous les deux apporté leur première contribution à la feuille de pointage, je vais les mettre tous les deux ici.

BuLi MD9 – Bayern Munich contre 1. FC Union Berlin

Bayern Munich (4-2-3-1)

Lewandowski

Davies – Muller – Gnabry

Thiago – Goretzka

Alaba – Hernandez – Upamecano – Kimmich

Neuer

Upamecano intervient pendant que Süle se repose. Après une sortie difficile de Sané, il commence la journée avec Perisič sur le banc pour remplacer Davies si nécessaire.

1. FC Union Berlin (3-4-2-1)

Andersson

Adegbenro – Gogia

Malli – Liège – Jorginhson – Flecker

Schlotterbeck – Hübner – Subotić

Busk

Une formation étrange pour une équipe qui n’a pas eu le meilleur succès dans sa première campagne de haut vol.

BUT 33 ‘de Robert Lewandowski (FCB 1: 0 UOB)

Après que Müller ait été agressé deux fois, le ballon trouve Phonzie qui le met aux pieds de Lewy. Il est capable de faire de la place, puis de le terminer sur le côté droit du but.

34 ‘BLESSURE à Thomas Muller REMPLACÉ PAR Philippe Coutinho

Ce n’est même pas la mi-temps et Thomas a déjà été battu. Deux plaqués durs en l’espace d’une minute laissent le milieu de terrain serrer son épaule alors qu’il sort du terrain. Après le match, il a été diagnostiqué avec une épaule meurtrie et est assuré de manquer le deuxième tour du DFB-Pokal.

BUT 49 ‘de Leon Goretzka (FCB 2: 0 UOB)

Une faute de Neven Subotic sur Lewandowski juste à l’extérieur de la surface donne à Goretzka un coup franc de 20 mètres. Il le frappe magnifiquement et le plie dans le coin supérieur gauche pour le premier but du coup de pied arrêté de l’année.

BUT 53 ‘de Alphonso Davies (FCB 3: 0 UOB)

Le jeune canadien prend le ballon et fait de la magie, faisant apparaître l’espace à partir de l’air. Il fait un demi-tour de Cruyff à l’intérieur de la boîte et l’enterre sur le côté droit.

Nous avons fait quelques substitutions supplémentaires au cours de ce jeu, mais en dehors de cela, c’est le jeu!

Récompenses de match

Échange de maillots: Florian Hübner

Astuce du chapeau: Robert Lewandowski

7/8 Passing, 9/14 dribble, 1/2 SOG, 1 but

Un jeu clinique, mais pas exceptionnel de Lewy; juste comme d’habitude. Heureusement pour nous, son entreprise comme d’habitude est de marquer un objectif et d’obtenir plus de 80% de réussite.

Coup de golf: Manuel Neuer



5/6 passes, 2/2 dribbles, 7 arrêts

J’ai d’abord fait échanger Neuer et Lewy, mais je me suis ensuite rappelé combien de sauvegardes Manu a faites. Tout gardien qui garde un blanchissage avec 7 tirs cadrés doit être un des 3 meilleurs joueurs.

Ovation debout: Leon Goretzka

18/19 Passing, 19/19 dribble 1/2 SOG, 1 but

Une belle journée au bureau pour le Silent Assassin. À chaque match, je suis toujours surpris de ses passes et de ses dribbles. Il témoigne de l’idée que vous n’avez pas toujours à contribuer à des objectifs pour être un joueur offensif fiable. Mais, son but de coup franc était incroyable en soi. Presque assez bon pour lui faire MOTM.

Maître du match: Alphonso Davies

6/6 passes, 7/10 dribbles, 2/2 SOG, 1 but, 1 passe décisive

Le jeune n’a pas beaucoup joué pour le Bayern et c’était son premier match à partir de LM, sa position naturelle. Mais garçon est-il venu à travers. Je peux le voir devenir un contributeur majeur dans ce club dans les années à venir, tant qu’il pourra augmenter son endurance.

Nos trois derniers matchs nous ont permis de passer 2-0-1 avec un score combiné de 12-2.

Avant de conclure, un point important à souligner: j’ai décidé de mettre fin au prêt de Mickaël Cuisance à Union Berlin. Il n’obtenait pas beaucoup de temps de jeu, et comme nous ne sommes qu’à mi-chemin de ce gant, notre milieu de terrain a besoin de repos. Je ne veux pas continuer à faire passer Alaba au milieu de terrain, donc une injection de sang jeune sous forme de Cuisance sera plus que bienvenue.

Il pourrait même commencer notre match demain contre le FC Erzgebirge Aue lors du premier match de notre club contre le DFB-Pokal. Je prévisualiserai les autres jeux et jouerai le nôtre demain à midi HE. À plus!