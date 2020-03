Bavarian FIFA Works – Notre premier achat!

Il est tard dans la nuit pour moi, alors allons-y!

Résultats du sondage:

Dayot Upamecano rejoint le Bayern Munich pour 24,2 millions d’euros

Nous l’avons fait les gens! Notre premier achat en tant que club! Vous avez massivement choisi Dayot Upamecano comme centre arrière de choix, ce qui est logique.

Il rejoint notre club pour un prix modique de plus de 24 M € et signe un contrat de 4 ans pour 42 K € par semaine

Problème avec votre décision d’arrière droit

Ainsi, les problèmes que j’ai mentionnés dans mon article sur Achraf Hakimi se sont concrétisés. L’IA ne me permettra pas d’aller de l’avant et de déconnecter quelqu’un en prêt, car cela violerait le contrat que BVB et Real ont l’un avec l’autre.

Par conséquent, étant donné que la deuxième option la plus populaire était de rester ferme à l’arrière droit, je choisirai cette option. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas réévaluer dans la fenêtre de janvier, mais là encore, nous autoriserons Alvaro Odriozola à passer du temps avec l’équipe.

Lewandowski reste ici

J’ai pensé que ce serait la décision, et en toute équité, cela a du sens. Il serait stupide de l’envoyer au PSG, qui vient de décider de renforcer son attaque avec Jadon Sancho et de les regarder se diriger vers la finale de la Ligue des champions. Cependant, pour mon argent, il sera probablement vendu plus tard pour un certain attaquant français.

Développement choquant de la journée

Donc, avant de me dire que nous devons vendre Coco, permettez-moi de vous rappeler qui ne joue pas le jeu de deux choses rapides qui peuvent nous aider à prendre la meilleure décision:

La forme réelle n’équivaut pas à la forme en jeu. Des choses comme les blessures, le tempérament des joueurs, etc. n’ont généralement pas un impact aussi important dans ces simulations.

Le jeu favorise les joueurs rapides qui sont de grands passants, les deux étant des attributs décrivant CoCo.

Mais, en fin de compte, c’est votre décision.

Débat sur le transfert du jour – Wingers

Tout d’abord, j’ai vu les commentaires parler du Rodrygo du Real Madrid comme une option offensive. Bien que j’admette qu’il est une bonne perspective, il est actuellement classé 76 dans le jeu et je ne me sens pas bien de payer sa clause de libération de 49,5 millions d’euros.

Alors, voici mes trois candidats: deux liés au Bayern dans la vraie vie, et un Off the Wall. Maintenant, avec des avantages et des inconvénients!

Leroy Sané – Manchester City



23 ans, 86 au total, Allemagne

Valeur actuelle: 59,5 M €, AUCUNE clause de libération // gagner 195 k € par semaine

– Avantages: Young, German, Pacy. Il est exactement ce qui fonctionnerait bien sur les ailes. Alors que je viens de mentionner que l’historique des blessures n’est pas cohérent, il n’y a qu’un seul joueur avec lequel je n’ai pas encore simulé pendant une saison complète: Kingsley Coman. Il semble que ce soit la seule personne avec laquelle la FIFA est réaliste. Ayant joué avec Sane auparavant, son plafond est de 92 à 94.

– Inconvénients: 1) Regardez cette masse salariale. Il gagnerait plus d’argent par semaine que Mbappé au PSG. 2) Avec un coût prévu entre 73 et 102 millions d’euros, il briserait notre record précédent de transfert le plus élevé jamais enregistré à Lucas Hernandez. 3) Contrairement à la vie réelle, Man City n’est pas vraiment en mesure de le vendre, donc il commanderait la fourchette la plus élevée de ces frais de transfert.

Timo Werner – RB Leipzig

23 ans, 86 au total, Allemagne

Valeur actuelle: 57,5 ​​M €, AUCUNE clause de libération // gagner 92 K € par semaine

– Pour: Eh bien, Chuck Smith verrait enfin ses rêves se réaliser. Mais en dehors de cela, même si je ne suis pas sûr des capacités de Timo en tant qu’ailier, il PEUT y jouer si nécessaire. Il est rapide et polyvalent dans le tiers offensif. Il est également incroyablement capable de jouer différentes positions. Son plafond est d’environ 89-92.

– Inconvénients: la fourchette attendue pour lui se situe entre 64,5 et 92 millions d’euros, il est donc également comme Sane en ce qu’il a coûté cher. J’aurais aimé que la FIFA ait la possibilité de montrer la durée du contrat d’un joueur, mais ce n’est pas le cas. Donc, s’il a signé un nouveau contrat, il sera plus difficile de l’éloigner. S’il ne l’a pas fait, nous pourrions avoir à risquer de ne pas l’acheter à l’avenir. Mais, pour l’instant, il semble être en assez bonne forme, du moins en termes de contrat. Ses performances en jeu sur l’aile ont également quelque chose à désirer.

Off The Wall – Vinicius Junior – Real Madrid

19 ans, ? Globalement, le Brésil

Valeur actuelle:?, 60,2 M € de clause de libération //? par semaine

Alors, permettez-moi d’expliquer un peu celui-ci. Nous avons actuellement des éclaireurs sur VJ apportant des données sur sa valeur, sa note globale et son salaire actuel. Au moment de cette publication, je ne pouvais pas avancer plus loin. Si je le faisais, je risquerais que CoCo Tolisso se rende dans le Merseyside sans votre contribution.

En faisant mes propres recherches, dans un autre mode de carrière, j’ai trouvé que le jeu rapporterait une valeur de 22,5 millions d’euros, un salaire de 60 000 € par semaine et une valeur globale de 79. Certes, ceux-ci peuvent tous fluctuer et changer dans notre simulation.

Contrairement à Rodrygo, qui n’a en grande partie pas été présenté dans cette équipe du Real Madrid dans les sims que j’ai vues, Vinicius est un ailier gauche très compétent et est plus que capable d’être un ailier de l’avenir pour le club. Cependant, la question d’un ajustement au sein de ce club est importante. Il est encore jeune et a du temps pour se développer. Avec un plafond là-haut dans la gamme 90-94, il en vaut peut-être la peine. Mais c’est à vous de décider si vous voulez qu’un vrai joueur vienne chez nous.

Un autre sur le mur: achetez plus d’un

Nous avons jeté un œil à cette équipe du Bayern et elle a parfois manqué de capacités offensives. L’autre chose que vous devez considérer est qu’il s’agit d’une simulation irréaliste à la fin de la journée. Si les gens de la FIFA voulaient que cela soit authentique en mode carrière, ils ne feraient pas de la fenêtre de transfert une course aux armements nucléaires de l’ère de la guerre froide comme elle l’est maintenant. Nous devrons peut-être nous adapter pour surmonter. Faites connaître votre décision ci-dessous, mais sachez que nous avons environ 135 millions d’euros pour jouer.

Les sondages

Ces bureaux de vote fermeront à 17 h 00 (17 h 00, heure de l’Est). Juste avant de faire la fête le jour de la Saint-Patrick avec ma famille. Choisis sagement!

Sondage

Laissons-nous Corentin Tolisso aller à Liverpool pour 58,5 millions d’euros?























60%

Oui

(34 voix)













39%

Non

(22 votes)















56 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel ailier / attaquant allons-nous après?























24%

Leroy Sané – Manchester City

(15 votes)













13%

Timo Werner – RB Leipzig

(8 voix)













6%

Off the Wall – Vinicius Junior – Réel

(4 votes)













40%

Acheter Sane + Werner

(25 votes)













6%

Acheter Sane + Vinicius

(4 votes)













8%

Acheter Werner + Vinicius

(5 votes)















61 votes au total



Votez maintenant

N’oubliez pas, nous ne voulons pas déjà mettre le club en faillite. Dépensez judicieusement, les nerds.