Bavarian FIFA Works – Notre première soirée européenne

Il est temps pour notre prochaine étape vers un autre triplé glorieux du Bayern Munich. La Ligue des Champions a commencé avec le match d’aujourd’hui contre Tottenham et cela a été une expérience amusante et intéressante tout en nous décevant.

Phase de groupes UCL G1: Bayern @ Tottenham

Nous avons fait un voyage dans le nord de Londres au nouveau stade Tottenham Hotspur pour le premier match de la saison de Ligue des Champions.

La composition du Bayern avec laquelle nous nous sommes déroulés était très similaire à la dernière mais avec deux changements mineurs:

Bayern Munich (4-2-3-1)

Lewandowski

Sané – Müller – Gnabry

Thiago – Goretzka

Alaba – Hernandez – Süle – Kimmich

Neuer

Pendant ce temps, Tottenham a éliminé la plupart de ses remplaçants défensifs après avoir vendu Toby Alderweireld à l’Atletico Madrid cet été. Presnel Kimpembe a rejoint Davinson Sanchez et Jan Vertonghen.

Tottenham Hotspur (4-2-3-1)

Kane

Fils – Alli – Moura

Sissoko – Ndombele

Kimpembe – Sánchez – Vertonghen – Walker-Peters

Lloris

31 ‘BUT de Delle Alli (TOT 1: 0 FCB)

Ce fut un pet défensif du cerveau de ma part. Tottenham a eu un excellent jeu de liaison entre Son, Sissoko, Kane et Alli, ce qui a conduit à cinq passes consécutives d’une touche dans les deux sens, le dernier trouvant Alli courant dans la surface pour échapper à Manuel Neuer qu’il aurait dû sauver.

BUT 37 ‘de Leroy Sané (TOT 1: 1 FCB)

Pour ne pas être en reste, Leroy Sané a décidé de porter le jeu à un autre niveau. Une passe de Müller à l’aile a permis à Sané de dépasser Kyle Walker-Peters et de creuser plus loin dans la surface. Après un jeu de jambes sophistiqué, il a pris un tir au filet que Hugo Lloris a pu sauver, mais Leroy a nettoyé le rebond et regardé le ballon couler sur la ligne de but pour égaliser le score.

Quelques chances de plus ont défini le temps entre ce but et le prochain événement majeur, y compris une grande double chance après que Thiago ait tiré un tir hors de la barre transversale et Müller aurait empoché un but sans Lloris faisant une excellente sauvegarde.

67 ‘SUBSTITUTION: Timo Werner pour Thomas Müller (TOT 1: 1 FCB)

Thomas était épuisé après avoir porté cette équipe au cours des derniers matchs. Il n’était plus vraiment capable d’avancer ou de faire des dribbles, donc nous avions besoin du rythme et des compétences de Werner et nous ne pouvions qu’espérer qu’il ne gâcherait pas.

PÉNALITÉ DE 71 ’- Carton jaune à Niklas Süle

Dans la chose la plus proche que Tottenham ait eue pour un deuxième but, Süle a simplement malmené un tacle sur Delle Alli dans la surface et l’arbitre leur a donné un coup de pied.

71 ’SUBSTITUTION: Ivan Perisič pour Leroy Sané

Si Sané restait, il serait probablement notre MOTM, mais il était fatigué à ce stade et nous voulions des jambes plus fraîches. Le jeu a recommandé celui-ci, et j’ai accepté l’impulsion du moment (sans jeu de mots).

71 ’PÉNALITÉ SAUVÉE: Manuel Neuer sur Harry Kane

Je suis maintenant 2/2 sur les sauvegardes PK cette année. Je suis un Dieu.

79 ‘BUT de Timo Werner (TOT 1: 2 FCB)

Une belle course d’Alaba mène à une belle passe à Lewandowski. Lewy a été en mesure de dribbler trois défenseurs, y compris en poussant le ballon sous un ballon coulissant, ce qui a conduit à une balle traversante pour Werner. Il l’a enroulé calmement à l’intérieur du poteau droit et nous a donné la tête.

Et c’était tout! Pas le plus beau match, mais trois points quand même.

Récompenses de match

Échange de maillots: Delle Alli

Parfait ce soir sur les dribbles. 19 pour 20 en passant. 3 tirs cadrés. Un But. Alli avait une excellente ligne de statistiques ce soir et a apporté toute la douleur en termes d’attaque des Spurs. Avec Kane, Moura et Son réduits à des non-facteurs, Alli a intensifié et a maintenu son équipe dans le match.

Astuce du cap: Manuel Neuer

Aucun des deux gardiens n’a été vraiment dérangé ce soir, face à un total de 14 tirs tout au long du match. Mais s’il n’y avait pas eu la pénalité de Manu sauf Harry Kane, nous ne serions pas d’humeur joyeuse que nous sommes maintenant.

Coup de golf: Lucas Hernandez

Après un match douteux la dernière fois, Hernandez est intervenu et a vraiment mené la défense de ce match. Un 12/12 parfait dans son jeu de passes et un dribble 9/9 ont été complétés par son taux de plaquage de 3 pour 4. Il a très bien réussi à garder les gens à l’écart et nous espérons que ce formulaire continuera.

Ovation debout: Timo Werner

Je ne regrette pas tout le dénigrement de Timo que nous avons fait hier. Mais tout de même, reconnaissons qu’il est venu en pochette. Bien sûr, Lewandowski lui a joué un ballon parfait pour établir ce but, mais en son temps là-bas, il est allé 5/5 sur les dribbles et 4/4 sur les passes. Un match parfait pour lui jusqu’à présent peut le mettre dans un rôle de départ si Thomas Müller a besoin de repos (comme ce match à venir).

Monsieur du match: Leroy Sané

Son objectif nous a mis en tête. Mais, plus important que cela, sa passe était parfaite, il est allé 5 pour 6 sur les dribbles et tous ses tirs étaient cadrés. L’enfant prouve rapidement son prix et devient l’un de nos meilleurs joueurs.

Demain, nous affronterons le 1. FC Köln avec la diffusion en direct à 13 h 00 HE (10 h 00 HP). À plus tard!