Bavarian FIFA Works – NOUS AVONS UN COMPTE TWITCH

Tout d’abord, merci beaucoup pour toutes vos réponses! Je sais que nous préférerions tous regarder le Bayern Munich jouer, mais plus nous pouvons faire avancer cette série, peut-être pouvons-nous tous avoir l’impression de regarder l’équipe passer …

Avant de commencer, nous avons de grandes annonces à faire!

NOUS AVONS UN COMPTE TWITCH

Tout le monde devra supporter avec moi, car je n’ai jamais diffusé via Twitch auparavant, mais grâce à une suggestion de l’utilisateur, nous allons avoir un compte pour afficher les flux en direct des matchs joués dans un cadre neutre (aka non on contrôle les équipes).

Retrouvez-nous ici: https://www.twitch.tv/bavarianfifaworks

Passons maintenant à l’action.

Jérôme Boateng rejoint le FC Barcelone pour 23 000 000 €

Je dois admettre que j’étais un peu choqué que Barcelone ait versé l’argent pour le signer, mais ce n’était pas la première équipe de la Liga à essayer de le faire.

Séville a été le premier à m’approcher avec une offre pour lui. C’était un peu bas, mais en utilisant mes compétences de négociation A +, j’ai pu leur faire accepter des frais de 24 millions d’euros avec une clause de vente de 5%. Mais ensuite, l’agent de Boateng a tout bousculé et nous sommes restés coincés avec Boa pendant un peu plus longtemps.

Puis, le Barça s’est approché de nous et il est parti.

Javi Martínez à l’Olympique Lyonnais pour 30 000 000 €

Je suis encore plus surpris par cela. Le club français a présenté une offre initiale de 27,2 millions d’euros, que j’étais enclin à accepter. Mais, j’ai riposté à 30 avec une clause de vente de 5%, et ils ont accepté.

Donc, nous avons maintenant deux perspectives de défenseur central, mais nous avons plus de 160 millions d’euros de transfert d’argent à gérer. Et, peut-être, nous en aurons plus:

Au début, j’ai un peu ri de celui-ci, mais pour 114,3 millions d’euros, je doute que nous obtiendrons plus d’argent pour Lewandowski dans le futur dans cette simulation. Quiconque dont la FIFA jouée vous le dira, Lewy n’est pas si étonnant qu’un joueur dans le jeu en dehors de ses capacités de finition. Le jeu est conçu pour les joueurs rapides, il sera donc choquant qu’il se porte bien comme dans la vraie vie.

Donc, c’est à vous de choisir. Bien qu’il y ait une mise en garde à ajouter: tous nos plus grands rivaux européens achètent BIG.

Transferts majeurs non Bayern qui se sont produits jusqu’à présent:

Jadon Sancho de BVB au PSG pour 91 millions d’euros

Anthony Martial de Manchester United à la Juventus pour 53 millions d’euros

Toby Alderweireld de Spurs à Man City pour 53 millions d’euros

Memphis Depay de l’Olympique Lyonnais à l’Inter Milan pour 47,8 millions d’euros

Andrej Kramarić de Hoffenheim à Valence pour 45,9 millions d’euros

Iago Aspas du Celta Vigo à l’Atletico Madrid pour 44 millions d’euros

Gabriel Jesus de Man City à BVB pour 41 millions d’euros

Nous envisageons peut-être certains achats d’attaque plus tôt que nous ne le pensions.

Pendant ce temps, en regardant la défense, nous avons dit que nous voulions acheter un arrière central et un arrière droit.

J’ai décidé de mettre à la porte trois joueurs potentiels pour chaque future décision de transfert: deux avec lesquels le Bayern a été lié par le passé, et un qui est un peu hors du mur.

Tout d’abord, le Centerback alias «Let’s Just Raid Leipzig»

Ibrahima Konaté – RB Leipzig

– 20 ans, 79 notés, France

– Évalué à 18 M € avec une clause de libération de 34,2 M € // gagnant 36 K € par semaine

Je suis un fan de Konate, mais avec cette clause de sortie, cela mettrait une décence décente dans notre budget de transfert et nous mettrait hors de la course pour quelqu’un de grand sur le front offensif.

Dayot Upamecano – RB Leipzig

– 20 ans, 79 notés, France

– Évalué à 18 millions d’euros sans clause de libération // gagner 36000 € par semaine

Il ressemble à Konate, mais n’a aucune clause de libération pour lui. Dans ce jeu, généralement, cela signifie que nous pouvons obtenir des frais inférieurs pour lui. Mais, compte tenu de la capacité de l’IA à s’adapter, peut-être avec toutes les rumeurs de transfert pour lui de nos jours, cela nous coûtera plus cher.

Off the Wall – Milan Škriniar – Inter Milan

– 24 ans, 86 évalués, Slovaquie

– Évalué à 52 M €, AUCUNE clause de libération // 89 K € par semaine

C’est donc l’option que nous faisons si nous décidons de ne pas vendre Lewy ou de poursuivre des joueurs attaquants. Škirinar a été brièvement lié au Bayern dans le passé et s’intègre à l’équipe des autres sims que j’ai faites. Il n’est pas une si mauvaise option, mais a probablement moins de chances de grandir bien au-delà de sa note actuelle compte tenu de son âge.

Maintenant, en regardant le dos droit

Lukas Klostermann – RB Leipzig

– 23 ans, 81 au total, Allemagne

– Évalué à 20,5 M €, AUCUNE clause de libération // 48,5 K € par semaine

J’aime beaucoup Klostermann. Il est pacy, allemand et polyvalent, pouvant être joué à gauche et à l’arrière droit. Il n’est pas lié à d’autres clubs comme le prochain joueur sur la liste.

– 20 ans, 81 au total, Maroc

– Évalué à 22 M €, AUCUNE clause de libération // 54 K € par semaine

Il pourrait être difficile de le faire jouer avec Real dans le mix, mais je ne suis partisan d’aucun des joueurs de cette liste. Hakimi est également capable de jouer à l’arrière gauche et droit. Il est plus jeune, tout aussi pacy et possède également de très bonnes compétences de tir.

Off the Wall – Just Ride it Out

Réfléchissons un peu à cela. Benjamin Pavard commence actuellement à l’arrière droit. Ce n’est pas la pire option au monde. Dans le pire des cas, où il descend, nous plaçons Kimmich sur RB et ensuite nous avons beaucoup d’options pour le remplacer chez CDM (Cuisance, Thiago, Goretzka, Tolisso, etc.) J’adorerais avoir un plus stable option là-bas, mais il y a beaucoup de bons joueurs à notre disposition maintenant, et je ne sais pas si nous en avons nécessairement besoin.

Donc, mes collègues managers, nous avons beaucoup de décisions à prendre:

Sondage

Étant donné les dépenses importantes de nos rivaux, achetons-nous plus de joueurs attaquants?























12%

Oui, allons chercher des attaquants

(11 votes)













63%

Oui, prenons quelques ailiers

(57 voix)













8%

Oui, prenons quelques milieux offensifs

(8 voix)













15%

Non, ça devrait aller

(14 votes)















90 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Acceptons-nous l’offre du PSG de 114 millions d’euros pour Lewandowski























34%

Oui, nous ne recevrons peut-être plus jamais une offre similaire pour lui

(31 voix)













65%

Non, tu es fou?

(58 voix)















89 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quelle CB achetons-nous?























8%

Ibrahima Konate – RB Leipzig

(7 votes)













75%

Dayot Upamecano – RB Leipzig

(63 voix)













15%

Milan Škriniar – Inter Milan

(13 voix)















83 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Quel RB achetons-nous?























29%

Lukas Klostermann – RB Leipzig

(25 votes)













38%

Achraf Hakimi – BVB (via Real)

(33 voix)













32%

Stand pat, n’achetez personne

(28 voix)















86 votes au total



Votez maintenant

Les bureaux de vote ferment à minuit, heure avancée du Pacifique. Vous avez un peu moins de 11 heures pour voter. Faites entendre vos voix!

Et suivez-nous sur Twitch pour vous assurer de pouvoir regarder les dernières actions virtuelles du Bayern Munich!