Bavarian FIFA Works – Où nous en sommes à la pause d’hiver

Nous avons officiellement atteint la moitié de notre simulation virtuelle du Bayern Munich et l’équipe se porte très bien, comme le montrent les résultats publiés. Cependant, comme il est difficile de garder une trace de tout cela, j’ai décidé d’utiliser cet article comme point de rattrapage pour faire savoir à tout le monde où nous en sommes en termes de tableaux, adversaires Pokal et UCL, buteurs et plus encore. Je vais également décerner des prix de mi-saison pour des choses comme Biggest Surprise, MVP et Biggest Disappointment (relativement).

Bundesliga virtuelle 2019-2020

Table

Jake Fenner / Google Sheets

Contrairement à la saison actuelle de Bundesliga, il existe un écart de talents important entre les six meilleures équipes et le reste du classement. Il ne faut cependant pas s’étonner que les équipes soient aussi dispersées, et les équipes actuelles occupant les six premiers sont les suspects habituels au Bayern, Dortmund, BMG, Leverkusen, Wolfsburg et Francfort.

Tableau des buteurs

Tableau des aides

Joueur le plus utile: Robert Lewandowski (Bayern)

C’était en fait une question plus difficile pour moi. En termes de joueur précieux pour la performance d’une équipe, je dirais que si Robert Lewandowski n’existait pas, le titre reviendrait à l’attaquant de Fortuna Düsseldorf Rouwen Hennings. Hennings occupe le 10e rang du classement avec 6 buts et a été l’endroit le plus brillant de ce qui a été une saison typique pour Fortuna. Il est le meilleur buteur des équipes dans la moitié inférieure du tableau et serait un produit de transfert populaire s’il n’avait pas 32 ans.

Photo de Richard Calver / SOPA Images / LightRocket via .

Mais revenons à la question en cause ici, car personne n’a marqué plus que Robert Lewandowski dans cette ligue. Non seulement cela, mais il est aussi le meilleur entraîneur de la ligue. Ses 16 buts sont cinq de mieux que la 2e place occupée par son coéquipier Thomas Muller.

Ce qui est encore plus étonnant, c’est l’écart en termes de passes décisives. Les spots 1 et 2 vont également à Lewandowski et Muller. Muller est 2e avec 5 passes décisives. Lewandowski est 1er avec 17 passes décisives.

Photo de Martin Rose / Bongarts / .







Plus grande déception (relative): Yussuf Poulsen (RB Leipzig)

Honnêtement, je mettrais tout le RB Leipzig ici parce que ça a été un tronçon difficile pour la seule équipe est-allemande de cette ligue. Après un mercato d’été où ils ont vu cinq partants quitter l’équipe, dont trois défenseurs, ils n’ont trouvé de remplaçants capables pour aucun d’entre eux. En conséquence, les RBL sont assis à la 10e place et pourraient avoir un potentiel de chute supplémentaire.

Entrez Yussuf Poulsen. En regardant cette liste, la seule personne que vous vous attendez à marquer le plus est l’attaquant danois. Mais, ses maigres 2 buts et 3 passes décisives en 17 matchs n’ont pas fait tomber les obstacles dont l’équipe a désespérément besoin en ce moment. Le meilleur buteur Marcel Sabitzer a réussi 5 buts en trois matchs de moins, enfonçant davantage le clou dans le cercueil.

Photo de Peter Lous / Soccrates / .







Plus grande surprise à ce jour: FC Schalke 04 (15e)

La surprise pour moi est que cette équipe Schalke n’a pas eu beaucoup de changements cosmétiques dans la gamme. Pour la plupart, ce sont les mêmes joueurs et la même formation dans une équipe qui occupe actuellement le 6e rang en Bundesliga et a été difficile pour une première place toute l’année.

Tout cela se résume au manque de score de cette équipe. Virtual Schalke n’a marqué que 12 buts en 17 matchs. Benito Raman est le meilleur buteur actuel avec seulement 4 buts à son actif jusqu’à présent. Le meilleur buteur de la vie réelle Suat Serdar n’a pas encore marqué en 10 apparitions. D’autres contributeurs majeurs dans la vie réelle comme Weston McKennie, Ozan Kabak et Jonjoe Kenny n’ont pas non plus marqué dans cette simulation. Ajoutez au fait que l’équipe n’a réussi que trois draps propres toute la saison et que la campagne a été désastreuse pour Schalke.

DFB-Pokal virtuel

Pour les tableaux ci-dessous, le rouge indique que l’équipe a été éliminée de la compétition

Meilleurs buteurs

Top Assisters

Joueur le plus utile: Florian Niederlechner

Ils ont joué deux matchs. Ils en ont gagné un et en ont perdu un. Ce premier match était contre Darmstadt et s’est terminé 5-1. Les cinq buts sont venus de Florian Niederlechner. Cette performance l’a propulsé au sommet de la table de score de Pokal où il se trouve actuellement, malgré le fait que Leipzig les ait éliminés au troisième tour.

Plus grande déception: manque de côtés de division inférieurs

Dans une édition précédente de Bavarian FIFA Works, je me suis énervé à quel point il était décevant de voir que le manque d’équipes des divisions inférieures du football allemand se débrouillait bien au DFB Pokal.

Permettez-moi de répéter certains de mes deux plus beaux points:

Pour le contexte, sur toutes les équipes de la Bundesliga qui ont participé, seules deux ont perdu contre des adversaires inférieurs. Le seul bouleversement majeur a été la 5e place de Hertha contre Hanovre 96.

En conséquence, seuls Hannover 96 et Hamburger SV sont passés au troisième tour. Comparez cela à la vie réelle, qui a vu CINQ équipes de divisions inférieures passer à la huitième de finale.

Photo de Martin Rose / .







Plus grande surprise: Hambourg SV

Donc, je suppose que la plus grande surprise est que n’importe quelle équipe de division inférieure est arrivée si loin. Étant de la 2. Liga, ils ont dû passer par tout le gant du DFB Pokal, en commençant au premier tour.

Ils ont parcouru la distance lors de leur premier match après avoir fait match nul 1-1 contre le SV Sandhausen. Der Dino a finalement gagné 5-4 aux tirs au but.

Le deuxième tour a été plus décisif, Hambourg marquant souvent et verrouillant sa moitié de terrain pour gérer l’Union Berlin 2-0.

Une autre équipe de Bundesliga plus facile à Fortuna Düsseldorf les attendait. C’était un match plus serré, mais un score final de 2-1 a vu Hambourg comme la seule équipe de la 2. Liga à se qualifier pour les quarts de finale du DFB-Pokal de cette année.

Matchs à venir: quarts de finale

RB Leipzig c. Borussia Mönchengladbach

Bayer Leverkusen c. Hambourg SV

Borussia Dortmund c. 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt c. Bayern Munich

UEFA Champions League virtuelle



* Lire Atalanta en 3-1-2

Tableau des buteurs

Tableau des aides

Joueur le plus utile: le Liverpool Front Three

Je m’en fiche si c’est de la triche, voici mon article. Les trois premiers des champions européens en titre ont dominé toute leur campagne. Roberto Firmino et Sadio Mané ont ouvert la voie avec 6 buts par pièce. Mohamed Salah n’est pas loin derrière avec 5 buts.

Ils ont également eu un impact dans la colonne des passes décisives avec Mané en attrapant trois et Salah en a deux. Firmino est toujours à la recherche de son premier.

Photo de Jan Kruger / .

Les trois joueurs qui agissent souvent comme une unité ont cumulé 17 buts et 5 passes décisives tout au long de la phase de groupes. Un nombre stupéfiant, comme nous n’en avons pas vu depuis l’époque du M-S-N à Barcelone. En parlant de ça …

Photo de Tim Clayton / Corbis via .







Plus grande déception (relative): Lionel Messi (Barcelone)

The Little Flea, le plus grand joueur de tous les temps (pour certains, dont moi), a été absent pendant toute cette compétition. J’ai été choqué de constater qu’il n’était pas dans la liste des meilleurs buteurs, mais j’ai été plus choqué de constater qu’il a marqué aucun but toute compétition. Les seules contributions qu’il a apportées sont deux passes décisives

C’est incroyable que le Barça ait même gagné son groupe avec Messi qui a moins bien performé. Heureusement pour lui, Ousmane Dembele se produit à un niveau anormalement élevé. Si Barcelone s’attend à faire un run même en demi-finale, Messi doit intensifier.

La plus grande surprise à ce jour: la domination au sommet

Dans la vraie vie, une seule équipe a pu traverser toute la phase de groupes de la Ligue des Champions invaincue (oh hé, c’était nous).

Cependant, dans le monde virtuel, ce n’était pas du tout le cas. Le Bayern a pu répéter l’exploit, mais ils ont été rejoints par Liverpool, Manchester City et le FC Barcelone.

Toutes ces équipes ont du sens, y compris Barcelone malgré leur manque de meilleur buteur en raison du fait que tout leur score a été réparti entre huit joueurs dans cette compétition. Néanmoins, c’est toujours un exploit remarquable que quatre équipes restent invaincues

Matchs pour le prochain tour: huitièmes de finale

Napoli contre Paris Saint-Germain

Inter Milan contre Atletico Madrid

Chelsea vs.Olympique Lyonnais

Tottenham Hotspur contre Valence

Real Madrid contre Bayern Munich (Ce doit toujours être le Real Madrid, n’est-ce pas?)

Piemonte Calcio (Juventus) contre Liverpool

SL Benfica contre Manchester City

Atalanta vs. FC Barcelona

Classement Bayern Munich

Alors, où cela laisse-t-il l’équipe dans son ensemble dans toutes les compétitions?

Tout d’abord, regardons les leaders au total des points (buts + passes décisives)

Pas étonnant que Lewandowski mène celui-ci, ni que Müller et Werner arrivent 2e et 3e. Mais nous voyons des résultats intéressants à partir de ce point. 3-5 va Coutinho, Goretzka, Sane.

Pour une ventilation plus détaillée, trions ce même tableau par objectifs

Encore une fois, Lewy, Muller, Werner allant 1-2-3 n’est pas une surprise. La 4e place revient à Coutinho qui a apporté de belles performances à l’UCL et à Pokal. La 5e place revient à Sane et Jann-Fiete Arp sort de nulle part en 6e place.

Enfin, regardons les aides totales.

Encore une fois, les trois premiers obtiennent beaucoup de crédit et restent les seuls joueurs à éclipser les buts et les passes à deux chiffres. Mais près de leur queue en 4e est Leon Goretzka avec 8. Lié en 5e est Coutinho et, encore une fois, Arp.

Heure du sondage!

Nous sommes officiellement au mois de janvier maintenant, et en tant que tel, nous avons la chance d’obtenir des renforts … c’est si nous en avons besoin.

Première chose à noter, je pense que nous sommes assez bien placés dans trois domaines: l’attaque, les ailes et la défense.

La rotation entre Lewandowski, Müller et Werner a compté pour 89 points dans toutes les compétitions. Avec Arp très bien aussi, je pense que nous sommes tous bien placés. Si quoi que ce soit, j’ai toujours l’intention de prêter Arp pour lui donner le plus de temps de jeu possible.

Les ailes ne sont pas une nécessité parce que Gnabry et Coman sont venus me plaindre d’un manque de temps de jeu, Sane est phénoménal et Werner tourne parfois sur les ailes. Ajoutez également Alphonso Davies, et je pense que nous pouvons convenir que les ailes sont en place.

Enfin, parlons de notre défense qui a gardé 8 draps propres en Bundesliga cette saison. Notre rotation centrale est en parfaite harmonie en ce moment, avec au moins un de Lucas Hernandez et Niklas Süle jouant chaque match. Chaque fois que les deux principaux CB ont besoin de repos, nous avons des remplaçants capables à Dayot Upamecano et Benjamin Pavard pour les remplacer. L’arrière gauche est merveilleusement rempli par le tandem d’Alphonso Davies et David Alaba. Le seul point lumineux est Right Back, et Joshua Kimmich a parfois fait un très mauvais travail en couvrant sa position. Je voudrais souligner cela comme un lieu de préoccupation majeure, sinon pour deux choses: 1) il n’y a personne là-bas, j’irais en ce moment 2) Nous avons maintenant le règne libre d’utiliser Alvaro Odriozola.

Donc, le seul endroit que nous aurions logiquement besoin de combler est le milieu de terrain défensif central, qui même alors, est plus une position de manque que de besoin. Thiago Alcantara et Leon Goretzka ont été phénoménaux dans leur distribution et leur contrôle du rythme de jeu. Le seul problème est que nous comptons trop sur eux. Le rappel de Mickaël Cuisance prêté a fait des merveilles, mais il y a en moi un sentiment qui dit que nous pouvons sortir et demander à quelqu’un d’autre de sauter dans cette rotation pour vraiment nous permettre de les reposer tous les deux si nécessaire.

Depuis le 2 janvier, nous n’avons vendu personne et nous avons un budget de transfert d’environ 14 millions d’euros, donc il n’y a personne de gigantesque que nous puissions nous permettre.

Là encore, c’est à vous de décider. Le scrutin ferme à 7 h 00 HE.

Sondage

Allons-nous chercher un milieu de terrain central de secours?























33%

Oui, aidons Thiagoretzka

(14 votes)













66%

Non, la suffisance suffit

(28 voix)















42 votes au total



Votez maintenant

J’espère que vous avez apprécié le méga article! Nous sommes de retour demain avec quelques simulations supplémentaires, alors rejoignez-nous à 11h30 HE.