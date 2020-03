Bavarian FIFA Works – Récapitulation du double titre de jeudi dernier

Je connais beaucoup de fans du Bayern Munich qui lisent ces articles de blog comme voir comment chaque jeu s’est déroulé, même si vous ne pouviez pas voir le jeu par vous-même. C’est pourquoi je décide de couper chacun des jeux et de les publier ici!

Jeudi dernier, j’ai disputé DEUX matchs contre 1. FC Köln et SC Paderborn 07, car, en toute honnêteté, ils se sentaient tous comme des demi-matchs de toute façon.

BuLi MD 5 – Bayern Munich contre 1. FC Köln

Débutants du Bayern (4-2-3-1)

Lewandowski

Sané – Werner – Gnabry

Thiago – Goretzka

Davies – Hernandez – Upamecano – Kimmich

Neuer

J’ai dû donner une pause à Thomas, parce que ça doit vraiment lui faire mal au dos pendant qu’il porte cette équipe depuis si longtemps

Démarreurs du FC Köln (4-2-3-1)

Dabbur

Kainz – Drexler – Ibarra

Shkiri – Verstraete

Hector – Ramis – Czichos – Ehizibue

klaxon

BUT 5 ‘de Timo Werner (FCB 1: 0 KOE)

Après quelques minutes de jeu, nous nous sommes déjà introduits par effraction. Une passe de Sané trouve Lewandowski au centre. Il encoche une passe pour un Timo Werner pressé qui utilise un jeu de jambes sophistiqué pour contourner un défenseur et recourbe le tir dans le coin gauche pour ouvrir le score.

28 ‘BUT de Timo Werner (FCB 2: 0 KOE)

Je pourrais simplement copier et coller le dernier objectif ici. Lewy reçoit une passe, Werner court dans la surface, utilise son pied gauche pour le rentrer dans le coin gauche.

56 ‘BUT de Timo Werner (FCB 3: 0 KOE)

Le premier tour du chapeau de cette simulation du Bayern vient de Timo, ce qui est bon pour lui. Mais, ses trois buts étaient les mêmes. Encore une autre passe de Lewy à Werner qui avait un espace ouvert et l’a tiré, mais cette fois le ballon est allé du côté droit.

56 ‘SUBSTITUTION: Thomas Müller pour Serge Gnabry (FCB 3: 0 KOE)

Nous ne pouvions pas laisser Timo aller là-bas et pousser sa performance face à Thomas, ainsi vient le vrai MVP de cette équipe. Werner pousse à RW.

SUBSTITUTION 65 ‘: Benjamin Pavard pour Alphonso Davies (FCB 3: 0 KOE)

Autant Phonzie a fait un excellent travail ce match, il était tout simplement trop fatigué. Non pas que Köln se soit battu, mais nous ne prenions aucune chance. Hernandez se déplace vers les emplacements LB et Pavard dans la position centrale.

87 ‘BUT de Thomas Müller (FCB 4: 0 KOE)

Lewandowski perd possession du ballon en haut de la surface, le Ramdeuter se jette dessus et tire le ballon juste à temps pour l’envoyer à droite de Timo Horn. Lors de l’examen de ce but, il a été plus difficile qu’il n’y paraissait alors que le défenseur de Cologne coincait son corps entre Thomas et le but, donc Müller a dû frapper le ballon avec sa jambe enroulée autour de l’autre homme. Quelle légende.

Et cela a mis fin au jeu!

Récompenses de match

Swap de Jersey: Personne

Il allait être le défenseur Rafael Czichios, car il a affiché la meilleure note de match de 8,2 grâce à de bons chiffres de passes et de tacles. Mais, à la fin de la journée, puis-je vraiment échanger des maillots avec le meilleur joueur sur une ligne de fond qui a encore alloué quatre buts? Je ne pense pas, alors je ne le ferai pas.

Astuce du cap: Manuel Neuer



C’est la deuxième feuille blanche de l’année pour Manu The Wall. Mais il n’a pas eu à faire grand-chose car il a réalisé 3 arrêts sur 2 tirs cadrés. Comment est né ce nombre? Nous n’avons aucune idée (il a probablement fui sa ligne pour récupérer un dribble errant) mais si quelqu’un pouvait conjurer une sauvegarde à l’abri des regards, ce serait lui.

Coup de golf: Thomas Müller

Encore une autre apparition dans ces prix pour notre joueur le plus en forme. Il a si peu joué et n’a accompli que 60% de ses dribbles, mais il a réussi à 100% (3/3) et son objectif à la fin témoigne de sa persévérance et de son dévouement envers cette équipe et le jeu.

Ovation debout: Robert Lewandowski



Comme c’est fou que Lewy, le meilleur attaquant du monde, quitte ce match avec 0 tirs pris mais 3 passes décisives. Pour une raison quelconque, il agit plus comme un n ° 10 que les joueurs réels que nous avons dans ce rôle. Quoi qu’il en soit, Lewy mène désormais la Bundesliga en passes décisives et n’est pas loin derrière en termes de buts.

Monsieur du match: Timo Werner

Je vais le lui donner, il avait un jeu incroyable. 3 buts sur 4 tirs. 15/16 passes. 17/19 sur le dribble. Ce sont des chiffres presque parfaits auxquels nous ne nous attendions pas de la part de Timo et il a prouvé qu’il était là pour relever le défi de commencer les matchs. C’est une question de savoir qui glissera suffisamment pour le mettre dedans.

BuLi MD6: Bayern Munich @ SC Paderborn 07

SC Paderborn 07 (4-4-2 / ​​4-2-2-2)

Monschein – Michel

Sabiri – Wassey – Kapić – Dörfler

Collins – Schonlau – Bottinelli – Jans

Zingerle

Bayern Munich (4-2-3-1)

Lewandowski

Sané – Müller – Werner

Thiago – Goretzka

Alaba – Pavard – Upamecano – Kimmich

Neuer

BUT 20 ‘de Massih Wassey (SCP 1: 0 FCB)

Eh bien, c’était inacceptable. Une grande échappée de Paderborn a conduit à une chance de 5 sur 4 dans la boîte sans aucun renfort venant aider la ligne arrière. Le centre de Dörfler était parfaitement placé et a permis à Wassey de frapper une volée que Manuel Neuer n’avait aucune chance de sauver. Descendre tôt n’est pas ce que nous voulions ici.

25 ‘HIT POST de Timo Werner (SCP 1: 0 FCB)

Juste au moment où Chuck pensait qu’il avait tout l’élan du monde, Timo, avec une chance évidente, frappe encore un autre montant quand nous en avions le plus besoin.

BUT 31 ‘de Thomas Müller (SCP 1: 1 FCB)

Timo, il est temps de rencontrer le professeur Müller, car le cours est en cours. Lewandowski fait une belle course de haut en bas du Paderborn et court jusqu’au fond de la boîte, il le coupe avant de le passer à Thomas qui l’a fait une fois dans le filet.

45 + 1 ’BUT de Robert Lewandowski (SCP 1: 2 FCB)

Les rôles se sont inversés! Cette fois, Müller distribue à Lewandowski dans l’espace qui le place dans le côté gauche du filet. Un grand tueur d’élan pour les Bavarois.

Substitutions à la mi-temps: Kingsley Coman pour Thomas Müller / Niklas Süle pour Dayot Upamecano

Pour un joueur avec une telle endurance que Müller, cela me déconcerte qu’il puisse se fatiguer si facilement. Nous amenons Werner au centre n ° 10 et Coman prend la relève à l’aile droite.

Pendant ce temps, nous avons eu un gros problème sur notre côté droit défensif, Kimmich et Upamecano n’ayant pas pu affirmer leur domination. Alors, Süle entre.

49 ‘BUT de Timo Werner (SCP 1: 3 FCB)

Cette connexion Lewy-Werner fait des merveilles. Juste un autre but de copier-coller avec Lewy distribuant à un Werner pressé qui l’enterre du côté droit.

BUT 75 ‘de Robert Lewandowski (SCP 1: 4 FCB)

Celui-ci était tout simplement magnifique. Il se fraye un chemin devant deux défenseurs et le tire dans le coin supérieur droit du haut de la surface. Une belle performance pour la première attelle de Lewy cette année.

SUBSTITUTION 75 ‘: Alphonso Davies pour Thiago Alcantara

Thiago était épuisé avec encore 15 minutes à jouer. Même avec le jeu en main, j’aurais fait venir Mickaël Cuisance s’il n’avait pas été prêté. Néanmoins, Alaba passe au milieu de terrain et Davies prend le relais chez LB.

89 ‘BUT de Robert Lewandowski (SCP 1: 5 FCB)

LEWANDOWSKI HAT TRICK! Il a réussi à s’échapper de la circulation, a tourné un coin et a effectué un tir bas et tournant lentement que n’importe qui aurait pu sauver. D’une manière ou d’une autre, il est passé sous le gardien de plongée et le 5ème but BuLi de Lewy est dans les livres.

Et c’était tout!

Récompenses de match

Échange de maillots: Massih Wassey

Le seul buteur de Paderborn avait un jour. En plus du but, il est allé 11/12 en passant, 2/2 en dribble et 10/10 en passant. Il était également le seul homme retranché pour des raisons que je ne peux pas expliquer.

Astuce du cap: Leon Goretzka



L’appariement en ligne arrière de Goretzka et Thiago a été discrètement dominant toute la saison, mis en évidence par leur capacité de passe aiguë. Thiago dans ce match a été parfait dans sa passe, complétant les 19 tentatives. Mais Goretzka, en plus d’une note de passeur de 15/16, était de 14/16 en dribbles et a obtenu une passe décisive. Autant que Kimmich offre dans ce rôle, ces deux-là ont été brillants.

Coup de golf: Thomas Müller

Il y a vraiment deux types de jeux que Thomas Müller peut avoir et les deux étaient présentés ce soir. Son dribble était un mauvais 69% (agréable) avec 70% également. En tant que milieu de terrain, il ne commencerait probablement pas pour moi. Mais, en tant qu’attaquant, il est allé 3/3 en termes de tirs cadrés, ajoutant un but et une passe décisive. Ces prochains matchs seront intéressants à regarder, car le manque de capacité de Müller à dribbler contraste avec ses prouesses de marquer.

Ovation debout: Timo Werner

Timo a pris feu ces deux derniers matchs. Il est sorti en complétant ses 17 dribbles et en obtenant une note de 85% pour les passants. Il a également obtenu un but d’embrayage et une passe décisive dans le match. Ses 1/3 coups sur le ratio de cibles n’étaient pas les meilleurs, mais je vais lui donner une passe.

Maître du match: Robert Lewandowski

Le premier tour du chapeau de la saison de l’attaquant polonais est survenu alors qu’il a également distribué deux autres buts. Sa précision de passage de 90% n’était pas non plus à redire. Une performance inspirante de sa part et sa position n’a jamais vraiment été mise en doute.

Avant de conclure, voici un aperçu de la situation à la fin du mois de septembre!

Table ligue

Dortmund – 16 points +14 GD

Bayern – 15 points +15 GD

Hertha Berlin – 15 points +7 GD

Leverkusen – 13 points +12 GD

VfL Wolfsburg – 13 points +9 GD

Eintracht Francfort – 13 points +5 GD

Meilleur buteur

Kai Havertz (BAY) – 6 buts en 6 matchs

Robert Lewandowski (FCB) – 5 buts en 6

Thomas Müller (FCB) – 5 buts en 6

Paco Alcácer (BVB) – 5 buts en 6

Filip Kostić (SGE) – 4 buts en 6

Timo Werner (FCB) – 4 buts en 6

Bas Dost (SGE) – 3 buts en 6

Thorgan Hazard (BVB) – 3 buts en 6

Niklas Füllkrug (SVW) – 3 buts en 6

Nils Petersen (SCF) – 2 buts en 6

Aider les dirigeants

Robert Lewandowski (FCB) – 8 passes décisives en 6 matchs

Marco Reus (BVB) – 4 passes décisives en 6

Thomas Müller (FCB) – 4 passes décisives en 6

Nuri Śahin (SVW) – 3 passes décisives en 6

Kevin Volland (BAY) – 3 passes décisives en 6

Et c’est tout! Je sais que ce fut un long bilan, mais demain, nous serons de retour avec un match de Ligue des Champions contre la formation roumaine Astra Giurgiu.

Notre flux commence à 13 h 00 HE sur Twitch. À plus tard!