Bavarian FIFA Works – Une semaine de congé nécessaire

Je sais que je ne suis pas le seul à être impatient de voir le retour potentiel du Bayern Munich et de la Bundesliga en mai prochain, et pour ceux d’entre vous qui se demandent si nous continuerons cette série lorsque la ligue reprendra, la réponse est: peut-être.

Beaucoup de pièces en mouvement continuent de tomber autour de tout cela, alors assurez-vous de supporter avec nous!

Comme avec la semaine dernière par exemple. Une énorme tempête de vent sur la côte est américaine a coupé l’alimentation de ma maison pendant un jour et demi et a essentiellement déraillé mon calendrier de streaming et de téléchargement.

Mais, nous sommes de retour avec ceci ET QUELQUES MISES À JOUR MAJEURES à la fin du récapitulatif du match et des récompenses:

BuLi MD 12 – Bayern Munich @ Fortuna Düsseldorf 95

Donc, nous sortons d’une pause internationale si nécessaire pour jouer nos trois derniers matchs du mois de novembre.

Nous commençons par un voyage en Rhénanie du Nord-Westphalie:

Fortuna Düsseldorf (4-2-3-1)

Hennings

Thommy – Stöger – Skrzybski

Bodzek – López

García – Ayhan – Bormuth – Zimmerman

Rensing

L’Américain Zach Steffen monte sur le banc avec l’attaquant polonais Kownacki

Bayern Munich (4-2-3-1)

Lewandowski

Coutinho – Arp – Perísič

Thiago – Goretzka

Davies – Hernandez – Pavard – Kimmich

Neuer

Pourquoi tant de substituts? Lisez jusqu’à la fin de l’article.

BUT 11 ‘de Robert Lewandowski (F95 0-1 FCB)

Une passe de Thiago trouve Arp en haut de la surface. Sa balle à travers Lewy était plutôt douce et a été presque volée par un défenseur de Fortuna. Mais, Lewy a d’une manière ou d’une autre réussi à décaler le défenseur du ballon et à glisser un joli petit coup pour donner au Bayern la tête.

BUT 17 ‘de Robert Lewandowski (F95 0-2 FCB)

C’était juste flashy du début à la fin. Arp est capable de soutenir le talon d’une balle traversante à Coutinho sur les ailes. Couts le traverse au centre où Lewy est capable de prendre un tir non marqué sur la volée pour doubler sa chance.

32 ‘HAT TRICK GOAL de Robert Lewandowski (F95 0-3 FCB)

On ne peut pas nier l’homme. Une passe douce de Coutinho le long du haut de la boîte trouve Lewy qui fait un virage et la belette dans le côté droit pour son chapeau.

Remplacement à la mi-temps – Serge Gnabry pour Robert Lewandowski

C’est un changement plus compliqué que sur le papier. Arp passe à l’attaquant principal, Perísič passe à l’aile gauche, Coutinho passe au rôle n ° 10 et Gnabry prend sa place habituelle à droite.

70 ‘Deux ratés majeurs et une substitution Fortuna (F95 0-3 FCB)

Pour commencer, ces ratés étaient fous. Gnabry a pris le ballon du côté droit et l’a croisé dans la surface. Arp a pris la volée et a tiré le ballon sur son corps. Il a dévié du poteau gauche mais a chuté devant un Thiago pressé. Thiago a tiré de gauche à droite mais pourtant encore il a dévié du poteau. Arp était là pour le nettoyer mais il a été jugé hors-jeu.

Après tout cela, Fortuna a amené Ljubomir Fejsa pour Adam Bodzek, ce qui signifie que Fejsa pourrait revenir plus tard.

BUT 78 ‘de Philippe Coutinho (F95 0-4 FCB)

Une belle passe de Coutinho le mit à 45 mètres du filet. D’une manière ou d’une autre, il a pu sprinter et dribbler son chemin dans la boîte. Couts a ensuite coupé et recourbé un tir avec son pied gauche.

BUT 83 ‘de Jann-Fiete Arp (F95 0-5 FCB)

Un magnifique jeu de l’aile gauche entre le remplaçant David Alaba et Ivan Perísič place l’équipe en excellente position autour de la surface. Alaba le passe à Arp qui est capable de repousser les défenseurs et d’enterrer un tir du côté droit.

90 + 2 ’BUT de Ljubomir Fejsa (F95 1-5 FCB)

Eh bien, quelle perte de temps de perdre des tactiques. Lucas Hernandez n’est pas en mesure d’obtenir une passe pour Pavard à temps avant que Fejsa ne le vole et ne frappe trop facilement un Neuer impuissant. Luca aura du temps au banc lors du prochain match.

Récompenses de match

Échange de maillots: Ljubomir Fejsa

2/2 passes, 1/2 dribbles, 1/1 SOG, 1 but

Ce n’était qu’un objectif chanceux qui venait d’une équipe qui souffrait le long de la ligne de fond. S’il n’y avait pas eu l’objectif de Fejsa, je ne sais pas qui aurait obtenu ce prix.

Astuce du cap: Alphonso Davies

22/22 passes, 14/14 dribbles

Le jeune Canadien a fait un excellent travail en effectuant des courses de récupération et en possédant le côté gauche du terrain. Mais, plus important encore, sa passe parfaite et son dribble ont commencé à accumuler des objectifs cruciaux et c’est cet effort qui le fait atterrir ici.

Golf Clap: Jann-Fiete Arp

11/11 passes, 10/11 dribbles, 2/3 SOG, 1 but, 2 passes décisives

Le joueur de 19 ans marque un autre but en Bundesliga tout en contribuant à deux buts de Lewandowski. De grands nombres de passes et de dribbles viennent s’ajouter à ses performances exceptionnelles sur le terrain aujourd’hui.

Ovation debout: Philippe Coutinho

12/17 passes, 19/20 dribbles, 2/3 passage à niveau, 2/2 SOG, 1 but, 2 passes décisives

Le petit magicien du Brésil a eu quelques tours dans sa manche aujourd’hui. Bien que son passage n’ait pas été formidable, son taux de dribble 19/20 était exceptionnel. Ajoutez sa passe décisive à Lewy, sa passe de passe à Lewy et un but qu’il s’est emparé, et c’est une journée impressionnante.

Maître du match: Robert Lewandowski

6/7 passes, 7/8 dribbles, 3/3 SOG 3 buts

Il met un autre tour du chapeau. Fait et dépoussiéré. Il arrive en tête de la liste de notation BuLi.

Donc, deux choses à mentionner avant de conclure.

Offres de l’équipe nationale

Si vous vous rappelez il y a quelques épisodes, j’ai refusé une offre pour être le manager de l’équipe nationale d’Irlande du Nord. Dans un sens étrange, je pensais que j’étais trop bon entraîneur pour accepter une telle offre d’une équipe qui s’attendait à ce que je me qualifie pour la Coupe du monde. J’attendais des offres d’équipes comme le Venezuela, le Pérou et les États-Unis, avec qui j’étais lié plus tôt.

Mais aujourd’hui, nous avons reçu une offre d’une plus grande équipe:

Je suis maintenant officiellement le manager de Gli Azzurri et étrangement, je devais jouer les deux matchs de International Break, dont un match contre l’Islande le lendemain de ma signature. Mais nous avons géré l’Islande et notre prochain adversaire, le Pays de Galles, avec facilité; gagnant 4-0 les deux fois.

Doubleheaders pour le reste de la semaine

Voici pourquoi:

Neuf matchs du Bayern Munich en quatre semaines. Aie. Ça va être difficile.

Mais je vais faire deux matchs par jour du mardi au vendredi pour rattraper le temps perdu la semaine dernière.

Alors, connectez-vous demain à partir de 11h30 HE sur Twitch pour attraper toute l’action!