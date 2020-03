Bavarian FIFA Works: vos suggestions et votre première décision de transfert!

Je devrais commencer par dire une chose que j’ai oubliée dans mon dernier post. Étant donné que le Bayern Munich n’a reçu Alvaro Odriozola qu’en janvier 2020, je ne l’utiliserai pas jusque-là dans l’équipe.

Cela étant dit, il est temps de répondre à vos commentaires!

Bien…

Je ne sais rien du fonctionnement de la FIFA, mais tu m’as eu dans les cheveux. Maintenant, banc Coutinho et je suis à bord du train #FightWithFenner

Merci Chuck, je savais que tu aimerais les cheveux.

Mais, il soulève un bon point. Philippe Coutinho, qui dans la vraie vie a eu du mal avec le Bayern, commence dans cette formation. Dans mon utilisation avec lui dans FIFA Ultimate Team, Coutinho a été bon plusieurs fois. Son rythme et sa créativité sont extrêmement utiles dans les situations délicates. Cependant, vu que nous simulons ces matchs, je vais le mettre au banc pour commencer en faveur de Thomas Müller.

Eh bien, la première chose que vous devez faire est de concentrer toute votre formation sur Davies pour l’amener à la cote de 99 qu’il mérite

Je suis en fait vraiment fou que la FIFA n’ait pas mis à jour la carte FUT de Phonzie pour lui donner une note supérieure à 72, ce qui est douloureux et ennuyeux. Il n’a même pas participé à une équipe de la semaine de la FIFA cette saison, ce qui ne fait que vous montrer où EA Canada valorise l’une des meilleures ressources naturelles de son propre pays.

Mais je ne fais absolument rien d’autre que d’utiliser Phonzie en mode entraînement pour le porter à au moins 80 cette saison. Je ferai de même avec Jann-Fiete Arp, mais on verra où il finira.

Passez au 4-2-3-1, déplacez Mueller au CAM et Thiago et Kimmich au double pivot.

Coman et Gnabry sur les ailes… Loan Cuisance et Arp… Concentrez-vous sur Davies pour une croissance rapide. Dans l’ensemble, les arrières n’ont pas vraiment d’importance dans les deux cas.

Wow … c’est beaucoup de suggestions alors laissez-moi les aborder une par une

Oui, nous passons au 4-2-3-1 préféré par Hansi. Le système a par défaut une formation 4-3-3 Holding, ce que Kovac a préféré, mais je ne l’aurai pas.

Toutes vos suggestions de programmation sont exactement ce que je prévois de faire

Je prêterai également Cuisance, Arp et Ron-Thorben Hoffman. Le système fonctionne très bien avec les acteurs du crédit.

Idk combien d’argent vous avez pour commencer

Mais vous devriez probablement acheter immédiatement Mbappe…. Le reste de l’équipe ira bien.

………

Sérieusement, je l’ai fait dans mon autre mode de carrière de manager personnel, qui s’est transformé en une équipe monstre de galacticos. Mbappe a remporté le Ballon d’Or à cinq reprises et a obtenu une note globale de 99. Après un an de Lewandowski, je vais probablement le vendre puis acheter Mbappe … mais ça dépend de vous.

Je suis sûr que c’est FIFA, vous vendez Mueller et achetez Dybala

Cela se produit littéralement dans chaque version du jeu où je joue en tant que manager d’une autre équipe. Pourquoi le système pense-t-il que Thomas quittera jamais le Bayern?

Mais en regardant vos commentaires, beaucoup d’entre vous semblent dire que vous voulez que je fasse deux choses sur ce marché des transferts:

Vendez Muller. Lequel, pourquoi? Je veux dire, je sais que certains d’entre vous sont des trolls et ce serait plutôt drôle, mais pourquoi?

Achetez un arrière droit et un arrière central. Ce sont deux excellentes suggestions. J’utiliserai Kimmich comme CDM aux côtés de Tolisso ou Thiago la plupart du temps, donc nous allons avoir besoin d’un RB. Nous pouvons examiner un tas d’options que je prendrai dans les commentaires. (Je suis moi-même dans le camp d’attraper Lukas Klostermann). Les autres suggèrent d’acheter un dos central, ce que je comprends, mais gardez à l’esprit que nous sommes en pleine santé en ce moment. Niklas Süle, Lucas Hernandez, David Alaba, Jerome Boateng, Javi Martinez et Benjamin Pavard se battront tous pour une place.

Alors maintenant, il est temps de vous entendre! Les sondages ferment dans 24 heures, alors laissez dans les commentaires qui vous pensez que nous devrions obtenir!

Sondage

Vendons-nous Thomas Muller?























11%

Oui

(12 votes)













88%

Non

(91 voix)















103 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Achetons-nous un arrière droit?























83%

Oui

(79 votes)













16%

Non

(16 votes)















95 votes au total



Votez maintenant

Sondage

Achetons-nous un dos central? Que faire de nos CB actuels?























4%

Oui, achetez-en un et ne vendez personne

(4 votes)













36%

Oui, achetez-en un et vendez Boateng

(35 votes)













37%

Oui, achetez-en un et vendez Javi

(36 voix)













5%

Oui, achetez-en un et vendez quelqu’un d’autre

(5 votes)













16%

Non, nous sommes tous prêts

(16 votes)















96 votes au total



Votez maintenant