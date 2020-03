Bavarian Football Works fait l’expérience du coronavirus dans le monde

Le coronavirus nous a tous touchés, du moins à cause de la raison pour laquelle nous visitons et apprécions tous Bavarian Football Works: Bayern Munich. La Ligue des champions a été reportée, la Bundesliga a finalement cédé et annulé la dernière journée de match, et le football international s’est arrêté.

Au-delà du monde du sport, cependant, il y a de fortes chances que l’épidémie de coronavirus COVID-19 vous affecte de manière beaucoup plus personnelle que notre fandom partagé. C’est certainement vrai pour les écrivains de BFW. Nous sommes un groupe très diversifié, couvrant le monde de Hong Kong jusqu’à Seattle, Washington. J’ai demandé à l’équipe de partager certaines de leurs expériences jusqu’à présent dans la pandémie. Voici quelques-unes de nos histoires. Partagez le vôtre, si vous le souhaitez, dans les commentaires ci-dessous!

– John

Fergus – Hong Kong

Contrairement aux endroits en Europe et en Amérique du Nord, Covid19 a été toute l’actualité ici à Hong Kong depuis plus de deux mois. Le gouvernement a fait du bon travail pour contenir et arrêter la propagation du virus. Surtout compte tenu de la proximité et des relations de HK avec la Chine.

Photo de Willie Siau / SOPA Images / LightRocket via .

HK compte également des experts mondiaux des maladies infectieuses et une grande partie de la population a déjà fait face à une épidémie menaçante auparavant, le SRAS en 2003. Par conséquent, il existe une bonne mentalité et compréhension en ce qui concerne le traitement de la maladie – par exemple, tout le monde porte des masques, se lave leurs mains, et les contrôles de température sont courants uniquement pour entrer dans les bâtiments, etc. En outre, les voyages en provenance des principaux pays infectés (par exemple la Chine, l’Europe, le Japon) nécessitent une quarantaine de 14 jours à leur arrivée.

Mais toutes les précautions prises ont profondément changé la vie en ville. Par exemple, mon école a été fermée pendant 6 semaines, 95% des sports ont été annulés, les restaurants et les entreprises locales ont du mal et beaucoup de gens travaillent à domicile. Il y a également eu des achats de panique au départ, même si les étagères ont été réapprovisionnées depuis les premières inquiétudes.

Il est important de noter que le gouvernement a rapidement déclaré que les soins de santé concernant le virus seraient gratuits, encourageant ainsi les gens à se faire tester et / ou à ne pas mettre d’autres en danger.

Josh – Barcelone à Chicago ou buste

J’étais à Barcelone en voyage avec de nouveaux amis lorsque la nouvelle de l’interdiction de voyager aux États-Unis a été annoncée. Nous étions principalement des Américains voyageant à travers l’Europe (j’habite en Allemagne pour l’école), alors nous paniquons collectivement.

Nous avons passé les 3-4 heures suivantes au téléphone dans une salle d’attente pour que United change mon vol. Nous n’avons découvert que les Américains étaient exemptés de l’interdiction avant le lendemain. Divers responsables américains en Europe nous ont dit, cependant, qu’il était encore plausible que nous ne serions pas autorisés à entrer même si nous étions citoyens américains. Donc, naturellement, nous avons tous passé le reste de la nuit à réserver des vols immédiats hors d’Europe pour le lendemain.

Un grand magasin fermé à Barcelone, le 14 mars 2020.





Photo de David Ramos / .

Quand je suis arrivé à l’aéroport de Barcelone, la plupart, sinon la totalité des magasins et kiosques avaient abandonné les transactions en espèces pour les cartes de crédit. Le hall d’entrée de l’aéroport des départs était assez mouvementé avec des gens qui se bousculaient pour comprendre les choses. À l’intérieur de la sécurité, cependant, les aéroports étaient assez calmes et je suis retourné à Heidelberg pour faire mes bagages.

Le lendemain matin, je suis allé à Francfort pour attraper mon nouveau vol de retour. C’était une maison de fous. Plusieurs niveaux de sécurité. On m’a posé de nombreuses questions sur mon visa allemand et nous avons eu un enregistrement de sécurité séparé pour notre vol, et après environ 35 minutes de marche, encore un autre point de contrôle de sécurité devant la porte.

Environ 80 à 90% des Américains étaient des Américains qui avaient tous été retirés de leurs programmes d’études à l’étranger et contraints de rentrer chez eux dans toute l’Allemagne. Il y avait de la confusion à la porte car chaque siège du vol était réservé. Les gens devaient vérifier leurs bagages à main car ils ne rentreraient pas dans l’avion, et certaines personnes ont même dû laisser leurs bagages à Francfort pour être envoyés plus tard. J’ai volé avec mon bagage à main sur mes genoux.

C’était tout un spectacle de merde. Je suis content d’être à la maison. Le sentiment d’être soudainement coincé en Europe et incapable de rentrer chez lui, alors que les informations changeaient constamment à mesure que davantage de cas de coronavirus et plus d’arrêts s’ensuivaient – c’était incroyable pour le moins.

Davis – Bonn, Allemagne

Le hall de départ de l’aéroport de Cologne / Bonn, le 11 mars 2020.





Photo par Federico Gambarini / alliance photo via .

Bien qu’il y ait plus de 2 000 cas en Allemagne, il n’y en a pas trop à Bonn. Le désinfectant pour les mains et le savon sont en rupture de stock depuis longtemps, et la sélection d’aliments en conserve et de papier toilette est limitée. Je vais commencer à travailler de chez moi de temps en temps alors que l’Allemagne accepte enfin la situation. Le Bayern Munich n’a répondu à aucune de mes demandes d’accréditation (j’attendais une conformation / un rejet pour le match de Chelsea) avant le report des matches de Ligue des Champions et de Bundesliga. Personne que je connais n’a le virus, même si j’ai des parents qui vivent dans une ville du fabricant de pièces automobiles Webasto en Bavière qui a eu une épidémie mineure.

Sinon, de nombreuses pluies ont de nouveau fait déborder le Rhin. Ma petite fille est heureuse et souriante à travers tout cela, et disons simplement que ma femme est en quarantaine auto-isolée depuis six mois et demi.

Jake – Syracuse, État de New York

Permettez-moi de commencer par dire, j’espère que vous prenez tous soin de vous et que vous restez en sécurité.

Regarder le Bayern être si bon cette année, avoir tout l’élan du monde uniquement pour que cette maladie arrête tout est si triste. Mais en dehors du Bayern, il y a deux sports qui sont aussi incroyablement importants pour moi: le basket-ball universitaire et le hockey. Jeudi, j’espérais que le tournoi de basket se jouerait à huis clos et que UConn pourrait courir jusqu’au tournoi NCAA. Lorsque la conférence puis tout le tournoi NCAA ont été annulés, j’ai fondu en larmes. Et comme le Bayern, les Bruins ont eu tout l’élan du monde et ont été la meilleure équipe de la ligue, seulement pour la saison à suspendre. Perdre tous les sports que j’aime d’un seul coup m’a donné l’impression que le monde entier s’écroulait.

Mais ma tristesse est plus que sportive. Les auditeurs du podcast sauront que je suis étudiant à l’Université de Syracuse. Je suis une personne âgée et nous passons maintenant aux cours en ligne. La plupart d’entre nous pensent que nous ne reviendrons jamais sur le campus. La réalité pour moi est la suivante: je ne vais pas marcher à la remise des diplômes, le temps où je pensais avoir à dire au revoir à mes amis et professeurs est révolu. Je me sens personnellement privé du peu de temps précieux que j’avais avant de vraiment devenir adulte. Tout ce que je peux faire maintenant, c’est avancer, comme nous tous. Nous allons avancer, un ballon sera botté de colère et le football sera joué à nouveau.

Thor – Bangalore, Inde

L’Inde a jusqu’à présent 82 cas confirmés et 2 décès (un homme de 76 ans dans notre état, l’autre une femme de 82 ans, se sent vraiment mal pour eux).

J’habite à Bangalore, Karnataka, le plus grand État du sud de l’Inde. La densité de population de notre État est étonnamment beaucoup moins élevée que celle des États voisins. Mais Bangalore est un énorme centre pour l’industrie informatique, donc beaucoup de gens de différentes parties du pays et du monde voyagent à l’intérieur et à l’extérieur. Le trafic informatique est devenu une grande source de cas confirmés jusqu’à présent, tandis que les Indiens revenant du golfe sont l’autre. Jusqu’à présent, la plupart des cas se trouvent dans une zone appelée Whitefield, le côté informatique de la ville.

Des médecins et des bénévoles montrent comment porter correctement un masque facial à titre préventif contre la propagation du coronavirus COVID-19, Bangalore, 5 mars 2020.





Photo de MANJUNATH KIRAN / . via .

À la maison, les choses vont heureusement bien. J’ai attrapé un rhume et une toux à cause du changement de saison saisonnière, néanmoins je suis resté à la maison. J’étais juste contre la grippe parce que l’hôpital qui fait des tests m’a éliminé en fonction des questions et des antécédents de voyage. J’étais seulement allé à mon collège. Toute trace d’un virus se propagerait comme une traînée de poudre sur les stéroïdes en raison des conditions de l’auberge et du nombre de personnes vivant dans de petits espaces.

S’il y a une chose qui m’inquiète, c’est que l’hôpital dans lequel ma sœur suit son cours pour devenir médecin a admis environ trois cas confirmés.

Le gouvernement de l’État a déclaré une suspension de deux semaines de tous les collèges et écoles, en raison du nombre d’étudiants qui font la navette dans les transports publics, j’espère donc que son collège emboîtera le pas. Mon Uni a déjà fait la déclaration officielle, donc je serai chez moi surtout à la maison. Un peu une réaction excessive, mais nous ne pouvons jamais mesurer les dégâts que nous avons évités avant de mener la guerre, donc je pense que c’est une étape nécessaire compte tenu de notre densité de population.

Gopika – Kerala, Inde

Le Kerala a maintenant signalé plus de quinze cas de coronavirus. En fait, c’était le premier état du pays à guérir tous les patients atteints de la maladie. Mais ensuite, trois personnes sont venues d’Italie en vacances et ont en quelque sorte esquivé la sécurité de l’aéroport. Cela peut sembler ridicule, mais ces personnes (un père, une maman et leur fils) ont visité environ trois cents endroits différents en une semaine. Ils se sont rendus dans une douzaine de maisons, théâtres, églises, restaurants, bureaux gouvernementaux, etc. de leurs proches et ont utilisé toutes sortes de transports publics. Leurs proches ont en fait été les premières personnes à consulter un médecin et c’est ainsi que les fonctionnaires les ont découvertes. Pire encore, ils ont refusé d’aller à l’hôpital même après que les personnes qui sont entrées en contact avec eux ont été isolées. C’est ainsi que le virus est revenu au Kerala.

Je suis en fait très fier de tout ce que fait le gouvernement, mais aussi un peu triste de voir à quel point certaines personnes sont irresponsables. Le ministère de la Santé a réussi à suivre tous les endroits où ces personnes se sont rendues, y compris tous les bus / taxis / trains dans lesquels ils ont voyagé et a créé une carte d’itinéraire afin qu’ils puissent trouver les personnes qui auraient pu entrer en contact avec eux et les isoler. Il continue de se propager, que nous espérons pouvoir contrôler.

Eh bien, maman m’a appelé aujourd’hui pour me faire savoir que deux touristes britanniques ont couru hors d’une salle d’isolement d’un collège de médecine près de ma ville natale et ont parcouru environ 100 km en train aujourd’hui. Je ne sais plus ce qu’il y a dans le cerveau des gens.

Je suis au Tamil Nadu maintenant et quelques personnes près de moi sont soupçonnées d’avoir le virus. Je veux tellement rentrer chez moi, mais le Kerala sera bientôt verrouillé et je ne peux pas y aller maintenant parce que mes examens de modèle commencent ce lundi.

Vivre en Suède, avec une sœur vivant en Écosse et des parents vivant en Belgique – une chose malheureuse au sujet du virus corona est l’incertitude de savoir qui peut voyager où et quels aéroports seront fermés. Ma sœur a dû interrompre son mandat universitaire car ma mère voulait qu’elle rentre à la maison avant «qu’ils ne ferment l’île» (les mots de ma mère). Le voyage de mes parents pour voir leurs parents en Suède est en danger, car nous ne savons pas ce qui se passera dans une semaine où ils étaient censés voyager.

Le hall d’enregistrement inhabituellement vide de l’aéroport d’Arlanda à l’extérieur de Stockholm, le 12 mars 2020.





Photo par FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY / . via .

Quant à moi, je vais bien et je suis rentré en Suède aujourd’hui (13 mars) après une semaine de vacances en Ecosse. Voyager à travers trois aéroports était un peu surréaliste mais un acte de gentillesse m’a aidé. Sur le chemin de l’Écosse, je me suis assis seul et j’ai pris une bière à l’aéroport d’Amsterdam et j’ai commencé une conversation avec quelques écossais et un barman néerlandais très social. Sur le chemin du retour une semaine plus tard, je m’assis encore une fois au même bar. Le barman m’a reconnu et m’a donné une bière gratuite. Ce sont les petites choses de la vie …

La Suède en tant que pays figure assez haut sur la liste des personnes touchées par le virus corona – la Belgique a fermé des restaurants, des bars et des écoles – je pense que la Suède fera de même assez rapidement (le Danemark l’a déjà fait). Mon père, qui est à Bruxelles, a raconté une histoire amusante juste avant que l’interdiction de bar soit en vigueur: en promenant le chien, il a vu trois bars normalement relativement calmes absolument emballés à l’intérieur et à l’extérieur. Il décrit les scènes comme un scénario de type «dernier souper».

Evan – Sud du Texas

Un peu maigre à l’épicerie ol ’:

Vue de la grille

John – Connecticut

L’écriture sur le mur était claire vendredi: comme plus de cas ont été confirmés en CT, nous nous attendions à ce que l’école soit annulée la semaine prochaine. L’annonce officielle est intervenue ce soir-là. Mon enfant de 7 ans sera à la maison pour les deux prochaines semaines. La garderie de mon enfant de 3 ans n’a pas encore appelé, mais je ne veux pas l’y envoyer même s’ils restent ouverts. Ils devraient fermer. Honnêtement, je ne prévois pas de faire beaucoup de travail (vrai travail, encore moins BFW!) Pendant au moins deux semaines. Ça va être rude. Au moins, nous pouvons jouer dehors.

Les gens d’ici ont commencé à acheter tout le désinfectant pour les mains en vue la semaine dernière. Ma femme a commencé tôt et a acheté beaucoup d’épiceries sèches que nous avons stockées au cas où nous ne pourrions vraiment pas sortir du tout. Nous sommes assez bien préparés. L’incertitude de la situation est cependant troublante. Nous n’avons heureusement aucun parent âgé ou frêle près de nous, mais nous nous inquiétons tous les deux des amis et de la famille ailleurs dans le pays.

J’enseigne dans une université locale. Nous étions au milieu de nos vacances de printemps lorsque l’administration a dit aux étudiants de ne pas revenir. Nous proposons également des cours en ligne. Ce sera moi qui enseigne ma classe via vidéoconférence dans une semaine:

Quoi qu’il en soit, où que vous soyez dans le monde, soyez responsable et restez en sécurité pour vous-même et pour tout le monde!