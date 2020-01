Dimanche 26 janvier 2020

L’équipe dirigée par Peter Bosz a remporté une nouvelle victoire contre la Bundesliga colista, Düsseldorf, 3-0. Dans les locaux, Charles Aránguiz n’a pas été cité pour avoir subi une blessure au mollet. Les «aspirines» défilent à la quatrième place de la compétition allemande.

Dans le cadre de la date 19 de la Bundesliga allemande, le Bayer Leverkusen a battu Düsseldorf 3-0 à la Bay Arena devant plus de 26 mille spectateurs. Sur place, le volant national Charles Aránguiz n’a pas été cité pour une blessure à la cuisse qui traîne depuis quelques semaines.

Le processus du match a répondu à la supériorité indiquée par le papier avant le duel. Bayer depuis le début a dominé les actions et géré le contrôle du ballon. Cependant, ce n’est qu’à la 40e minute qu’ils ont réussi à briser le zéro au tableau d’affichage. Ceci, grâce à Kai Havertz qui frappe une tête après un centre à l’espace Bellarabi et laissant le but de Kastenmeier sans réaction.

Déjà dans la deuxième partie, l’image des “aspirines” a suivi le siège sur l’objectif rival mais sans revenus jusque dans le complément. À la minute 79, Lars Bender, après avoir eu du mal dans la région de Düsseldorf, a réussi à connecter un centre qui a trouvé le but rival sans abri et a mis le 2-0 momentanément.

Presque à la fin du match, l’Argentin Lucas Alario (89 ′) a mis la finale 3-0 par un penalty, après une faute commise contre Nobody Amiri.

Ainsi, Charles Aránguiz remporte sa dixième victoire et grimpe en cinquième position avec 34 points. Düsseldorf, pour sa part, continue de colista avec seulement 15 points. Le prochain match pour l’aspirine sera contre Hoffenheim, qui est sur ses talons avec 30 unités sur la table.

